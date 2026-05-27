El fuego que se tragó un pueblo: la quema de basura que generó un desastre y provocó un incendio que 64 años después continúa activo

La tragedia transformó la localidad en un escenario desolado de niebla y ruinas (Konami Digital Entertainment)

Una simple columna de humo negro abrió las puertas del infierno el 27 de mayo de 1962, cuando una rutinaria quema de basura municipal encendió una inmensa veta subterránea de carbón de antracita. Nadie imaginó que ese fuego, familiar al principio, sería imposible de apagar. El fuego avanzó devorando un laberinto infinito de túneles abandonados; pese a los esfuerzos desesperados de los bomberos y las costosas excavaciones, el incendio burló cada barrera, infiltrándose bajo las calles de Centralia y transformando el sustento económico del pueblo en su peor pesadilla.

La verdadera tragedia no fue el chispazo inicial, sino la agonía psicológica de una comunidad que convivió durante décadas con un enemigo invisible. En los años 70, el monóxido de carbono se filtró en los sótanos, haciendo que dormir fuera un momento riesgoso. En 1979, John Coddington, dueño de la estación de servicio del pueblo, descubrió horrorizado que el combustible de sus tanques subterráneos hervía a casi 78 grados centígrados.

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El terror estalló en 1981: la tierra se abrió bajo los pies de un niño de 12 años, que sobrevivió de milagro agarrándose a las raíces de un árbol mientras un hoyo ardiente de 45 metros intentaba tragárselo. El pánico llegó para quedarse y la población, en cambio, se evacuó de manera masiva y borró al municipio del mapa. A 64 años, el fuego sigue activo a más de 90 metros de profundidad, superando los 500 grados.

La “Graffiti Highway”, famosa por sus grafitis y mensajes, fue un punto de encuentro para curiosos y turistas hasta su cierre definitivo y cobertura con tierra en 2020 por motivos de seguridad

El origen del desastre

El plan municipal para erradicar una plaga de roedores y los olores nauseabundos de una antigua fosa minera a cielo abierto fueron el inicio. Para el municipio, se trataba de un trámite más y las autoridades locales decidieron aplicar una solución tan habitual como peligrosa (pero que hasta entonces no los había afectado): quemar las toneladas de desechos acumulados antes de las celebraciones del Día de los Caídos en Estados Unidos.

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Detrás de esta decisión había un pacto de silencio. El ayuntamiento sabía perfectamente que la fosa conectaba con los túneles subterráneos y que la legislación estatal prohibía quemar basura allí. Para evitar multas y la pérdida del respaldo corporativo de la empresa minera, el consejo municipal ocultó esa verdad bajo una carta falsificada que comunicaba el siniestro como un incendio de origen desconocido desatado en un día caluroso, un engaño que retrasó por semanas la intervención del estado.

Luego de iniciar la quema controlada el 27 de mayo de 1962, los bomberos voluntarios inundaron el terreno con mangueras a presión y se fueron del lugar convencidos de haber extinguido el foco por completo. Pero ocurrió lo inesperado: la basura volvió a encenderse de forma inexplicable apenas unos días después, desatando una batalla contra el fuego donde ni el agua constante ni el movimiento de tierra que hicieron con excavadoras lograron frenar lo que se veía en las profundidades.

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Casas abandonadas y calles desiertas, testigos del éxodo masivo tras décadas de humo y gases tóxicos en Centralia

La explicación a ese misterio apareció en el fondo del basural, donde descubrieron una abertura oculta que conectaba directamente con el inmenso laberinto de galerías mineras abandonadas que surcaba todo el subsuelo del pueblo. Así, el fuego de la superficie encontró un canal de alimentación perfecto hacia las ricas vetas de antracita, un tipo de carbón puro y denso capaz de arder a temperaturas extremas durante siglos, como un volcán.

