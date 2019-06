La crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela sacó de las aulas a los educadores. Ellos también forman parte de la migración forzada de 4 millones de personas que huyeron del país, según cifras de Acnur. No hay cifras oficiales por parte del Ministerio de Educación, que desde 2015 no presenta la Memoria y Cuenta. El año pasado aseguró que no existía una renuncia masiva de maestros.