El prestigio y la popularidad del grupo fue creciendo. Dejaron atrás la psicodelia y se sumergieron en el rock progresivo. El éxito les llegó con The Dark Side of the Moon (el lado oscuro de la luna). El álbum batió récords de permanencia en los rankings. Los shows se agotaban en cada presentación. El siguiente trabajo, homenaje a Syd, fue I Wish You Were Here. Otro suceso. La inspiración temática fue dada por Waters. No sólo se trató de recordar al amigo extraviado sino la de retratar el nivel de peleas, hastío y desunión que dominaba a Pink Floyd en ese tiempo. En medio de las sesiones de ese LP, un hombre extraño apareció en el estudio. Gordo y totalmente rapado. La mirada extraviada inquietaba más sin el marco de las cejas que tampoco estaban. Cuando Mason preguntó de quién se trataba y alguien les dijo que era Syd Barrett, los otros no pudieron creerlo. El diamante loco ya no brillaba. No reconocieron a su viejo amigo a escasos tres metros de distancia. El dolor hizo llorar a Waters y Gilmour, pero siguieron con su tarea. Syd Barrett siguió recluido hasta su muerte en 2006.