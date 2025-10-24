Mundo

Zawyet El Aryan: el enclave egipcio cuyo secreto alimenta teorías y especulaciones

Cerca de las pirámides de Giza, la estructura conocida como el “Área 51 de Egipto” permanece inaccesible y rodeada de incógnitas debido al constante control militar

Por Faustino Cuomo

Guardar
El complejo subterráneo de Zawyet
El complejo subterráneo de Zawyet El Aryan permanece inaccesible por la intervención militar (Captura/YouTube)

A apenas cinco kilómetros de las pirámides de Giza se oculta uno de los sitios más enigmáticos de Egipto: Zawyet El Aryan, conocido popularmente como el “Área 51 egipcio”. Durante más de medio siglo, el lugar ha permanecido sellado por el ejército tras revelarse detalles y fotografías históricas que muestran un complejo subterráneo colosal cuyas funciones permanecen envueltas en misterio.

La proximidad a las pirámides
La proximidad a las pirámides de Giza resalta la importancia histórica y arqueológica de este enclave subterráneo (Google Maps)

El redescubrimiento fotográfico: evidencias de un pasado inaccesible

Las imágenes recientemente difundidas fueron tomadas a inicios del siglo XX por el arqueólogo Alessandro Barsanti, quien llevó a cabo la primera excavación exhaustiva del sitio. En ellas se puede observar la monumentalidad de la estructura: un pozo en forma de T excavado directamente en la roca madre, con una profundidad cercana a los 30 metros y cubierto internamente con inmensos bloques de granito. Estos bloques, de hasta cinco metros de largo y dos y medio de espesor, pesan cada uno alrededor de 8.000 kilogramos, lo que denota técnicas de construcción avanzadas para la época.

En el centro de una cámara descansa una cubeta ovalada con tapa de granito ajustada, de aproximadamente tres metros de largo, más de dos metros de ancho y metro y medio de profundidad. Barsanti informó el hallazgo de restos de una sustancia desconocida, hoy perdida, en el interior del recipiente, lo que ha aumentado las especulaciones en torno al uso que los antiguos egipcios planeaban dar a este espacio.

A pesar de la proximidad a las pirámides y la relevancia histórica, la militarización del enclave desde mediados de los años 60 impide que nuevos hallazgos sean registrados. Las fotografías de Barsanti se han convertido en la única referencia detallada que la comunidad científica y el público general poseen sobre Zawyet El Aryan, incrementando su halo de misterio y alimentando leyendas sobre su finalidad real.

Las fotografías históricas tomadas por
Las fotografías históricas tomadas por Alessandro Barsanti son la principal fuente visual sobre el “Área 51 de Egipto” (Captura/YouTube)

Graffiti, inscripciones y enigmas sin resolver

Durante la excavación original, Barsanti y su equipo detectaron inscripciones en tinta negra y roja sobre los muros de la estructura. Uno de los textos más intrigantes dice “Seba-(desconocido)-Ka”. De acuerdo con el investigador independiente Derek Olson, “Seba” sería la palabra egipcia antigua para “puerta de las estrellas”, lo que sugiere teorías sobre un posible portal cósmico o un espacio ritual para la trascendencia espiritual. “El significado completo de la inscripción se ha perdido, pero contiene las palabras que se traducen como ‘estrella’ y ‘esencia vital’ o ‘fuerza de vida’”, explicó en el pódcast Matt Beall Limitless.

Si bien la comunidad egiptológica tradicional sostiene que las marcas podrían referirse a nombres de constructores o figuras notables del período, la interpretación simbólica sobre un “puente hacia las estrellas” ha calado entre quienes relacionan ciertas construcciones egipcias con propósitos místicos de alcance aún insospechado.

Las dimensiones inusuales, la cuidada talla de los muros de piedra caliza —jamás revestidos—, el gigantesco tanque sellado y la ausencia de cualquier superestructura sobre el pozo agudizan las preguntas. “Y, ¿para qué necesitabas un bloque de granito de tres metros de altura en el suelo?”, planteó el presentador Matt Beall durante su diálogo con Olson. “Exacto, si el piso natural ya es de caliza”, contestó el investigador. “El modo en que trabajaron las paredes de caliza es asombroso”, agregó.

El ejército impide cualquier acceso
El ejército impide cualquier acceso público o académico a Zawyet El Aryan desde hace más de medio siglo (Wikipedia)

Un complejo sellado: control militar y teorías sobre su uso

El ejército egipcio tomó el control de Zawyet El Aryan en la década de 1960, bloqueando el acceso al público, a la investigación arqueológica y a cualquier exploración adicional. La opacidad militar dotó al enclave del apodo de “Área 51 egipcio”, referencia directa al hermetismo que rodea a la célebre base de Estados Unidos. Desde entonces, no se han publicado excavaciones, análisis ni informes científicos provenientes del sitio, y la información disponible reposa casi enteramente en los documentos y fotografías previas a la intervención castrense.

La cubeta de granito sellada
La cubeta de granito sellada hallada en la cámara central sigue alimentando teorías sobre rituales y propósitos desconocidos (Captura/YouTube)

Entre las explicaciones académicas, prevalece la idea de que el recinto era la base de una pirámide inconclusa, probablemente de la Tercera o Cuarta Dinastía, aunque ningún elemento indica la construcción de semejante superestructura sobre el suelo. Otros especialistas proponen que funcionaría como cámara experimental o espacio ceremonial jamás terminado, dada la monumentalidad de sus materiales y los elementos inéditos como la bañera de granito sellada.

