Las radios y canales de televisión avisaban con euforia que el Muro se había abierto y miles de berlineses del Este se dirigieron en masa para pasar del otro lado. Los soldados en la frontera, que desconocían los pormenores del anuncio, no se atrevieron a usar la fuerza para frenar la avalancha y ya no había vuelta atrás. Al final de la obra y los aplausos del público, Erik Roßbander supo que todo esto había ocurrido mientras él estaba actuando. “Cuando me subí al escenario, el Muro seguía ahí y cuando me bajé, ya había caído”, resume en comunicación con Infobae desde Bremen, donde vive actualmente.