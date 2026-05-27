Tiene 100 años, fundó su empresa sola y continúa en actividad: “Sigo trabajando porque es un placer para mí”

A sus casi 101 años, Marta Beatriz Echaul sigue activa al frente de su empresa de transporte. Defiende la independencia y el trabajo como fuentes de vitalidad, con una filosofía personal forjada tras un siglo de cambios en Argentina. Nacida en 1925, la dueña de la firma de logística contó que trabaja “desde hace más o menos ochenta años” y maneja desde los 20.

“Tengo cien años y sigo trabajando porque es un placer para mí. Me siento viva”, contó Echaul en Infobae en Vivo A las Nueve. Al mismo tiempo, señaló que no trabaja por necesidad económica, sino para sobrellevar una tragedia personal: “Nunca necesité trabajar, pero mi persona necesitaba trabajar”.

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La empresaria recordó épocas en que se daba el lujo de “vacaciones de tres meses”, lo que hoy le resulta imposible. “Me iba a Mar del Plata el primero de diciembre y volvía en marzo, cuando empezaban los chicos. Eso ya no existe, creo”, reflexionó.

La dueña de la firma de logística sigue trabajando a sus casi 101 años, defendiendo la independencia como fuente de vitalidad y longevidad

Independencia y liderazgo femenino en la empresa de transporte

Como fundadora y dueña, Echaul relató su entrada en el sector del transporte, un ámbito tradicionalmente masculino. “Mi empresa de transporte la fundé sola, en un rubro de hombres. Los puse en vereda”, dijo jocosa.

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Explicó que fue una pionera por tomar el mando en la empresa y desafiar límites impuestos a las mujeres. “No había tantas mujeres que manejaban. Yo manejo desde que tenía veinte años. Hace ochenta años”.

Para ella, la independencia femenina es esencial: “El auto, para mí, es una prolongación de mis brazos y representa la libertad, sobre todo para las mujeres”. Advirtió a las más jóvenes: “No hay que vender el auto, chicas. No hay que vender el auto”, dijo con humor.

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Echaul enfatizó que ni su padre ni su esposo, ambos comerciantes, intervinieron en su emprendimiento: “Eso lo puse yo. Y nadie, nadie se metió”.

La empresaria subraya que la verdadera riqueza reside en los vínculos y recuerdos, no en la acumulación de bienes materiales

Un siglo de cambios en Argentina, entre valores y transformaciones sociales

Testigo de los principales hitos de Argentina en los últimos cien años, Echaul situó su nacimiento en 1925, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, y observó la evolución desde épocas anteriores al peronismo hasta hoy.

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“La mejor época para una mujer es cuando llega a ser madre, no nos engañemos. Yo lo tuve, gracias a Dios. Pero la mejor época de Argentina fue hace unos cuarenta años atrás”, comentó. Al mismo tiempo mencionó que en décadas recientes la sociedad cambió, y algunos valores se perdieron.

Su experiencia como hija de inmigrantes resalta la importancia del esfuerzo y la paciencia: “Mi padre vino de Damasco a los 15 años. Mi madre, de Esmirna, Turquía. Lucharon y trabajaron mucho. Ahora ganan la plata y la quieren invertir en lo primero que ven”. Y resaltó la necesidad de tiempo para lograr solidez: “Todo lleva su tiempo. Si llevamos nueve meses para llegar a ser un ser humano, todo se fabrica con tiempo”.

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La empresaria destaca la importancia de la independencia femenina y el manejo del auto como símbolo de libertad para la mujer argentina

Advirtió sobre el riesgo de la búsqueda constante de bienes materiales: “La gente lucha para tener más y más. Todo se va a dejar acá en la tierra: las alhajas, la plata, todo se deja acá”.

Cuarenta años atrás identifica el inicio de una transformación que, a su juicio, afectó valores esenciales de la sociedad argentina.

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Consejos de vida, familia y lecciones para las nuevas generaciones

La lectura y la vida nocturna forman parte de los recuerdos personales de Echaul. “Leo mucho porque cada libro deja una pequeña enseñanza. Yo me pasaba hasta las cuatro o cinco de la mañana leyendo”. También compartió historias sobre su gusto por la noche y lugares emblemáticos de Buenos Aires.

Reconoció haber tenido algunos vicios, como fumar y el juego, pero señaló que supo alejarlos a tiempo. En el entorno familiar, ejerce su influencia con rigor y afecto hacia nietos y bisnietos, a quienes corrige y aconseja.

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Al repasar su trayectoria, la empresaria destacó la importancia de vivir plenamente y no centrarse en la acumulación de bienes: “Doy gracias a Dios que lo viví”. Sus palabras finales transmiten una visión orientada al futuro, invitando a priorizar los vínculos humanos sobre la competencia y el deseo de posesión.

La verdadera riqueza, según la experiencia de Echaul, reside en las relaciones personales y los recuerdos, mientras que el sentido profundo de la vida se encuentra en la unión entre las personas, no en lo material.

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