Google revela solución para el fallo de los Pixel Watch que drena su batería

Google confirmó una falla que drena la batería de varios modelos de Pixel Watch y ya distribuye una solución a través de la actualización de aplicaciones en la Play Store. (Reuters)

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Si en las últimas semanas notaste que la batería de tu Pixel Watch se agota con una rapidez inusual, no se trata de un problema aislado. Google confirmó la existencia de una falla que reduce drásticamente la autonomía del dispositivo y anunció que ya desplegó una solución para los equipos afectados.

El alcance del problema abarca varias generaciones

El inconveniente no se limita a un modelo específico. Los reportes de usuarios señalan que cualquier Pixel Watch desde la segunda generación en adelante presentó esta reducción en la duración de la batería. Si bien no se trata de una falla de alcance masivo, resulta significativa para quienes la experimentan: algunos casos documentados en Reddit mostraron una autonomía máxima de 12 horas, cuando previamente el reloj podía superar las 48 horas con la función de pantalla siempre encendida desactivada.

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Hasta el momento, Google no reveló públicamente el origen técnico del problema. Las primeras sospechas apuntaron a una actualización reciente de Wear OS, aunque la compañía no confirmó ni descartó esa hipótesis.

El Pixel Watch 2 y modelos posteriores registraron reportes de usuarios por una duración de batería menor a la habitual. (Reuters)

Un dato que refuerza las dudas sobre el origen real de la falla es que la solución anunciada no llega a través de una actualización del sistema operativo, sino mediante las aplicaciones instaladas en el reloj, lo que hace pensar que el inconveniente podría originarse en la Play Store o en alguna de las apps que Google preinstala en sus dispositivos.

El procedimiento para resolver el drenaje de batería

La compañía con sede en Mountain View confirmó al medio especializado 9to5Google que ya desplegó una actualización destinada a corregir el problema en las unidades alcanzadas. Según explicó la empresa, la falla se presentó en un número limitado de unidades.

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Para aplicar la corrección, los usuarios deben ingresar a la Play Store del reloj, acceder a la sección “Administrar apps” y seleccionar la opción “Actualizar todas”. Una vez completado este proceso, la duración de la batería debería normalizarse en los equipos afectados.

Google no reveló la causa técnica del problema, aunque descartó que se trate de una falla de alcance masivo. (Reuters)

El despliegue continuará en los próximos días

Google indicó que la solución llegará de manera progresiva a todos los usuarios afectados en los días siguientes. Esto implica que, en caso de que un usuario todavía no perciba mejoras en la autonomía de su Pixel Watch tras actualizar las aplicaciones, es probable que deba esperar un poco más hasta que el fix termine de distribuirse por completo.

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Otro cambio afectará a los modelos con conectividad LTE

Este no es el único ajuste que Google aplicará sobre su línea de relojes inteligentes. La compañía también anunció que eliminará, a partir del 12 de diciembre, la función “Señal de seguridad” en los Pixel Watch 2 y Pixel Watch 3 con LTE.

Este servicio permitía utilizar herramientas de emergencia, como el SOS y la detección de caídas, sin necesidad de contratar un plan de datos móvil adicional, ya que estaba vinculado al plan Google Health Premium. La función estuvo disponible únicamente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.

La solución al drenaje de batería no llega mediante una actualización de Wear OS, sino a través de las aplicaciones instaladas en el reloj. (Europa Press)

El proceso de baja del servicio comenzará con notificaciones por correo electrónico y mensajes push, y los usuarios dispondrán de 30 días desde ese aviso para seguir utilizando la función antes de su cese definitivo. Una vez eliminada, las funciones de emergencia continuarán operativas siempre que el reloj esté conectado a WiFi, emparejado por Bluetooth con un teléfono cercano o vinculado a una línea móvil activa. Por ese motivo, Google recomienda a los usuarios activar una eSIM en el dispositivo o contratar un plan de datos independiente con un operador.

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