En abril del 2016, Beyoncé lanzó Lemonade, dónde habla sin tapujos de las amantes de su marido. Incluso en el tema Sorry, lo increpaba: "Mejor llamá a Becky, la del pelo bonito". Todo para que los fans se deshicieran en elucubraciones y descubrieran que la amante señalada era Rachel Roy, una diseñadora y ex mujer de un ex socio de Jay Z. Todos ex, porque su nombre, de hecho, había sonado tras el incidente del ascensor. Y recién después de ser sindicada por los fans, la famosa Becky recogió el guante y posteó en las redes sociales una ironía sobre su "pelo bonito".