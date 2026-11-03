Entre agua helada, nieve y cubos de hielo: así los atletas polacos enfrentaron el frío extremo y se convirtieron en récord

El polaco obtuvo la marca en febrero de 2026 tras una competencia cuyo liderazgo había pasado por representantes de Ucrania, Suiza y el Reino Unido en años anteriores, según el organismo (video Instagram: @guinnessworldrecords)

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Polonia se convirtió en la nación dominante de los récords mundiales de resistencia al frío. Sus deportistas acumulan cinco títulos vigentes en tres pruebas distintas: mayor tiempo sumergido en agua glacial, mayor tiempo cubierto de nieve y permanencia dentro de una caja de hielo. Ningún otro país concentra tantos primeros puestos en estas disciplinas.

El Guinness World Records (GWR) documentó este fenómeno en octubre de 2026 y señaló que el país registra temperaturas anuales de entre 6 °C y 10 °C, con caídas frecuentes bajo los 0 °C en invierno. El organismo indicó que ese clima podría dar cierta ventaja a sus representantes, aunque no alcanza para explicar por sí solo el nivel de dominio polaco frente a competidores de Ucrania, Suiza, los Países Bajos y el Reino Unido.

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Detrás de los registros hay dos nombres que se repiten: Maria Bodaj y Damian Kasprzyk. Entre los dos suman cuatro de las cinco marcas activas. El quinto título pertenece a otro polaco, Wojciech Pruński, quien en mayo de 2026 fijó el tiempo más alto de toda la serie.

Maria Bodaj es la única mujer que rompió el récord de mayor tiempo sumergida en agua glacial

Maria Bodaj es la única mujer en completar esa marca, obtenida en 2025 bajo agua a cinco grados o menos, conforme a las reglas de la entidad certificadora internacional (Captura de video)

La prueba de inmersión en agua glacial es una de las más exigentes del catálogo del GWR. El cuerpo debe quedar completamente cubierto por agua a 5 °C o menos, con tubo respirador o equipo de buceo, y el intento termina en el instante en que cualquier parte del cuerpo sale del líquido.

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Bodaj fijó el récord femenino en 2025 con 1 hora con 38 segundos de inmersión. Es la única mujer que alcanzó esa marca, razón por la que el GWR la describe como la “Reina del frío” de Polonia.

En la rama masculina, Kasprzyk registró 1 hora con 29 segundos en febrero de 2026. Antes de él, otros dos compatriotas ocuparon el primer puesto: Lukasz Szpunar, con 54 minutos y 20 segundos en 2024, y Valerjan Romanovski, con 58 minutos en 2025.

Kasprzyk también lidera la prueba de mayor tiempo cubierto de nieve

Maria Bodaj posee las mejores marcas femeninas en inmersión, enterramiento nevado y caja helada, tras fijar su última plusmarca en 2025 con 3 horas, 33 minutos y 33 segundos de duración (Captura de video)

En esta disciplina, los participantes deben acostarse y quedar sepultados de nieve desde los pies hasta el cuello, sin ropa térmica y solo en traje de baño.

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Kasprzyk posee el título masculino con 2 horas, 12 minutos y 12 segundos, logrado en febrero de 2026. La historia de esta prueba es más movida que la anterior: el primer puesto pasó por representantes de Ucrania, Suiza y el Reino Unido antes de que el polaco lo reclamó para su país pocos días después del último cambio, según el GWR.

Bodaj también encabeza la rama femenina de esta modalidad con 1 hora, 33 minutos y 33 segundos, establecidos en febrero de 2026. El organismo la apoda “Icebreaker” por acumular tres títulos en distintas pruebas de frío extremo.

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Wojciech Pruński superó las cinco horas parado sobre hielo

Wojciech Pruński alcanza la mayor marca histórica al superar cinco horas dentro de una caja helada (Captura de video)

La tercera modalidad consiste en permanecer de pie dentro de una caja llena de cubos de hielo, con todo el cuerpo cubierto, excepto la cabeza y el cuello. Fue el neerlandés Wim Hof, conocido como el “Iceman”, quien inauguró esta categoría en el año 2000 con apenas 30 minutos y 9 segundos. A lo largo de los años, el puesto pasó por deportistas de Brasil, Alemania y Francia.

Hoy el título lo tiene Pruński, que en mayo de 2026 alcanzó 5 horas, 8 minutos y 2 segundos dentro de la caja, la mayor marca desde que la prueba existe. En la rama femenina, Bodaj sumó su tercer primer puesto con 3 horas, 33 minutos y 33 segundos, registrados en 2025. La primera en establecer esa marca fue la polaca Katarzyna Jakubowska, el 30 de diciembre de 2023, con 3 horas, 6 minutos y 45 segundos, según registró el GWR en enero de 2024. Bodaj llegó después para elevar el tiempo al nivel actual.

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Con cinco títulos activos en tres pruebas, Polonia es, a octubre de 2026, la nación con mayor presencia en el podio de las disciplinas de frío extremo reconocidas por el GWR a nivel mundial.