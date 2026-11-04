Guatemala

Guatemala: la Justicia revoca permiso médico a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y ordena su regreso a prisión preventiva

La exvicepresidenta será trasladada al centro Santa Teresa después de que vencieran las prórrogas médicas que le permitían recibir tratamiento fuera de la cárcel, durante la audiencia por Cooptación del Estado

El juicio de extinción de dominio contra bienes de Roxana Baldetti se tramita ante el juez Delmar González y continuará el 22 de septiembre.
La fiscalía atribuye a siete meses sin consulta médica la revocación del beneficio. El Ministerio Público señaló que la procesada faltó a una evaluación programada y que el permiso de 60 días había superado su vigencia cuando solicitó mantener su salida penitenciaria especial(Soy502)
Guardar

El juez Eduardo Orozco ordenó este miércoles 4 de noviembre que la exvicepresidenta Roxana Baldetti regrese de inmediato a prisión preventiva, al revocar los permisos médicos que le permitían permanecer fuera de la cárcel para recibir tratamiento. La medida dispone su traslado al centro de detención para mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de Ciudad de Guatemala, porque vencieron los plazos de las prórrogas judiciales concedidas.

De acuerdo, con el reporte de medios guatemaltecos, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B tomó la decisión durante una audiencia del caso Cooptación del Estado, después de que el Ministerio Público solicitara dejar sin efecto el beneficio. La exfuncionaria participó de la sesión mediante videoconferencia desde su residencia.

PUBLICIDAD

La fiscalía sostuvo que Baldetti llevaba siete meses sin asistir a una consulta con el neurocirujano que sigue su tratamiento en el Hospital General San Juan de Dios. La próxima evaluación quedó fijada para el 24 de noviembre en la unidad de neurocirugía del centro asistencial.

Fotografía de archivo: El juez Eduardo Orozco ordenó el regreso de la exvicepresidenta Roxana Baldetti a la prisión de mujeres Santa Teresa tras revocar sus permisos médicos.EFE/Esteban Biba
Fotografía de archivo: El juez Eduardo Orozco ordenó el regreso de la exvicepresidenta Roxana Baldetti a la prisión de mujeres Santa Teresa tras revocar sus permisos médicos.EFE/Esteban Biba

Los plazos vencidos y la cita médica pendiente

El expediente judicial incluye un informe del hospital fechado el 6 de junio de 2026, que descartó que el especialista acudiera a la vivienda de Baldetti para realizarle el examen. La acusada había pedido que la atención se efectuara en su domicilio para evitar el traslado, pero el centro médico rechazó esa posibilidad porque ya tenía turnos asignados para otros pacientes.

PUBLICIDAD

La exvicepresidenta tampoco acudió a una cita programada con antelación, según una resolución emitida el 23 de junio de 2026. El Ministerio Público consideró que esa inasistencia impedía prolongar su permanencia fuera de prisión hasta la consulta prevista para finales de noviembre.

El permiso había sido extendido por 60 días, pero la fiscalía señaló que el plazo ya había vencido 70 días después de la resolución que lo autorizó. Para el juez, los aplazamientos de los exámenes y las ausencias acreditaron el vencimiento de las prórrogas, más allá de las explicaciones ofrecidas por la defensa.

El abogado defensor Melkin Escobar afirmó que su clienta no se negó a recibir atención médica. Explicó que el Sistema Penitenciario envió vehículos tipo picop para trasladarla al hospital y que Baldetti consideró que ese medio representaba un riesgo por su estado físico.

La exvicepresidenta sostuvo ante el tribunal que “no ha incumplido” ninguna de las disposiciones judiciales impuestas. También explicó que los vehículos enviados podían agravar sus lesiones: “Al más mínimo impacto, se puede resentir la columna porque recibe todo el golpe”.

Baldetti aseguró que los estudios médicos recientes detectaron una masa cerebral cuya naturaleza y peligrosidad todavía deben ser evaluadas. Añadió que padece una enfermedad ósea degenerativa sin cura, tiene problemas en la cadera que restringen su movilidad y carece de recursos para pagar una ambulancia.

Orozco recordó que la próxima consulta con el especialista ya estaba establecida y señaló que la responsabilidad por la salud de la procesada corresponde al Sistema Penitenciario, de acuerdo con la obligación constitucional del Estado de brindar atención sanitaria a sus habitantes. Escobar pidió una nueva extensión de 30 días para el permiso especial, pero el magistrado rechazó la solicitud por haber sido presentada fuera de plazo.

Una década de procesos por corrupción y financiamiento electoral

El caso Cooptación del Estado investiga desde hace 10 años al binomio presidencial que gobernó Guatemala entre 2012 y 2016. La acusación sostiene que se creó una estructura financiera para captar fondos y lavar dinero destinado a financiar la campaña del desaparecido Partido Patriota.

La investigación incluye a cerca de 75 personas, entre ellas el expresidente Otto Pérez Molina, el exsecretario privado de la Presidencia Gustavo Martínez y el empresario Jonathan Chévez, señalado de manejar transacciones financieras de la estructura. Los delitos atribuidos comprenden asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

La audiencia también abrió la etapa intermedia del proceso, en la que se definirá si Baldetti enfrentará juicio por cuatro delitos en esta causa. La decisión llega después de más de nueve años de demoras procesales.

