El Ministerio Público investiga la emboscada donde murió el diputado guatemalteco Portillo y tres policías en Zacapa

Peritos forenses procesan la escena de un ataque armado en una calle empedrada donde quedaron múltiples marcas de evidencia balística junto a un vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio Público de Guatemala investiga el ataque armado en donde murió el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil el viernes 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa. La pesquisa busca identificar a quienes emboscaron la camioneta blanca en la que viajaba el legislador junto con su custodia y determinar la participación de cada responsable.

El saldo del atentado fue de cuatro muertos. Portillo tenía 35 años y fue trasladado con vida al Hospital Regional de Zacapa, mientras que los tres policías que lo acompañaban murieron en el lugar de los hechos.

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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que el diputado falleció por heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. Ingresó al área de emergencia alrededor de las 17:45 y murió a las 21:58 de ese mismo viernes, pese a la atención médica recibida.

Los agentes fallecidos fueron Erick Armides Ramos Osorio, Jorge Paau Xicol y Fernando Reyes Aldana. Los atacantes, hombres armados, interceptaron el vehículo en el que se desplazaban Portillo y su escolta policial; hasta el momento no se conocen los motivos del crimen.

El Ministerio Público de Guatemala investiga la emboscada armada en Río Hondo que cobró la vida de cuatro personas. (Ministerio Público de Guatemala)

Indicios balísticos y búsqueda de los responsables

La investigación incluye el procesamiento de las escenas del crimen y la recolección de indicios balísticos, según el Ministerio Público. Esas diligencias apuntan a esclarecer las circunstancias del ataque y a reunir elementos que permitan promover acciones penales ante los juzgados competentes.

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La institución precisó que su labor comienza después de que se ha cometido un delito y comprende la identificación de las personas que pudieron intervenir, así como las distintas modalidades de participación que habrían tenido. Los avances serán comunicados por los canales oficiales, aunque se mantendrá bajo reserva la información cuya difusión pueda afectar las diligencias o la seguridad de las personas involucradas.

El Ministerio Público expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró su compromiso con los derechos de los afectados y el acceso a la justicia. La investigación continúa mientras las autoridades intentan establecer quiénes planificaron y ejecutaron la emboscada en Río Hondo.

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El procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, condenó el ataque y pidió que la pesquisa avance sin demoras ni sesgos. En un comunicado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, reclamó: “Una investigación pronta, objetiva, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias del ataque, establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”.

Córdova Herrera también solicitó al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil reforzar las medidas de prevención y protección para evitar nuevos episodios de violencia. La Procuraduría de los Derechos Humanos anunció que seguirá la actuación de las instituciones estatales dentro de su mandato constitucional, además de las condiciones de seguridad de las personas que puedan estar expuestas a riesgos.

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Un comunicado de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala expresa su postura ante la muerte de un diputado y tres agentes policiales en Zacapa. (Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala)

La vacante legislativa y el reemplazo en Zacapa

La muerte de Portillo obliga al Congreso de la República a declarar vacante su curul. El reemplazo corresponde a Marvin Esaú Rivas Castañeda, de acuerdo con los registros de inscripción de candidaturas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral correspondientes a 2023.

Rivas Castañeda ocupaba la segunda casilla del distrito de Zacapa cuando ambos fueron inscritos por el partido Cabal, que entonces era liderado por el excandidato presidencial Edmond Mulet. Portillo dejó posteriormente esa agrupación y se incorporó a la Unidad Nacional de la Esperanza, con la que buscaba su reelección en los comicios generales de 2027.

Fuentes que pidieron mantener su identidad en reserva señalaron que Rivas Castañeda forma ahora parte del partido Compromiso, Renovación y Orden. Con esa organización buscaría competir otra vez por una curul en Zacapa.

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La muerte de Portillo obliga al Congreso de la República a declarar vacante su curul. El reemplazo corresponde a Marvin Esaú Rivas Castañeda, de acuerdo con los registros de inscripción de candidaturas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral correspondientes a 2023. (Noticias Informativas )

La esposa del diputado, Dulce María Cruz, despidió a Portillo con publicaciones en Instagram. Junto a una fotografía de la pareja, escribió: “Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida”.

Cruz publicó otro mensaje: “Mis ojitos hermosos te me fuiste... gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo. Nos vemos en la eternidad amorcito precioso”. La pareja había anunciado el nacimiento de su hijo, Diego José, tres semanas antes del ataque, el 15 de octubre.