Un hallazgo adicional reavivó los debates: una tablilla de dedicación parcialmente rota con el nombre del faraón Djedefre, monarca de la Cuarta Dinastía. Su autenticidad y relevancia están en discusión, pero de ser válida, permitiría vincular el complejo a proyectos funerarios o rituales de aquellos faraones que buscaron perpetuarse tanto en la Tierra como, quizás, en el “más allá de las estrellas”.

La falta de excavaciones recientes
La falta de excavaciones recientes ha contribuido al surgimiento de múltiples leyendas y especulaciones sobre el emplazamiento (Captura/YouTube)

Similitudes, especulación y el enigma perpetuo

Olson ha destacado paralelismos entre las estructuras de Zawyet El Aryan y otras cámaras egipcias como las de la Gran Pirámide, el Serapeum o la pirámide de Saqqara: “Vemos un patrón de suelos de granito enormes y una estructura tipo tapa”, relató en el pódcast.

Dicho podcast también ha servido de plataforma para que expertos y entusiastas debatan abiertamente estas cuestiones, reiterando la falta de respuestas ante los interrogantes físicos y simbólicos de la base subterránea. “¿Cuál era el propósito original de la bañera? Es un absoluto misterio”, expresó Beall. “La combinación de aislamiento militar, materiales sobrehumanos y trazas de sustancias no identificadas hacen que Zawyet El Aryan siga siendo un desafío para la comprensión moderna”, sentenció el conductor.

Actualmente, el ‘Área 51 de Egipto’ permanece custodiada y oculta, sin excavaciones ni posibilidad de acceso al público o la comunidad científica.

Temas Relacionados

Zawyet El AryanMisterio arqueológicoPirámides de GizaEjército egipcioAlessandro BarsantiNewsroom BUE

Últimas Noticias

Croacia restablece el servicio militar obligatorio en respuesta a la creciente tensión en Europa oriental

Los jóvenes convocados contarán con pago durante el periodo de entrenamiento, mientras que quienes se declaren objetores de conciencia podrán cumplir funciones civiles como alternativa

Croacia restablece el servicio militar

El primer ministro de Ontario suspenderá la polémica campaña anti aranceles para reabrir el diálogo comercial con Estados Unidos

Aunque Doug Ford anunció el cierre de la campaña, afirmó que los anuncios seguirán emitiéndose hasta el domingo

El primer ministro de Ontario

Mandrágoras, ortigas letales y leyendas espeluznantes en Inglaterra: así es el jardín venenoso más peligroso del mundo

La fascinación por este enclave de Northumberland se extiende desde la literatura hasta la investigación policial. Relatos históricos, mitos criminales y advertencias mortales se entrelazan en senderos cuidados con máxima precaución

Mandrágoras, ortigas letales y leyendas

El día que una erupción volcánica casi hace desaparecer a uno de los pueblos más paradisíacos de Oceanía

La historia de una ciudad que resurgió entre cenizas y tragedias, enfrentando la amenaza constante de un volcán dormido bajo sus cimientos y la resiliencia de sus habitantes tras la devastación

El día que una erupción

El nuevo gobierno de Madagascar revocó la nacionalidad al depuesto presidente Andry Rajoelina

Las últimas decisiones del gobierno interino incluyen, además, una investigación sobre supuestas transferencias irregulares de aviones y la captura de un empresario cercano al anterior jefe de Estado

El nuevo gobierno de Madagascar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cae en Edomex el “H4″,

Cae en Edomex el “H4″, integrante de Los Beltrán Leyva requerido por EEUU

La historia detrás de ‘Delia’, la tuneladora de la Línea 2 del Metro de Lima que celebra el legado de la primera ingeniera peruana

Eduardo Montealegre podría ser investigado por injuria y calumnia, tras explosiva carta de renuncia al Ministerio de Justicia

Inclusión de Petro en la Lista Clinton podría marcar las elecciones en Colombia: “Queda mal parada la izquierda”

Más pistas descartadas y dudas crecientes: cómo sigue la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

EE.UU. despliega su mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela

EE.UU. despliega en el Caribe su mayor portaaviones en medio de la tensión con Venezuela

¿Qué dice Reagan sobre aranceles en el anuncio canadiense que enfureció a Trump?

El Gobierno de EEUU planea expulsar al salvadoreño Kilmar Ábrego a Liberia

Funcionarios dejan de percibir su primera nómina desde inicio del cierre federal en EEUU

ENTRETENIMIENTO

“Me siento un poco tonto,

“Me siento un poco tonto, esa no es mi idea de lo que quiero ver en una película”, afirmó Robert Downey Jr. sobre “El caballero de la noche”

Miley Cyrus se sinceró sobre su presente artístico y su vínculo con la moda: “La energía de mi música es lo que más me importa”

“Uno no simplemente entra en Mordor”: el curioso origen de la frase más famosa de El Señor de los Anillos

A 2 años de la muerte de Matthew Perry, se estrena un impactante documental sobre los últimos días de su vida

Más allá de Star Wars: la inesperada confesión de George Lucas sobre la obra que inspiró a su propio imperio galáctico