La exvicepresidenta acumula dos condenas firmes. En octubre de 2018 recibió una pena de 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica, relacionado con el manejo de fondos destinados a la recuperación del lago de Amatitlán.

En diciembre de 2022 fue condenada a 16 años de cárcel por el caso La Línea, por liderar junto con Pérez Molina una estructura de defraudación aduanera que operaba a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. La sentencia incluyó una multa de 8.709.580 quetzales y una orden de reparación digna al Estado por 1.741.910 quetzales.

Ambas condenas fueron recurridas en casación ante la Corte Suprema de Justicia, que todavía no emitió una decisión sobre esos recursos. Baldetti está privada de libertad desde agosto de 2015, cuando fue detenida por el caso La Línea, aunque en octubre de 2025 obtuvo autorización judicial para salir de prisión y someterse a una cirugía de columna.

Además de Cooptación del Estado y Agua Mágica, enfrenta un proceso pendiente por plazas fantasma en el Registro de Información Catastral. También tiene una solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, país al que aceptó ser enviada en 2017 una vez que se resuelvan sus causas judiciales en Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaOrganismo JudicialRoxana Baldetti

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala asume la presidencia regional de organismos electorales con una agenda de ciberseguridad electiva

La magistrada Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo recibió la conducción temporal de Honduras durante la conferencia regional, que reunió a representantes de nueve naciones en Antigua Guatemala el 3 y 4 de noviembre

Guatemala asume la presidencia regional de organismos electorales con una agenda de ciberseguridad electiva

Salario de USD 8,630 para los diputados, seguros y canasta navideña: los beneficios que el Congreso de Guatemala blindó al aprobar su presupuesto 2027

El pleno avaló un plan de gastos sin que varios congresistas conocieran el detalle del documento antes de votar. El mayor incremento se concentra en servicios personales, el rubro que ya había despertado críticas de organizaciones que monitorean el gasto legislativo.

Salario de USD 8,630 para los diputados, seguros y canasta navideña: los beneficios que el Congreso de Guatemala blindó al aprobar su presupuesto 2027

El Congreso de Guatemala aprueba la Ley Marco de Ciberseguridad con 121 votos y crea una estructura estatal

La normativa, contenida en el Decreto 26-2026, establece mecanismos de prevención, investigación y atención frente a agresiones digitales contra entidades públicas, compañías e infraestructuras críticas, tras el aval de una moción privilegiada

El Congreso de Guatemala aprueba la Ley Marco de Ciberseguridad con 121 votos y crea una estructura estatal

La ciudad de Guatemala abrirá 31 espacios culturales e históricos durante la 15.ª Noche de los Museos

La jornada del viernes 6 de noviembre ofrecerá ingreso sin costo entre las 17:00 y las 22:00, con cuatro recorridos disponibles y sin necesidad de reservar previamente en los recintos participantes

La ciudad de Guatemala abrirá 31 espacios culturales e históricos durante la 15.ª Noche de los Museos

Guatemala se prepara para 16 frentes fríos: 2 mil puntos de albergue y temperaturas que podrían llegar a cero grados

La temporada fría arrancará en noviembre y se extenderá hasta abril. Las autoridades priorizan la protección de niños, adultos mayores y personas vulnerables ante los descensos más severos previstos en zonas montañosas.

Guatemala se prepara para 16 frentes fríos: 2 mil puntos de albergue y temperaturas que podrían llegar a cero grados

TECNO

Robots de reparto bajo sospecha de escanear rostros y manos de sus clientes sin autorización

Robots de reparto bajo sospecha de escanear rostros y manos de sus clientes sin autorización

El principal fabricante de chips de los cartuchos de Switch dejará ese negocio por los centros de datos de IA

Con estos cinco trucos es posible convertir un TV en una pantalla de cine, mejor imagen y sonido

Bluetooth aprobó una función que casi cuadruplica su velocidad y traerá audio sin pérdida en 2027

Cómo programar mensajes en WhatsApp si tengo Android, iPhone y uso WhatsApp Web

ENTRETENIMIENTO

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

Melanie Lynskey desmiente que haya ganado millones en ‘Two and a Half Men’ y revela su sueldo real

El día que Prince resaltó el tema icónico de John Lennon: “Imagine es una canción sobre la verdad y siempre triunfará”

El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano antes de su gira por Sudamérica

Samuel L. Jackson sorprendió al revelar su anime favorito

MUNDO

Fabián Calle analizó el futuro de Trump tras la derrota electoral: “El Partido Republicano no puede prescindir de él”

Fabián Calle analizó el futuro de Trump tras la derrota electoral: “El Partido Republicano no puede prescindir de él”

El petróleo se desploma más de un 9% tras la derrota republicana en Estados Unidos

Los hutíes de Yemen reivindicaron un nuevo misil contra el aeropuerto de Riad y pidieron a las aerolíneas evitar Arabia Saudita

La Unión Europea y sus aliados analizaron en Bruselas la recuperación económica de Ucrania tras la guerra

El presidente de Israel pidió a Netanyahu y Eisenkot que avancen con las negociaciones para evitar nuevas elecciones