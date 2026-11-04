Ministerio de Gobernación de Guatemala inauguró la Escuela de Vacaciones de la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito

El Ministerio de Gobernación inauguró la Escuela de Vacaciones Conapre 2026 para capacitar a doce mil niños y adolescentes en Guatemala. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala inauguró la Escuela de Vacaciones Conapre 2026 para llegar a 12.000 niños y adolescentes de nueve a 17 años con formación sobre prevención de la violencia, acoso y consumo de drogas. El programa se realizará del 3 al 27 de noviembre en alrededor de 100 centros educativos y busca que los participantes reconozcan riesgos, conozcan mecanismos de denuncia y actúen en sus comunidades y escuelas.

Las jornadas combinarán actividades recreativas con contenidos de formación ciudadana. La propuesta contempla liderazgo, valores, elaboración de un plan de vida, derechos y deberes, prevención de la violencia sexual, acoso escolar y consumo de drogas.

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Los participantes también recibirán información sobre el número 1510, habilitado para denunciar hechos de violencia y delitos en los establecimientos educativos. La difusión de esta vía de contacto forma parte de las herramientas previstas para que los menores puedan identificar situaciones que afecten su seguridad individual y colectiva.

El Ministerio de Gobernación inauguró la Escuela de Vacaciones Conapre 2026 para capacitar a doce mil niños y adolescentes en Guatemala. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Actividades en alrededor de 100 centros educativos

La Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito reúne a distintas entidades estatales en esta edición, con el objetivo de ampliar los contenidos y las acciones dirigidas a la niñez guatemalteca. La iniciativa incorpora las actividades que tradicionalmente desarrolla la Subdirección General de Prevención del Delito y suma espacios de convivencia para fortalecer la participación de los menores en sus comunidades.

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La viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación, Mayda De León, explicó que el trabajo conjunto dentro de Conapre comenzó el año pasado. La funcionaria señaló: “Lo que hicimos dentro de Conapre desde el año pasado es unir esfuerzos y abordar todos los temas que tienen que ver con violencia y delito en nuestra niñez y juventud”.

La formación está orientada a que los niños y adolescentes identifiquen las distintas manifestaciones de violencia presentes en sus entornos. El propósito incluye que puedan asumir un papel activo frente a situaciones de riesgo dentro de los centros educativos y los espacios comunitarios.

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De León afirmó: “Buscamos generar capacidades en los niños para que visualicen los tipos de violencia y se conviertan en gestores de cambio en sus comunidades y escuelas”. La funcionaria vinculó esa meta con la transformación de los ámbitos escolares y comunitarios en los que se desarrollan los participantes.

La Policía Nacional Civil participa mediante su Subdirección General de Prevención del Delito. Sus delegaciones departamentales y municipales aportarán instructores para desarrollar los ejercicios previstos durante las jornadas.

Cada equipo contará con aproximadamente ocho agentes encargados de trabajar con los menores. La presencia de personal policial estará enfocada en actividades preventivas y educativas, no en intervenciones operativas.

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El Ministerio de Gobernación inauguró la Escuela de Vacaciones Conapre 2026 para capacitar a doce mil niños y adolescentes en Guatemala. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Prevención de la agresión y participación comunitaria

El subsecretario general de Prevención del Delito, Pablo Rodríguez, indicó que las jornadas acercarán a niños y jóvenes a la labor preventiva mediante contenidos sobre el origen de las agresiones y las formas de evitarlas. Los encuentros incluirán ejercicios interactivos destinados al aprendizaje y a la convivencia entre los asistentes.

Rodríguez explicó: “Se abordará cómo surge la agresión y la manera en que la Unidad para la Prevención de la Violencia disminuye los riesgos y la violencia en el país”. La enseñanza buscará que los participantes relacionen esas situaciones con medidas de protección aplicables en sus ámbitos cotidianos.

La Escuela de Vacaciones Conapre 2026 articula al Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación, la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.

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La propuesta reúne recreación y formación ciudadana para que los menores conozcan sus derechos, fortalezcan sus habilidades y dispongan de recursos para reconocer y denunciar hechos que comprometan su seguridad.