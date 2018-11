Como Francia era la pionera en la escuela de aviación hacia allí viajó a finales de 1913. A raíz de ese vuelo accidentado relatado más arriba, lo mandaron a hacer el curso de piloto. En 1914 obtuvo su brevet y se instaló en París. "Influyeron varias cosas para que me incorporase a las filas francesas. Mi cariño a Francia, por un lado, un poco de deseo de aventura y curiosidad hacia el peligro, por otro lado, me decidieron a que me alistase. Precisamente cuando empezó la actual contienda, me encontraba ensayando un nuevo aparato de mi invención, que no podré continuar hasta que esto termine", explicó a un periodista.