Guatemala

Guatemala presenta su primera estrategia nacional para conservar al jaguar y su hábitat hasta 2031

El CONAP dio a conocer el plan quinquenal que coordina medidas estatales y de organizaciones ambientalistas para frenar la deforestación y resguardar al mayor felino de América en el país

Un felino con manchas camina hacia el frente sobre un camino de tierra rodeado de vegetación y hojas secas
Un jaguar silvestre de pelaje moteado camina de frente sobre un sendero de tierra cubierto de hojas secas en un entorno boscoso. (Francisco Asturias )
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Guatemala presentó el 16 de octubre, por medio del CONAP, la primera Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar y su Hábitat 2026-2031, un plan quinquenal destinado a frenar la pérdida de bosque y proteger a una población nacional estimada en 384 ejemplares.

La iniciativa ordena durante cinco años las acciones estatales y de organizaciones conservacionistas para resguardar al mayor felino de América. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas aprobó la estrategia en mayo de 2026.

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La reducción del territorio apto para la especie marca la dimensión del desafío: antes de la colonización española, cerca del 95% de Guatemala, unos 105.000 km², podía albergar jaguares. Esa superficie potencial se redujo a 25.308 km², de acuerdo con la Estrategia Nacional, que tomó datos de ACT-Green Coalition.

El video muestra registros de cámaras trampa con jaguares y otros felinos en áreas boscosas protegidas, junto con la presentación oficial del documento «Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar y su Hábitat Guatemala | 2026-2031». En el material se identifican los logotipos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Wildlife Conservation Society (WCS) y otras organizaciones ambientales colaboradoras. Conap Guatemala

Un hábitat reducido de 105,000 a 25,308 kilómetros cuadrados

La Reserva de la Biosfera Maya concentra la mayor presencia de jaguares del país y abarca 2.090.667 hectáreas. También existen registros confirmados en Sierra de las Minas, el Caribe guatemalteco y las Verapaces.

El plan delimita cinco Paisajes de Conservación del Jaguar, todos ubicados dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Las áreas se clasifican en zonas de presencia, donde hubo al menos un registro en los últimos cinco años; de evaluación, con poblaciones de estado incierto; y de restauración, donde el felino desapareció.

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La pérdida de hábitat encabeza las amenazas identificadas por el diagnóstico técnico. La expansión ganadera, los monocultivos como la palma africana, la colonización ilegal y los incendios forestales fragmentan los bosques que necesita la especie.

Los conflictos con productores también inciden sobre la supervivencia del jaguar. Cuando se atribuye al felino un ataque al ganado, puede ser eliminado como represalia, aunque la Estrategia indica que el riesgo percibido por los finqueros suele ser mayor que el riesgo real.

La caza y el comercio ilegal de pieles, colmillos y otras partes del animal son descritos como prácticas mayormente oportunistas, vinculadas a esos conflictos y no a redes organizadas de gran escala.

A esos riesgos se agregan el gusano barrenador del ganado, enfermedades transmitidas por perros que ingresan en áreas protegidas y dificultades de coordinación entre las instituciones responsables de conservar la especie.

El jaguar figura en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que prohíbe por completo su comercio internacional. También está incluido en los Apéndices I y II de la Convención sobre las Especies Migratorias y en la Categoría 1 de la Lista de Especies Amenazadas de Guatemala.

Un felino con manchas camina hacia el frente sobre un camino de tierra rodeado de vegetación y hojas secas
Un jaguar silvestre de pelaje moteado camina de frente sobre un sendero de tierra cubierto de hojas secas en un entorno boscoso. (Francisco Asturias )

Vigilancia territorial, producción ganadera y combate al tráfico

El primer eje de la estrategia prevé puestos de control, patrullajes con registro digital, prevención de incendios, una brigada para rescatar felinos y monitoreo mediante cámaras trampa y ciencia ciudadana. Una Mesa Técnica de Felinos Silvestres asesorará al CONAP en la producción de conocimiento científico y en la búsqueda de mecanismos de financiamiento.

La segunda línea se dirige a fincas ganaderas, agrícolas y forestales para identificar prácticas productivas compatibles con la convivencia con el jaguar. Incluye encuestas a propietarios, monitoreo biológico en predios privados y protocolos de sanidad animal para controlar, entre otros problemas, el gusano barrenador.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Mesa Técnica de Ganadería Sostenible de Petén tendrán a su cargo esta línea de trabajo, respaldada por el manual Conviviendo con el Jaguar, Guía para ganaderos. El objetivo es reducir los conflictos derivados de la actividad pecuaria sin abandonar la producción rural.

El combate al tráfico ilegal conforma el tercer eje. La hoja de ruta contempla crear Unidades de Control y Protección en las direcciones regionales del CONAP, capacitar a fiscales, jueces, policías y personal de aeropuertos y fronteras, además de establecer protocolos de patrullaje conjunto.

La coordinación prevista alcanza a México, Honduras y Belice, con al menos dos mecanismos de cooperación y dos reuniones técnicas regionales. La Ley de Áreas Protegidas sanciona la captura, caza, posesión o comercialización de jaguares y sus partes con penas de cinco a 10 años de prisión y multas de entre Q 10.000 y Q 20.000.

El cuarto componente promueve actividades económicas para las comunidades que viven junto al bosque. La propuesta incorpora incentivos forestales del Instituto Nacional de Bosques, turismo responsable coordinado con el Instituto Guatemalteco de Turismo y un diagnóstico sobre alternativas compatibles con la conservación en los paisajes prioritarios y sus corredores.

Un felino con manchas camina hacia el frente sobre un camino de tierra rodeado de vegetación y hojas secas
Un jaguar silvestre de pelaje moteado camina de frente sobre un sendero de tierra cubierto de hojas secas en un entorno boscoso. (Francisco Asturias )

La elaboración de la estrategia contó con la participación de Wildlife Conservation Society, Panthera Guatemala, el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos, la Asociación Guatemalteca de Mastozoología, la Fundación Defensores de la Naturaleza, FUNDAECO y WWF. El proceso recibió apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre estadounidense, la Fundación Liz Claiborne y Art Ortenberg y ARCADIA.

Entre los programas que serán articulados con el nuevo plan se encuentran el monitoreo poblacional en la Reserva de la Biosfera Maya, a cargo de Wildlife Conservation Society y sus socios; la Iniciativa del Corredor del Jaguar de Panthera; el seguimiento del comercio ilegal de piezas del felino entre el CONAP y Wildlife Conservation Society; y el Programa de Bebederos Artificiales de FUNDAECO, CONAP, el Centro de Estudios Conservacionistas y Wildlife Conservation Society para asegurar agua durante la temporada seca.

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