— Estoy detrás de unas cartas que él escribió al Coronel Descalzo, que fue el capitán que lo formó, incluso publico en este libro una carta de Perón a Descalzo en la que él confiesa su esterilidad, Descalzo se estaba casando y Perón le escribe: "Espero que Dios le dé los hijos que a mí me ha negado para siempre". Hay otras cartas que Perón le escribió a Descalzo que están manos de un coleccionista que no me las ha querido compartir para esta edición, pero no hay mucho más porque yo he rastrillado las relaciones de Perón en ese momento, bueno Perón era muy amigo de mi abuelo, mi abuelo fue su abogado, fue confidente, hicieron esgrima juntos, fueron seleccionados para ir a París en el año 24 a las olimpiadas, y yo tengo cartas anteriores y posteriores a esa época. Él no escribía mucho desde Italia, la correspondencia que hay yo la he agregado, una carta a su tío Conrado, alguna correspondencia con algún amigo, con el Padre Dalesio que era el sacerdote de la Iglesia de la castrense. Por eso esta es una correspondencia realmente muy llamativa porque vemos a un Perón despojado, que cuenta lo que ve sin anestesia y eso es lo que me parece que es un valor agregado al conocer al personaje. Félix Luna y Joseph Page dicen, lo dicen los dos, que nadie sabe a ciencia cierta qué vio y qué pensó Perón en la Italia fascista, éstas cartas son los primeros y no sé si los únicos, testimonios frescos y reales de puño y letra de Perón. Acá sabemos, acá no hay especulación, acá no podemos empezar a hacer un tubo de ensayo y creer que vamos a construir al Perón fascista, por lo que él observó en Italia.