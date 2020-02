Esta historia desconocida en la vida de Perón tiene un nuevo capítulo. Cuando regresó definitivamente al país en 1973, el entonces presidente de la Nación tuvo un vivo recuerdo de Elena –que nunca se casó– su primer amor, y la llamó por teléfono. Le preguntó por Luisito, su amigo. Ahí se enteró de que había muerto en 1968, y su voz se quebró. La conversación de Perón con Elena fue la siguiente: “—¡Pasó tanto tiempo! —El tiempo pasó, Juan, pero es muy lindo que aún nos recuerdes. —Siempre los tuve en mi corazón, hasta al cabeza dura de tu hermano, pero las cosas no resultaron fáciles para mí y tuve que alejarme. Ahora que he regresado me encuentro con que casi toda la gente que quería ha muerto. —Sí, eso es lo que hace el paso del tiempo, pero el que no llega a viejo lo paga con la muerte y quisiera que esa desgraciada se mantuviera muy lejos de mí. —Aunque no te guste, estamos viejos, Elenita. —Supe por los diarios que tu salud no es buena. —A vos puedo decírtelo con confianza ¡estoy hecho mierda! Y la situación del país me tiene bastante desilusionado. —La política argentina siempre fue un calidoscopio, nunca sabes que figura se armará o que colores tendrá. —Luisito me hubiera dicho que la política es una puta, y tenía razón Elenita, lo aprendí de viejo, pero tenía razón ese loco hermano tuyo”.