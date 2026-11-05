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Anthropic permitirá a pequeños inversores de Estados Unidos y otros 14 países comprar acciones en su debut

Las corredoras ya compiten por el cupo, pero no hay precio, cantidad de acciones ni fecha de salida confirmados

La oferta minorista internacional incluye Australia, Canadá, Japón, Suiza, el Reino Unido y nueve países del Espacio Económico Europeo. REUTERS/Dado Ruvic
La oferta minorista internacional incluye Australia, Canadá, Japón, Suiza, el Reino Unido y nueve países del Espacio Económico Europeo. REUTERS/Dado Ruvic
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Anthropic permitirá que inversores individuales compren acciones al precio de su salida a bolsa, no solo cuando empiecen a cotizar. La empresa nombró a seis corredoras en Estados Unidos y a decenas de intermediarios en 14 países más, según su presentación ante la SEC y una página de su centro de ayuda.

En Estados Unidos, la presentación enmendada que la empresa envió el 2 de noviembre a la SEC (el regulador bursátil) prevé destinar una parte de las acciones a clientes de Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi, E*Trade, de Morgan Stanley, y TradePMR, una unidad de Robinhood, informó Barron’s.

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Cada plataforma aplicará sus propias condiciones. La primera versión del documento, del 26 de octubre, no nombraba a ninguna corredora.

Anthropic advierte que no autorizó a ninguna otra empresa ni plataforma a ofrecer acciones o a anunciar acceso a ellas en esas jurisdicciones. REUTERS/Carlos Barria
Anthropic advierte que no autorizó a ninguna otra empresa ni plataforma a ofrecer acciones o a anunciar acceso a ellas en esas jurisdicciones. REUTERS/Carlos Barria

Las acciones serán de clase A y saldrán al Nasdaq con el símbolo ANT. La empresa todavía no informó el precio ni cuántas acciones venderá: esos espacios siguen en blanco en la presentación.

Una lista cerrada de intermediarios fuera de Estados Unidos

La oferta minorista internacional incluye Australia, Canadá, Japón, Suiza, el Reino Unido y nueve países del Espacio Económico Europeo: Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia. Las acciones no cotizarán en ninguna bolsa de esos países, según el centro de ayuda de la empresa.

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Entre los intermediarios figuran Revolut, Trade Republic, eToro, Interactive Brokers y Deutsche Bank en Europa, Hargreaves Lansdown y AJ Bell en el Reino Unido, CommSec y Macquarie en Australia, y Mizuho, Rakuten y SBI en Japón.

Anthropic advierte que no autorizó a ninguna otra empresa ni plataforma a ofrecer acciones o a anunciar acceso a ellas en esas jurisdicciones. En el Reino Unido, la oferta pasará por una plataforma regulada, RetailBook. En el resto de los países del Espacio Económico Europeo, la comunicación se dirige solo a inversores calificados.

Anthropic es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial, fundada en enero de 2021 en San Francisco, California. REUTERS/Dado Ruvic
Anthropic es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial, fundada en enero de 2021 en San Francisco, California. REUTERS/Dado Ruvic

Cuánto se reservará para el público general

Anthropic no fijó el porcentaje. Bloomberg informó el 28 de octubre, citando a personas con conocimiento del plan, que la empresa evalúa destinar entre el 15% y el 20% de la oferta a inversores minoristas, que JPMorgan lidera esas ventas en Estados Unidos y que Citigroup coordina la parte internacional.

El director financiero de Robinhood, Shiv Verma, dijo a Bloomberg Television que las corredoras compiten por una porción mayor. “Es una pelea feroz”, afirmó. Verma sostuvo que los minoristas representan entre el 20% y el 25% del mercado de acciones y que deberían recibir una asignación grande.

El antecedente es SpaceX, que salió a bolsa en junio. Según Bloomberg, todos los clientes elegibles de Robinhood, Schwab, Fidelity, SoFi y E*Trade que pidieron acciones recibieron algunas. Verma dijo que SpaceX quería asignar entre el 15% y el 20% a minoristas.

Anthropic permitirá a pequeños inversores de Estados Unidos y otros 14 países comprar acciones en su debut. REUTERS/Dado Ruvic
Anthropic permitirá a pequeños inversores de Estados Unidos y otros 14 países comprar acciones en su debut. REUTERS/Dado Ruvic

Los requisitos dependen de cada corredora

Pedir acciones no garantiza recibirlas. En ofertas muy demandadas, las corredoras suelen repartir menos de lo solicitado. Según las reglas publicadas por Robinhood, vender dentro de los 30 días cuenta como reventa y puede bloquear el acceso a nuevas ofertas durante 60 días, según el sitio mrkts, que recopiló las condiciones.

Ese mismo sitio recoge que Fidelity exige al menos USD 25.000 en activos minoristas calificados, mientras que Schwab pide completar un cuestionario de elegibilidad y no publica el umbral de patrimonio. Ninguna corredora había abierto solicitudes para ANT al 3 de noviembre.

La oferta aún debe completar la gira de presentación ante grandes inversores y recibir la aprobación final de la SEC. Yahoo Finance calculó que la primera operación podría ser el 16 de noviembre como pronto, mientras que Bloomberg informó que el objetivo es cotizar antes del feriado de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

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