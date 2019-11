En Estados Unidos, a fines de la década del 70 creyeron dar con él. El caso recién explotó en 1985. El señalado era un hombre de 66 llamado John Iván Demjanjuk, operario automotriz ya jubilado de la fábrica de Ford de Cleveland. Demjanjuk estaba casado, tenía tres hijos y un nieto. Apenas la acusación salió a la luz, los vecinos y ex compañeros de trabajo no podían dar crédito a lo que escuchaban. Ese gordo bonachón, con sonrisa amplia, no podía ser un sádico asesino de masas. Estados Unidos le quitó la ciudadanía y lo extraditó a Israel. Allí tendría lugar un juicio histórico.