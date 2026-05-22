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La selección de fútbol de República Democrática del Congo viajará a Cádiz en pleno brote de ébola: Sanidad garantizará la seguridad durante el partido

El equipo viajará al sur de España para enfrentarse con Chile en un amistoso previo al Mundial 2026

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FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la selección nacional de fútbol de República Democrática del Congo celebran su llegada en autobús tras clasificarse para el Mundial de 2026, en Kinshasa, República Democrática del Congo. 5 de abril de 2026. REUTERS/Arsene Mpiana
FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la selección nacional de fútbol de República Democrática del Congo celebran su llegada en autobús tras clasificarse para el Mundial de 2026, en Kinshasa, República Democrática del Congo. 5 de abril de 2026. REUTERS/Arsene Mpiana

En medio del brote de ébola declarado en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, la selección de fútbol de RDC viajará a España para disputar un partido amistoso el próximo martes 9 de junio. El equipo, que reside enteramente fuera de su país natal, canceló recientemente una concentración de tres días en el Congo para prevenir contagios entre la plantilla y así poder mantener el calendario previo al Mundial de Fútbol 2026.

“Había tres etapas de preparación: en Kinshasa [capital del país centroafricano] para despedirse del público; Bélgica y España con dos amistosos contra Dinamarca en Lieja y Chile en España; y la tercera etapa a partir del 11 de junio en Houston, Estados Unidos. Solo se canceló una etapa: la de Kinshasa”, explicó el portavoz del seleccionado nacional, Jerry Kalemo, a Associated Press.

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El equipo, por tanto, llevaría tiempo sin pisar RDC, que sufre actualmente una emergencia de salud pública internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud. El Gobierno congoleño ha elevado a más de 670 los casos sospechosos y a 160 las muertes sospechosas a causa del brote de ébola en la provincia de Ituri. Los laboratorios habrían confirmado, por el momento, un total de 64 casos y seis fallecidos.

“Sanidad exterior está ya pendiente”

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en una imagen de archivo. (Europa Press)

“Sanidad exterior está ya pendiente para establecer las medidas que sean necesarias”, ha asegurado este viernes Javier Padilla en declaraciones a los medios. El secretario de Estado de Sanidad ha afirmado tras un desayuno informativo que se está estudiando “cuál va a ser el tránsito del equipo de la República Democrática del Congo” antes de llegar a Línea de la Concepción (Cádiz), donde disputarán el partido. “Habrá que ver cuáles son los controles que se establecen, cuál es el tiempo que van a pasar ahí”, ha expresado.

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Una vez se conozca dicha información, “se tomarán medidas para garantizar en todo momento que no hay un ápice de inseguridad”, ha asegurado. La FIFA por su parte, mantiene estrecho contacto con la Federación de Fútbol de la RDC (FECOFA), para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad.

La OMS declara emergencia de salud pública por el ébola

El director general de la OMS declaró el pasado 17 de mayo el brote de ébola en RDC y Uganda como una emergencia de salud pública de importancia nacional, sin llegar a considerarlo como una pandemia. La OMS ha advertido de que hay una gran incertidumbre con respecto al número real de personas infectadas y la propagación geográfica, y de la necesidad de una coordinación y cooperación internacionales para comprender el alcance del brote, coordinar las tareas de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la posibilidad de aplicar medidas de control.

Desde el Ministerio de Sanidad, consideran que la probabilidad de exposición e infección de los españoles es muy baja, aun cuando residan o viajen a las zonas afectadas. Si hubiera casos importados en España, la probabilidad de transmisión secundaria también sería muy baja, según la última valoración actualizada de la Dirección General de Salud Pública.

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