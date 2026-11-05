El Gobierno de Canadá presenta un presupuesto para reducir su dependencia de EEUU y reforzar su autonomía económica y comercial

El primer ministro canadiense Mark Carney (Justin Tang/The Canadian Press via AP)

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El Gobierno de Canadá, encabezado por el primer ministro Mark Carney, presenta este jueves su segundo presupuesto desde que asumió el poder, con un plan destinado a reducir la dependencia económica de Estados Unidos, diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer la autonomía productiva del país. La iniciativa, denominada “Dueños de nuestro destino”, mantendrá como prioridad la transformación de la economía canadiense, pese al revés electoral que sufrió el Partido Republicano del presidente Donald Trump en las elecciones de medio término estadounidenses.

Carney sostiene que la relación entre Ottawa y Washington cambió de manera permanente y que no regresarán las condiciones de libre comercio que existían antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. En ese contexto, el mandatario considera urgente ampliar los vínculos comerciales de Canadá con otros mercados y reducir su exposición a las decisiones económicas de su principal socio.

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“En esencia, nuestro plan consiste en cambiar el modelo de crecimiento de Canadá”, afirmó esta semana el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, quien presentará el presupuesto ante el Parlamento.

El funcionario explicó que entre los objetivos centrales figuran el fortalecimiento del comercio interno y la diversificación de los intercambios comerciales con otros países. “No importa lo que suceda al sur de la frontera, no importa lo que ocurra en el mundo, seremos más resilientes, más fuertes y más independientes”, declaró el miércoles.

Las declaraciones de Champagne se produjeron después de que eligiera un nuevo par de zapatos para su intervención presupuestaria, en cumplimiento de una peculiar tradición canadiense vinculada a la presentación de las cuentas públicas.

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“En esencia, nuestro plan consiste en cambiar el modelo de crecimiento de Canadá”, afirmó esta semana el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, quien presentará el presupuesto ante el Parlamento (EFE)

Los aranceles impuestos por Trump golpearon la economía canadiense y generaron incertidumbre sobre el futuro de sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, la reciente derrota electoral de los republicanos abrió interrogantes sobre la continuidad de las medidas proteccionistas de Washington.

Los demócratas, críticos de los gravámenes comerciales aplicados a Canadá, asumirán el control de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos el próximo año, después de sus victorias en las elecciones de medio término.

El congresista demócrata Jamie Raskin aseguró el miércoles a la cadena pública canadiense CBC que su partido “pondrá fin a estos aranceles” y buscará reparar las relaciones con sus aliados. “Nuestros mejores amigos, como Canadá”, mencionó al referirse a los países con los que Washington debería recomponer sus vínculos.

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No obstante, el ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, advirtió que las negociaciones sobre los aranceles se desarrollarán con el Gobierno de Trump y no con el Congreso estadounidense.

LeBlanc sostuvo que la prioridad de Ottawa, incluida la estrategia económica que contempla el presupuesto, será “diversificar nuestras relaciones comerciales”.

Tanto Trump como Carney expresaron en los últimos días optimismo sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo comercial entre ambos países. Sin embargo, también habían manifestado expectativas positivas en agosto, antes de que las negociaciones se interrumpieran.

El ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, advirtió que las negociaciones sobre los aranceles se desarrollarán con el Gobierno de Trump y no con el Congreso estadounidense (REUTERS)

Grandes proyectos para fortalecer la economía canadiense

El presupuesto también prevé destinar recursos a los grandes proyectos nacionales que Carney considera fundamentales para la soberanía económica de Canadá. Entre ellos figuran las inversiones en infraestructura para la producción de energía y el desarrollo de la minería de minerales críticos.

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La estrategia apunta a fortalecer sectores considerados centrales para la economía del país y reducir su vulnerabilidad frente a las decisiones comerciales de Estados Unidos.

Champagne anticipó, además, medidas de apoyo para los trabajadores afectados por los aranceles de Trump, especialmente en industrias como la automotriz y la siderúrgica, dos sectores perjudicados por las restricciones comerciales.

La oposición parlamentaria probablemente cuestionará el gasto público y el tamaño del déficit fiscal. Sin embargo, las proyecciones indican que el desequilibrio presupuestario será inferior a los 78.300 millones de dólares canadienses (56.300 millones de dólares estadounidenses) previstos en el primer presupuesto de Carney, presentado el año pasado.

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La economista y politóloga de la Universidad de Ottawa Geneviève Tellier advirtió que la aplicación de las medidas dependerá, en parte, del impacto de los aranceles estadounidenses sobre la economía canadiense, en particular de sus consecuencias sobre el empleo.

El presupuesto también prevé destinar recursos a los grandes proyectos nacionales que Carney considera fundamentales para la soberanía económica de Canadá (REUTERS)

La evolución del mercado laboral constituye uno de los factores que podrían condicionar la ejecución de los planes del Gobierno. Una mayor pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de los gravámenes comerciales podría modificar las condiciones económicas sobre las que se elaboró el presupuesto.

A ese escenario se suma la presión inflacionaria derivada del encarecimiento de la energía en el contexto de la guerra contra Irán. El Banco de Canadá elevó el mes pasado las tasas de interés por primera vez en tres años, con el objetivo de contener el aumento de los precios asociado al incremento de los costos energéticos.

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(Con información de AFP)