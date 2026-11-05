La basura invisible de WhatsApp: cómo eliminar los archivos residuales que la app no te muestra

En Android, el acceso al sistema de archivos permite eliminar estos residuos de forma manual y específica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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WhatsApp acumula en el almacenamiento del teléfono una cantidad de archivos que el usuario no ve y que la herramienta interna de borrado de chats no elimina. Esa basura invisible incluye caché temporal, copias duplicadas de fotos y videos ya enviados, estados de contactos descargados de forma automática y copias de seguridad locales que se acumulan sin que nadie las revise.

El resultado es un consumo de gigabytes que crece con el tiempo, incluso en teléfonos donde los chats parecen livianos. Borrar estos archivos requiere procedimientos distintos según el sistema operativo, porque Android permite acceso directo a las carpetas del sistema mientras que iOS restringe esa posibilidad.

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Qué es la basura invisible de WhatsApp y por qué ocupa tanto espacio

La basura invisible de WhatsApp es el conjunto de datos temporales, duplicados y residuales que la aplicación genera y almacena fuera de la vista del usuario, sin relación directa con los chats visibles.

La basura invisible incluye caché temporal, copias duplicadas de fotos y videos ya enviados, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se compone de cuatro elementos: archivos de caché que aceleran la carga de la app, copias duplicadas de multimedia ya enviada, estados de contactos descargados por 24 horas y copias de seguridad locales que se acumulan día a día.

El primer componente es la caché, datos que la aplicación guarda para funcionar con mayor rapidez pero que se acumulan sin control con el uso diario.

El segundo son los archivos duplicados: cuando se envía una foto o un video desde la galería del teléfono, WhatsApp crea una copia exacta de ese archivo dentro de su propia carpeta, además del original que ya existía.

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El tercer componente son los estados de los contactos. Cada vez que un usuario visualiza el estado de alguien, ya sea una foto o un video, ese contenido se descarga de forma automática en una carpeta oculta del teléfono y permanece allí durante 24 horas.

Cada vez que un usuario visualiza el estado de alguien, ya sea una foto, ese contenido se descarga de forma automática en una carpeta oculta del teléfono. REUTERS/Dado Ruvic

El cuarto elemento son las copias de seguridad locales. En Android, la aplicación conserva un historial de respaldos diarios de la base de datos, archivos que rara vez resultan necesarios si el usuario ya mantiene una copia en la nube.

Cómo limpiar la basura invisible de WhatsApp en Android paso a paso

En Android, el acceso al sistema de archivos permite eliminar estos residuos de forma manual y específica, sin necesidad de desinstalar la aplicación.

El primer paso consiste en borrar la memoria caché desde los ajustes del sistema. Hay que ingresar a Ajustes del teléfono, luego a Aplicaciones y seleccionar WhatsApp. Dentro de Almacenamiento y caché se debe elegir la opción Borrar caché, evitando tocar “Borrar datos”. El tamaño de la caché mostrado en pantalla debe reducirse a 0 B una vez completada la acción.

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El segundo paso requiere habilitar la vista de archivos ocultos en el administrador de archivos del teléfono, ya sea Mis Archivos de Samsung o Files de Google. Dentro del menú de ajustes de esa aplicación se activa la opción Mostrar archivos ocultos, paso necesario para acceder a las carpetas donde se guardan los estados.

Un celular muestra el logo de WhatsApp mientras figuras difusas de personas observan en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer paso es eliminar los estados ocultos ubicados en la carpeta .Statuses, a la que se llega navegando por Almacenamiento interno, Android, media, com.whatsapp, WhatsApp, Media y finalmente .Statuses. Todos los archivos presentes allí pueden eliminarse sin que esto afecte los chats ni los archivos multimedia principales del usuario.

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El cuarto paso es borrar los archivos enviados duplicados, ubicados dentro de la carpeta Media, en subcarpetas como WhatsApp Images, WhatsApp Video o WhatsApp Audio. Cada una de ellas contiene una carpeta llamada Sent, donde se almacenan copias de archivos que ya existen en la galería principal del teléfono.

El quinto y último paso en Android consiste en eliminar las copias de seguridad locales antiguas, guardadas en la carpeta Databases dentro de la ruta principal de WhatsApp.

Allí aparecen varios archivos con el formato msgstore seguido de una fecha. Se recomienda borrar todos los archivos antiguos y conservar únicamente el más reciente, identificable porque no lleva fecha en el nombre.

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Una mujer joven revisa su teléfono móvil junto al logo de WhatsApp en una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eliminar los archivos residuales de WhatsApp en iPhone

Apple no permite el acceso directo a las carpetas del sistema del iPhone, por lo que no es posible borrar manualmente las carpetas de estados o de archivos enviados como ocurre en Android.

Para eliminar la caché profunda y los datos residuales del sistema, identificados como “Datos y documentos”, el método más efectivo consiste en forzar un reinicio completo del almacenamiento de la aplicación.

El primer paso es utilizar el gestor interno de WhatsApp. Desde Configuración dentro de la app, se ingresa a Almacenamiento y datos y luego a Libera espacio, donde conviene revisar la sección de archivos de más de 5 MB y eliminar lo que no se necesite. La barra de almacenamiento debería mostrar una reducción visible una vez completada esta limpieza inicial.

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El segundo paso consiste en realizar una copia de seguridad reciente en iCloud, requisito indispensable antes de continuar, ya que el procedimiento completo exige reinstalar la aplicación.

Apple no permite el acceso directo a las carpetas del sistema del iPhone. REUTERS/Dado Ruvic

Dentro de Configuración, en la sección Chats, se selecciona Copia de seguridad y luego Realizar copia de seguridad ahora. Es necesario confirmar que la fecha y hora de esa copia correspondan al momento actual.

El tercer paso es eliminar la aplicación por completo desde los ajustes del iPhone, ingresando a General y luego a Espacio en iPhone, donde se ubica WhatsApp en la lista de aplicaciones instaladas. Allí debe seleccionarse la opción Eliminar app, evitando la alternativa de “Desinstalar app”, ya que esta última conserva los documentos y datos residuales que se busca eliminar.

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El cuarto y último paso consiste en reinstalar la aplicación desde la App Store, verificar nuevamente el número de teléfono y seleccionar la opción Restaurar el historial de chats desde iCloud.

Una vez restaurados los mensajes, al volver a Ajustes, General y Espacio en iPhone, el tamaño de los “Documentos y datos” de WhatsApp aparece reducido de forma considerable respecto a su estado previo.