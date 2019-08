Pero no sólo la serie, transmitida entre 1994 y 2004, le provoca nostalgia. En realidad es toda la época de los años 90. "Eran tiempos más simples. Esto va a sonar raro, pero había una sensación de seguridad en el mundo. No estábamos tan expuestos como lo estamos ahora y aunque había mucha cosas ocurriendo, no necesariamente la teníamos en nuestras caras todo el tiempo. Era más ligera. Había mucha más conexión humana".