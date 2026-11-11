Guatemala seduce a Tailandia desde Bangkok: Tikal, La Antigua y tres rutas temáticas para conquistar el mercado asiático

La oferta guatemalteca prioriza sitios de interés internacional como el parque nacional Tikal, el lago de Atitlán y La Antigua Guatemala. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

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La misión diplomática guatemalteca en Bangkok impulsó una estrategia de promoción exterior en la que Guatemala presentó en el mercado de Tailandia su oferta turística y cultural ante operadores y empresarios.

La embajadora Shirley Aguilar encabezó el encuentro “Discovering Guatemala: A Journey Beyond the Known”, una actividad organizada junto a la empresa All Around Holidays que reunió a profesionales del sector, medios especializados y representantes corporativos.

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Durante la jornada, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) expuso la variedad de atractivos del territorio nacional, con foco en el patrimonio arqueológico, las ciudades coloniales y la naturaleza. A su vez, la Asociación de Asistencia al Turista (Asistur) detalló los servicios de orientación y protección que reciben los visitantes internacionales durante su estadía en el país.

La compañía Martsam Travel presentó opciones de itinerarios personalizados en territorio guatemalteco ante operadores de Tailandia. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

La embajada articula alianzas con agencias y aerolíneas para conectar ambos mercados

El espacio facilitó el contacto directo entre empresas de las dos naciones para estructurar productos comerciales. La compañía Martsam Travel, socia local de All Around Holidays en territorio guatemalteco, dio a conocer opciones de itinerarios personalizados y recorridos en distintos destinos del país. Por su parte, la aerolínea Starlux Airlines presentó sus servicios y analizó alternativas para fortalecer la conectividad hacia Centroamérica.

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Los delegados resaltaron que las tradiciones vivas, la gastronomía y la riqueza ecológica constituyen atractivos de alto interés para los viajeros del sudeste asiático.

El encuentro abrió mesas de diálogo para desarrollar paquetes de viaje conjuntos, orientados a consolidar un flujo regular de turistas procedentes de Tailandia hacia los principales corredores guatemaltecos.

La oferta guatemalteca prioriza sitios de interés internacional como el parque nacional Tikal, el lago de Atitlán y La Antigua Guatemala. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

El país diversifica su catálogo entre sitios arqueológicos y tres circuitos temáticos

La propuesta de Guatemala abarca 10 destinos prioritarios y 11 segmentos especializados, entre los que sobresalen la cultura y el ecoturismo. Entre los enclaves de mayor proyección figuran el parque nacional Tikal en Petén, el lago de Atitlán en Sololá y la ciudad de La Antigua Guatemala, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A estos puntos se suman el monumento Semuc Champey y el parque arqueológico Quiriguá.

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Para ordenar el tránsito de viajeros, el Inguat diseñó tres circuitos estratégicos: la Ruta de la Historia y el Sabor, la Ruta de la Tradición y Aventura y la Ruta del Caribe y la Fe. Estos recorridos enlazan ciudades patrimoniales, comunidades indígenas y reservas naturales, lo que permite a los operadores armar trayectos ajustados a los intereses del público asiático.

El Instituto Guatemalteco de Turismo diseñó tres circuitos temáticos que enlazan reservas naturales, comunidades indígenas y patrimonio histórico, incluido Semuc Champey en las Verapaces. (Archivo/@passportandpixels)

El comercio bilateral superó los USD 176 millones como base para el flujo de viajeros

El acercamiento turístico coincide con un período de dinamismo en los lazos diplomáticos bilaterales, establecidos el 7 de marzo de 1957. El país centroamericano reabrió su embajada en Bangkok en 2019, paso que aceleró las gestiones oficiales.

El intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó los USD 176,55 millones, una cifra que sitúa a Guatemala como el noveno socio comercial del reino asiático en América Latina.

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Ambos gobiernos avanzaron en la firma de acuerdos sobre consultas políticas y facilitación de visados oficiales, junto con convenios de cooperación técnica.

Las autoridades buscan transformar la relación económica existente en una vía directa para el turismo, con el respaldo de misiones diplomáticas, aerolíneas y agencias mayoristas de ambos mercados.