Eisenkot recibe el respaldo de Israel Beitenu para intentar formar el próximo gobierno israelí

03/11/2026 El líder opositor, Gadi Eisenkot, cuyo partido Yashar obtuvo 21 escaños y quedó como segunda fuerza política del país, con sus potenciales aliados de B'Yachad, Naftali Bennett y Yair Lapid; y Los Demócratas, Yair Golan; así como Avigdor Lieberman. POLITICA YASHAR

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Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar!, recibió este miércoles la recomendación de Israel Beitenu para formar el próximo gobierno de Israel. Ese mismo día envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que dijo esperar una “estrecha y fructífera colaboración” con su Administración si consigue desplazar a Benjamín Netanyahu con un gobierno de “emergencia nacional”.

En el comunicado, Eisenkot escribió: “Apreciamos profundamente su amistad y su firme compromiso con Israel”. Añadió que el vínculo entre ambos países va más allá de una alianza entre gobiernos, que los israelíes votaron por el cambio y que su intención es construir un Israel “judío y democrático, liberal e igualitario”.

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El presidente Isaac Herzog escucha desde este miércoles y hasta el jueves 5 de noviembre a las 11h formaciones con representación en la Knéset, el Parlamento israelí, antes de designar a quien intentará formar gobierno. Según las previsiones que recoge EFE, Eisenkot obtendría 56 recomendaciones y Netanyahu, 46.

Las elecciones del 27 de octubre dejaron un Parlamento sin mayoría clara. El bloque de Netanyahu obtuvo 53 de los 120 escaños, ocho menos de los 61 necesarios para gobernar. La oposición suma 48, repartidos entre Yashar!, Juntos (B’Yachad), del exprimer ministro Naftali Bennett, Israel Beitenu y los Demócratas, de Yair Golan. Los partidos árabes lograron un récord de 19 escaños, 11 de la Lista Común y 8 de Raam. Sin ellos, Eisenkot no llega a 61.

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Israel Beitenu forma parte del bloque opositor, pero descartó gobernar con apoyo de esos partidos. Su diputado Oded Forer dijo tras reunirse con Herzog que “no condenan a Hamás como organización terrorista”. Forer sostuvo además que ninguno de los 337.000 votantes de su partido esperaba un gobierno con ese respaldo, y pidió evitar una nueva convocatoria electoral porque, a su juicio, los desafíos económicos y de seguridad del país no admiten ese trámite.

Raam anunció el martes que recomendará a Eisenkot en la ronda de consultas de este jueves.

Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, ha rechazado servir en un gobierno bajo Netanyahu, incluso en un esquema de rotación. Netanyahu, en cambio, cuenta con el respaldo de Shas y de Sionismo Religioso, que lo recomendaron este miércoles. La ministra de Asentamientos, Orit Strock, de Sionismo Religioso, defendió un gobierno nacional amplio bajo su liderazgo y dijo de los partidos árabes: “No pueden formar parte de ningún gobierno”. Strock afirmó que esas formaciones consideran la fundación de Israel una catástrofe, la “Nakba” en árabe.

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Simpatizantes del primer ministro Benjamin Netanyahu se manifiestan fuera de la residencia del líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, en protesta contra la formación de un gobierno que incluya a partidos árabes, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Herzliya, Israel. (AP Foto/David Goldman)

Shas transmitió a Herzog su preocupación por el debate sobre el reclutamiento militar de los estudiantes de las yeshivas, escuelas talmúdicas cuyos alumnos están tradicionalmente exentos. Judaísmo Unido de la Torá, con 7 escaños, tampoco es un apoyo seguro para Netanyahu. 5 de sus miembros no lo recomendarán y 2 están indecisos, según informó el diario Haaretz.

El mensaje de Eisenkot llega un día después de que Trump anunciara, en una entrevista telefónica con la cadena Fox, que Estados Unidos dejará de pagar a Israel los casi USD 4.000 millones anuales de ayuda militar a finales de 2026. Trump argumentó que Israel ya no necesita esa asistencia por su prosperidad económica. Lo dijo el martes, día de las elecciones legislativas estadounidenses, en las que los republicanos sufrieron una derrota tras una campaña marcada por el encarecimiento de los combustibles a raíz de la guerra con Irán, que Washington e Israel iniciaron el 28 de febrero.

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El memorando de entendimiento vigente, firmado en 2016, prevé USD 3.800 millones al año y vence en septiembre de 2028. Trump no explicó cómo se interrumpiría el pago antes de esa fecha. Netanyahu había planteado en enero retirar gradualmente la ayuda estadounidense a lo largo de la próxima década.

Herzog concluye las consultas el jueves y después encargará a un candidato formar coalición. La ley israelí le concede 28 días, prorrogables por otros 14, para reunir 61 diputados.