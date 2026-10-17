Guatemala

La Superintendencia de Administración Tributaria activa la primera fase de integración aduanera con El Salvador en tres pasos fronterizos

El mecanismo, vigente desde el 15 de octubre, reorganiza los controles migratorios y comerciales en Pedro de Alvarado, La Hachadura y Metalío como parte del proceso regional que también impulsa Honduras

Edificios de control aduanero con letrero institucional, barreras viales naranjas, camiones blancos y un motociclista en la calzada
Camiones de carga y particulares transitan frente a las instalaciones de la Aduana Pedro de Alvarado en el puesto de control fronterizo. (Sat Guatemala)
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La SAT de Guatemala puso en operación el 15 de octubre la primera fase de la Integración Profunda con El Salvador en el corredor de Pedro de Alvarado, La Hachadura y Metalío, un esquema que reorganiza los controles aduaneros y migratorios para reducir el tiempo de cruce a menos de 30 minutos, según estimaciones de las autoridades salvadoreñas.

La medida coincide con la habilitación del nuevo puente binacional Manuel José Arce, una estructura de cuatro carriles sobre el río Paz que conecta Ciudad Pedro de Alvarado, en el municipio guatemalteco de Moyuta, Jutiapa, con La Hachadura, en el departamento salvadoreño de Ahuachapán.

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El nuevo modelo forma parte del proceso de unión aduanera que Guatemala, El Salvador y Honduras impulsan desde hace varios años. Su objetivo es facilitar el comercio y la movilidad de personas mediante la reducción gradual de barreras físicas y administrativas en las fronteras comunes.

Dos páginas informativas con texto, listas con viñetas, banderas de Guatemala y El Salvador, y logotipos de la administración tributaria.
Un boletín informativo de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala detalla los procesos aduaneros binacionales acordados con El Salvador para agilizar el comercio terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba piloto con respaldo jurídico para operaciones aduaneras

El procedimiento comenzó después de que la Instancia Ministerial del Proceso de Integración Profunda aprobara, el 25 de septiembre, el Acuerdo AIM No. 05-2026. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana indicó que Guatemala y El Salvador acordaron realizar una prueba piloto desde el 15 de octubre para asegurar la puesta en marcha del mecanismo.

Las operaciones aduaneras y migratorias efectuadas durante esta etapa tendrán validez legal, igual que aquellas realizadas bajo el sistema ordinario de control fronterizo. Importadores, exportadores y transportistas podrán utilizar el nuevo circuito sin que sus trámites queden sujetos a un régimen excepcional.

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La disposición alcanza a los usuarios de servicios aduaneros de ambos países, a los auxiliares de la función pública aduanera y a las empresas que importan o exportan mercancías por este corredor comercial. La SAT no detalló cambios en las tarifas ni nuevos requisitos documentales asociados a la implementación.

El puente Manuel José Arce fue construido por el Gobierno salvadoreño y permaneció terminado durante seis meses antes de que se concretara la coordinación binacional necesaria para abrirlo al tránsito. La infraestructura cuenta con cuatro carriles y concentra oficinas de Aduanas de El Salvador, Aduanas de Guatemala, Migración y Extranjería de El Salvador, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Policía Nacional Civil de los dos países.

En el mismo espacio también funcionan los controles sanitarios de mercancías. La concentración de dependencias busca evitar que viajeros y transportistas deban completar gestiones separadas en distintos puntos del paso fronterizo.

Rutas diferenciadas para cargas, vehículos vacíos y turistas

La utilización del nuevo puente dependerá del tipo de operación y del resultado de los controles de riesgo. En esta primera etapa, la vía está destinada a las importaciones y exportaciones de Operadores Económicos Autorizados de Guatemala y El Salvador, los Tránsitos Aduaneros Internacionales Terrestres, los vehículos de transporte sin mercancía y los turistas que circulen en vehículos livianos.

Los usuarios que no posean la acreditación de Operador Económico Autorizado continuarán utilizando las instalaciones y rutas que ya funcionaban en el paso fronterizo. La segmentación permite separar las operaciones que requieren una revisión más exhaustiva de aquellas que cuentan con condiciones de riesgo reducidas.

En la Aduana Pedro de Alvarado, el puente antiguo Manuel José Arce seguirá recibiendo las exportaciones definitivas cuyo análisis de riesgo determine la necesidad de una verificación inmediata. Por esa estructura también continuarán circulando los buses de turismo.

El puente nuevo será utilizado por los tránsitos internacionales, las unidades que viajan vacías, las exportaciones definitivas de empresas certificadas como Operadores Económicos Autorizados con selectivo verde y los automóviles de turistas. El selectivo verde identifica las cargas que pueden avanzar sin una inspección física inmediata.

La reorganización también modifica el flujo de mercancías que viajan desde El Salvador hacia Guatemala. La Aduana Intermedia Metalío procesará de manera conjunta las operaciones definitivas de exportación e importación con destino al territorio guatemalteco.

Dos controles sucesivos antes del ingreso a Guatemala

El recorrido desde El Salvador se dividirá en dos puntos dentro de Metalío. En el Domo 1 se confirmarán las operaciones originadas en territorio salvadoreño y la salida del medio de transporte, mientras que en el Domo 2 se realizará el control migratorio correspondiente.

Tras completar esos pasos, los vehículos podrán continuar hacia Guatemala por el puente nuevo. La excepción será el transporte al que el análisis de riesgo asigne un selectivo rojo, una condición que obliga a someter la carga a una revisión física.

En esos casos, las unidades deberán dirigirse al andén de la Aduana La Hachadura para la inspección. Una vez que el control termine y se autorice su salida, los vehículos ingresarán a Guatemala por el puente antiguo.

El esquema busca combinar la agilización del despacho con el cumplimiento de las normas aduaneras, migratorias, sanitarias y fitosanitarias vigentes en ambos países. La integración se aplica inicialmente en los pasos terrestres de Pedro de Alvarado, La Hachadura y la Aduana Intermedia Metalío.

Las autoridades salvadoreñas calculan que la concentración de controles y la distribución de rutas permitirán completar el cruce en menos de 30 minutos. La SAT no comunicó una estimación específica sobre la reducción de los tiempos de despacho para cada tipo de carga o usuario.

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