Mientras eso pasaba en el subsuelo del pueblo, la vida en la superficie de Centralia transcurría con una aparente y engañosa normalidad. Y a 45 metros de profundidad, en la oscuridad del subsuelo, una reacción química indomable avanzaba sin frenos. Para el verano de ese año, el monóxido de carbono comenzó a trepar silenciosamente por las grietas del terreno y los pozos de ventilación, cosa que hizo que las autoridades fueran forzadas a decretar el cierre inmediato de los yacimientos cercanos ante el riesgo letal de asfixia para los trabajadores.

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Los primeros intentos de contención por parte del estado empeoraron la situación y rozaron el desastre técnico debido a la falta de mapas mineros precisos. Al perforar el suelo para inyectar barreras de roca triturada y ahogar las llamas, las maquinarias abrieron conductos que inyectaron ráfagas masivas de oxígeno directamente al centro del incendio, expandiendo los frentes de combustión en lugar de extinguirlos.

A medida que los costos económicos se disparaban y los proyectos de rescate fracasaban uno tras otro, el subsuelo de Centralia continuó cediendo terreno ante el avance del calor: densas columnas de humo gris y gases tóxicos empezaron a brotar de forma permanente en parques, veredas y esquinas céntricas, instalando un persistente olor a azufre en el aire y sentenciando el destino del pueblo. Ya todo era irreversible.

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Inundaciones tras intensas lluvias en Centralia, el 7 de enero de 2022 (REUTERS/Drone Base)

La crisis humana

Al principio del conflicto, los habitantes de Centralia creyeron que el problema sería temporal. Confiaban ciegamente en que el gobierno encontraría una solución definitiva y que el incendio acabaría extinguiéndose por sí solo, como había ocurrido con tantos otros incidentes mineros menores en la región.

A medida que el fuego avanzaba sin frenos por las galerías, comenzaron a aparecer grietas profundas en calles, veredas y patios residenciales. Del subsuelo escapaban nubes invisibles de gases tóxicos como monóxido y dióxido de carbono, provocando que los vecinos sufrieran dolores de cabeza constantes, mareos crónicos e irritación severa en los ojos, mientras otros descubrían horrorizados cómo sus sótanos se transformaban en saunas inundados de vapor caliente procedente de las profundidades.

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En 1979 fue cuando John Coddington, dueño de la estación de servicio del pueblo, decidió medir la temperatura de sus tanques subterráneos de combustible al notar que el suelo irradiaba calor y descubrió que la nafta almacenada hervía a casi 78 °C, una alerta roja que coincidió con registros oficiales que detectaron temperaturas superiores a los 700 °C bajo tierra. Recién entendieron que todo estaba fuera de control.

Pese a eso, el punto de quiebre definitivo que cambió la percepción pública ocurrió en el día de San Valentín de 1981. Todd Domboski, de 12 años, caminaba por el jardín de su abuela cuando el suelo se abrió repentinamente bajo sus pies. El chico logró salvarse de milagro al aferrarse a las raíces de un árbol mientras un socavón ardiente de 45 metros de profundidad, que expulsaba humo denso y concentraciones letales de monóxido de carbono, intentaba tragárselo. Su primo lo vio y lo rescató, salvándole la vida.

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Grietas en el asfalto dejan escapar vapor, evidencia visible de la actividad subterránea que persiste en Centralia

Ese caso conmocionó a todo el país y obligó al gobierno federal a intervenir de urgencia. Los estudios geológicos posteriores enterraron cualquier esperanza al concluir que extinguir completamente el incendio costaría cientos de millones de dólares, una cifra que superaba por amplio margen el valor económico de reubicar a todos los habitantes restantes.

A mediados de la década del ochenta comenzaron las evacuaciones de vecinos, que recibían compensaciones económicas del Estado por aceptar abandonar sus propiedades. Muchos residentes se resistieron, negándose a dejar atrás generaciones de recuerdos familiares o convencidos de que las autoridades exageraban el peligro real para expropiarlos.

