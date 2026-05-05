Joven le disparó a su primo porque agregó a su novia en redes sociales: “Puede quedar inválido”

El joven debe responder por el brutal ataque al que sometió a su familiar, que continúa luchando por su vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un nuevo episodio de violencia intrafamiliar sacudió al departamento de Santander, pues un joven de 22 años quedó en manos de las autoridades tras dispararle a su primo en el municipio de El Socorro. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el acto fue motivado por celos y dejó a la víctima de 18 años con graves lesiones en su columna que podrían causarle discapacidad permanente.

Las autoridades confirmaron que el caso ocurrió durante la jornada del 24 de abril de 2026 y que el autor del ataque fue capturado dos días después y presentado ante la justicia que se encarga del proceso en su contra por el delito de tentativa de homicidio.

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El hecho, que conmocionó a la comunidad de El Socorro, se desencadenó cuando el joven herido, identificado como Brayan Steven, le envió una solicitud de amistad en redes sociales a la pareja sentimental de su primo, gesto que provocó una reacción violenta.

El agresor lo confrontó y, en medio de la acalorada discusión, utilizó un arma de fuego para dispararle, según el reporte oficial presentado por el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, durante una rueda de prensa.

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El agresor le disparó a su víctima en medio del reclamo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La magnitud de la lesión de la víctima quedó evidenciada en el pronóstico médico, pues la bala impactó en la tercera vértebra de la columna de Brayan Steven y permanece alojada en ese punto, lo que ha comprometido seriamente su movilidad.

Actualmente, el joven permanece hospitalizado y es sometido a estudios médicos especializados, que determinarán el grado de afectación física y neurológica derivado del disparo. Su madre, Ana Ligia Barrera, expresó a Noticias RCN la preocupación familiar: “Atravesó a mi hijo en la tercera vértebra de la columna, la cual tiene la bala ahí, pues no se la pueden sacar porque puede quedar inválido”.

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El ataque movilizó a los organismos de seguridad local, que lograron la captura del presunto agresor en tan solo dos días. El operativo fue realizado por la Sijín, que lo arrestó mediante orden judicial en el barrio Santa Bárbara de El Socorro durante el fin de semana posterior al hecho.

La Fiscalía General de la Nación asumió el proceso y el detenido quedó vinculado formalmente al expediente por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, después de las verificaciones iniciales de la Policía de Santander.

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El caso fue presentado ante un juez de garantías, que impuso medida de aseguramiento al señalado mientras avanza el proceso judicial, informó el coronel Néstor Arévalo.

La comunidad no sale del asombro ante lo ocurrido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades no dudaron en expresar su rechazo a la situación de violencia, debido a que evidenció el componente de intolerancia y violencia intrafamiliar relacionado con el uso de redes sociales: “Esto no se puede presentar. Invitamos a los ciudadanos a bajarle a la intolerancia y a fortalecer la convivencia para evitar hechos trágicos como este”, según las declaraciones citadas por Vanguardia.

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Por ahora, la víctima permanece hospitalizada y enfrenta un pronóstico de posible cuadriplejia luego de ser impactado con un disparo en la espalda, mientras la investigación judicial busca esclarecer todos los detalles de un nuevo caso de violencia en el entorno familiar.

Las autoridades piden evitar nuevos casos de violencia relacionados con la intolerancia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hecho desató todo tipo de comentarios entre los habitantes del sector que están a la espera de la resolución judicial en este caso que no es la primera agresión que se presenta entre familias en los primeros meses de 2026, por lo que las autoridades piden respeto por la vida y una resolución de conflictos tranquila, teniendo en cuenta que los hechos similares pueden terminar en una fatalidad y el agresor ser enviado a prisión por años, como se estima que sucederá con el implicado en este caso ocurrido en Santander.

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