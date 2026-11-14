La audiencia contra Horst Overdick es suspendida y el juez la reprograma para el 30 de noviembre

La PNC y el Ministerio Público capturaron a Horst Walter Overdick Mejía, alias "El Tigre", en la salida hacia Cobán, Alta Verapaz. (PNC de Guatemala)

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La audiencia de primera declaración contra Horst Walther Overdick Mejía, alias “El Tigre”, fue suspendida después de que uno de los cuatro acusados no fuera trasladado a la sala. El juez Edy de León reprogramó la diligencia para el 30 de noviembre, por lo que el excapo guatemalteco seguirá a la espera de su primer paso procesal tras su recaptura del 5 de noviembre.

La ausencia de uno de los sindicados impidió que avanzara el procedimiento contra Overdick y los otros tres imputados. Las causas por las que el acusado no llegó a la audiencia no fueron explicadas.

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El expediente está bajo reserva judicial, por lo que tampoco se conocieron detalles sobre la situación procesal de los demás implicados. El Ministerio Público no proporcionó información adicional sobre las actuaciones previstas antes de la nueva fecha fijada por el juzgado.

Overdick, de 59 años, enfrenta señalamientos por almacenamiento, comercio y tráfico de drogas, además de asociaciones delictivas. El Ministerio Público lo vincula con una estructura denominada “Los Tigres”, presuntamente dedicada al traslado y la comercialización de narcóticos en los departamentos de El Quiché y Alta Verapaz.

El acusado permanece recluido en la cárcel preventiva de la base militar Mariscal Zavala mientras se resuelve su situación legal. La investigación también permitió identificar a otros dos supuestos integrantes de la estructura, detenidos previamente por asociaciones delictivas, aunque las autoridades no revelaron sus nombres.

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El Ministerio Público señala que "El Tigre" lidera la organización criminal "Los Tigres", dedicada al traslado y la comercialización de drogas en El Quiché y Alta Verapaz. (PNC de Guatemala)

La captura en Alta Verapaz y la investigación contra “Los Tigres”

La recaptura de Overdick ocurrió el 5 de noviembre en el kilómetro 210,5, en la zona 12 de la salida hacia Cobán, Alta Verapaz. El operativo estuvo a cargo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con el Ministerio Público.

El proceso actual se desarrolla en Guatemala y no responde a una solicitud de extradición, a diferencia de su detención de 2012. Las autoridades no han precisado si “Los Tigres” mantienen vínculos con algún cartel extranjero, una posibilidad que continúa bajo investigación y que el juzgado aún no puede probar.

Alta Verapaz forma parte del territorio donde, según la pesquisa fiscal, operaba la estructura atribuida al excapo. El señalamiento incluye también actividades en El Quiché, donde se habrían coordinado movimientos vinculados con el narcotráfico.

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Overdick Mejía también fue conocido como “el Lic.” y “el Canche”. Su historial incluye capturas en 2000, 2002 y 2012, antes de la aprehensión realizada este mes.

Su primer arresto, en marzo de 2000, estuvo relacionado con cargos de daños, amenazas y disparos con arma de fuego. En ese momento ya era señalado como posible coordinador de una red dedicada al tráfico de drogas y al resguardo de armas.

En febrero de 2002 fue detenido nuevamente por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Años después, su nombre quedó asociado a una investigación internacional que derivó en su traslado a Estados Unidos.

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Las rutas de cocaína y el vínculo con Los Zetas

Overdick comenzó a traficar cocaína en 1999, de acuerdo con registros citados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA. La agencia lo relacionó con Jorge Mario “el Gordo” Paredes Córdova y con la familia de Waldemar Lorenzana Lima, quienes posteriormente fueron detenidos por la justicia estadounidense.

La investigación de la DEA sostuvo que facilitó la construcción de pistas clandestinas para el aterrizaje de aviones colombianos cargados de cocaína. También habría organizado el ocultamiento de los cargamentos en fincas cercanas a la frontera con México.

Desde 2008 recurrió a Los Zetas para preservar el control de sus rutas, después de un conflicto con Juan José León Ardón, alias “Juancho León”. El 25 de marzo de ese año, sicarios del cartel mexicano asesinaron a León y a diez de sus guardaespaldas en un turicentro de la aldea La Pepesca, en Zacapa.

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Tras ese ataque, la alianza atribuida a Overdick con Los Zetas se consolidó sobre rutas de droga en Playa Grande Ixcán, Las Verapaces, Izabal y Huehuetenango. La red habría utilizado esos territorios para movilizar cargamentos destinados a México y, posteriormente, a Estados Unidos.

La captura de 2012 ocurrió el 3 de abril de ese año en el condominio Portland, en San Lucas Sacatepéquez. La orden había sido avalada desde enero por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo señalaba por conspiración para distribuir cocaína y portación ilegal de arma de fuego.

Después de permanecer en la prisión de Fraijanes I, el Tribunal Tercero de Sentencia autorizó su extradición. Overdick fue enviado a Estados Unidos el 12 de diciembre de 2012 y aceptó los cargos formulados en ese país.

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Ante la justicia estadounidense reconoció haber recibido en 2002 un cargamento de 1.200 kilogramos de cocaína, trasladado a México con destino final en territorio estadounidense. Cumplió una condena de seis años de prisión.

Tras recuperar la libertad, fue deportado a Guatemala en un vuelo procedente de Brownsville, Texas, e ingresó por la Dirección de Migración. Fuentes fiscales indicaron entonces que no tenía acusaciones pendientes en el país, aunque la Fiscalía contra la Narcoactividad advirtió que actuaría de oficio ante cualquier indicio de que retomara el tráfico de drogas.