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Tras décadas de hostilidad judicial por las expropiaciones obligatorias decretadas en 1992, se logró una tregua definitiva con la firma del histórico “Acuerdo de Vida” en octubre de 2013. A través de este pacto legal, el Estado de Pensilvania indemnizó a los últimos siete residentes y les otorgó el derecho de habitar sus propiedades hasta el día de su muerte. Actualmente, solo cuatro pobladores continúan con vida custodiando las últimas casas en pie.

Cuando el vértigo se desató, la comunidad se dividió en dos. De un lado estaban los vecinos aterrorizados que solamente querían huir para salvar sus vidas; del otro, quienes insistían en quedarse bajo la firme convicción de que el fuego jamás alcanzaría sus hogares. Las discusiones diarias y los reproches mutuos destruyeron de forma irreversible el espíritu comunitario que había caracterizado al pueblo durante décadas.

Poco a poco, la mayoría terminó marchándose ante la presión del entorno y el avance invisible del calor. Las casas vacías fueron demolidas a los pocos días por las excavadoras, a modo de evitar accidentes estructurales y reducir riesgos sanitarios. Calles enteras quedaron desiertas y en silencio. Centralia comenzaba a desaparecer de la faz de la tierra.

El pueblo fantasma que sigue ardiendo

Con el paso de los años, Centralia se transformó por completo en una auténtica ciudad fantasma. En los mismos espacios donde antes funcionaban barrios ruidosos, comercios activos y escuelas llenas de vida, solo quedaron terrenos baldíos y desolados, atravesados por densas cortinas de humo y vapor que emergen de forma constante desde las fisuras del subsuelo.

En medio de esta devastación urbana, hay un único símbolo de resistencia: la Iglesia Católica Ucraniana de la Asunción de la Santísima Virgen María. Mientras las topadoras borraron del mapa el resto del municipio, este templo blanco de cúpulas acebolladas sobrevivió intacto gracias a una ventaja geológica fundamental, al haber sido edificado sobre una colina de roca sólida completamente aislada de las vetas ardientes de carbón. Protegida por su propio cementerio, la iglesia sigue abriendo sus puertas y celebrando misas semanales frente al vacío del valle.

La emblemática Ruta 61 de Pensilvania, una de las principales arterias viales que conectaba al pueblo, terminó deformándose severamente por el calor extremo y los constantes hundimientos de tierra provocados por el colapso de las minas. Durante décadas, este tramo clausurado y agrietado pasó a conocerse como la “Graffiti Highway”, una atracción turística de culto cubierta por completo de pinturas, firmas y mensajes dejados por miles de visitantes curiosos antes de ser tapada con tierra en 2020 por razones de seguridad.

Hoy, el trazado urbano es un desierto donde apenas permanecen unas pocas viviendas habitadas.

En medio de esa devastación, un único edificio logró sobrevivir intacto fue la Iglesia Católica Ucraniana de la Asunción de la Santísima Virgen María (Flickr)

Mientras tanto, a más de 90 metros de profundidad, el incendio subterráneo continúa expandiéndose de manera implacable a un ritmo de 23 metros por año. Se calcula que el área afectada ya supera los 15 kilómetros cuadrados y que, debido al aislamiento térmico de la tierra y a las inmensas reservas de antracita que aún quedan bajo Centralia, el fuego tiene combustible atrapado para seguir ardiendo con fuerza durante los próximos dos siglos y medio.

Esta atmósfera apocalíptica, dominada por calles desiertas y neblinas tóxicas, atrajo la atención de documentalistas, periodistas y exploradores urbanos de todo el mundo, siendo además foco de inspiración para el cine y los videojuegos de terror como la famosa franquicia Silent Hill.

Lo que ocurrió en este rincón de Pensilvania cuenta, y con crudeza, cómo una cadena de negligencias, decisiones apresuradas y errores técnicos iniciales puede desencadenar una catástrofe invisible que aún es imposible de revertir.