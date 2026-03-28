Detectan posibles señales de una segunda Esfinge bajo Guiza y analizan su impacto arqueológico

El ingeniero radarista Filippo Biondi y su equipo afirman haber detectado señales de una posible segunda Esfinge enterrada en el complejo de las pirámides de Guiza (Crédito: Opy Morales)

Un equipo de investigadores italianos, liderado por el ingeniero radarista Filippo Biondi, afirma haber detectado señales que sugieren la posible existencia de una segunda Esfinge enterrada bajo la arena en el complejo de las pirámides de Guiza y plantea la hipótesis de una megastructura subterránea de enormes dimensiones, según informó el New York Post. Este hallazgo reactiva el interés mundial en los secretos aún no revelados del principal conjunto arqueológico de Egipto.

Si se confirma la presencia de una segunda estatua monumental y una red de túneles bajo Guiza, esto abriría la posibilidad de que el sitio oculte una megaestructura hasta ahora desconocida. Los científicos sostienen que estas evidencias podrían transformar la interpretación histórica y arquitectónica del complejo, impulsando una nueva etapa de investigaciones que desafiarían el relato oficial sobre la función y el diseño original de las pirámides de Guiza.

Las conclusiones del equipo de Biondi se basan en el estudio de imágenes satelitales y en exploraciones con radar terrestre. En sus investigaciones, detectaron un montículo claramente sobresaliente, con una altura de 33 metros, próximo a la Gran Esfinge.

Esta formación contrasta con la escultura visible, situada en una depresión, mientras que el nuevo montículo se distingue al ras de la superficie, lo que, de acuerdo con los italianos, apunta a la posible presencia de una gran estructura cubierta solo por arena endurecida.

El equipo halló un montículo de 33 metros de altura cerca de la Gran Esfinge que podría estar cubriendo una gran estructura aún desconocida (Podcast de X / Matt Beall)

El ingeniero Biondi destacó al New York Post que la “correlación geométrica exacta” hallada entre las pirámides, la Gran Esfinge y el nuevo montículo constituye lo que describe como “un puzzle críptico digno de una película de Indiana Jones”. El experto calcula en un 80 % la probabilidad de que la teoría, fundamentada en estas alineaciones y patrones, resulte certera.

Evidencias subterráneas y simetría arquitectónica

Durante el análisis, el grupo rastreó el subsuelo bajo la Esfinge, las pirámides y los corredores que enlazan estos monumentos. Los resultados preliminares indican la existencia de varios “pozos verticales y pasadizos horizontales” que, según Biondi, sugieren la presencia de una megastructura subterránea extendida en la planicie de Guiza.

El túnel más profundo detectado contiene divisiones similares a los corredores ubicados bajo la Esfinge visible. Esta aparente simetría en el entramado de pasadizos, sostiene Biondi al New York Post, refuerza la posibilidad de otra estatua colosal sepultada en las inmediaciones y la visión de un conjunto arquitectónico mucho más diverso.

Las conclusiones principales se fundamentan en el análisis de imágenes satelitales y estudios con radar terrestre cerca de la Gran Esfinge de Guiza (Podcast de X / Matt Beall)

Apoyos históricos, interpretaciones y escepticismo

Un argumento histórico clave a favor de la teoría del doble monumento descansa en la Estela del Sueño, una losa de granito levantada por Tutmosis IV hace cerca de 3.500 años. Allí se observan dos figuras de leones mitológicos, lo que para Biondi sugiere la intención original de construir dos esculturas guardianas.

La idea de una segunda Esfinge no es nueva. El egiptólogo Bassam El Shammaa planteó hace más de diez años que antiguos relatos mencionaban la desaparición de una estatua gemela tras un rayo. En 2021, el funcionario egipcio Reda Abdel Halim comunicó el hallazgo de una figura similar a la Esfinge, con una altura de 75 metros y una cabeza de 20 metros.

Sin embargo, las autoridades egipcias mantienen su rechazo. El exministro de Antigüedades Zahi Hawass aseguró al New York Post que las excavaciones no han aportado evidencia de ningún otro monumento bajo Guiza, descartando por ahora esa hipótesis por ausencia de pruebas arqueológicas directas.

Próximos pasos y expectativas de investigación arqueológica

El grupo de Biondi destaca que se requiere la aprobación formal de Egipto para iniciar cualquier excavación en el área señalada. El equipo continúa con el procesamiento y análisis de datos, mientras crece la curiosidad internacional por los resultados de una posible futura intervención.

Resta por verse si las autoridades egipcias permitirán una búsqueda exhaustiva bajo la arena de Guiza, lo que podría esclarecer si en verdad yace allí una segunda Esfinge y una estructura subterránea aún no documentada.

Por el momento, la propuesta científica permanece en fase de evaluación exhaustiva y expectante de autorizaciones, una situación que mantiene la atención tanto de la comunidad especializada como del público interesado, según concluyó el New York Post.