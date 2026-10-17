República Dominicana

República Dominicana: Juez eleva a homicidio voluntario la acusación contra los dueños de Jet Set

La resolución atribuye a Antonio y Maribel Espaillat conocimiento previo del deterioro del techo y abre la posibilidad de penas de hasta dos décadas por el desplome ocurrido en la discoteca

La Justicia de República Dominicana modificó la imputación contra los dueños de la discoteca Jet Set a homicidio voluntario por dolo eventual. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
La Justicia de República Dominicana modificó la imputación contra los dueños de la discoteca Jet Set a homicidio voluntario por dolo eventual. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
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Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por el derrumbe de la discoteca Jet Set, después de que un juez de República Dominicana modificó la calificación jurídica del caso de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual, informó la agencia EFE.

La decisión fue tomada este viernes por Franny González, juez de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en Santo Domingo. El magistrado entendió que los propietarios del establecimiento conocían el estado del techo antes del colapso ocurrido el 8 de abril de 2025.

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Hasta esta resolución, Antonio y Maribel Espaillat estaban imputados por homicidio involuntario, una figura que contemplaba una pena máxima de dos años de cárcel. El cambio habilita la aplicación de sanciones de entre tres y 20 años, de acuerdo con la tipificación de homicidio voluntario por dolo eventual.

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat enfrentan penas de entre tres y 20 años de prisión tras el cambio de calificación judicial. (EFE/ Orlando Barría)
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat enfrentan penas de entre tres y 20 años de prisión tras el cambio de calificación judicial. (EFE/ Orlando Barría)

El juez sostuvo que los acusados tenían conocimiento del deterioro de la estructura y que habían recibido documentación, advertencias y señales que alertaban sobre un riesgo concreto. Según el razonamiento expuesto en audiencia, esas informaciones revelaban un peligro real e inminente en el inmueble.

La resolución acogió el planteo de varios querellantes, que habían solicitado que los hermanos Espaillat fueran procesados bajo una figura penal más grave. El tribunal, de todos modos, descartó la existencia de agravantes, una circunstancia que habría elevado el rango de penas a entre 20 y 30 años de prisión.

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El proceso pasará a un tribunal colegiado

El expediente también será remitido a un nuevo tribunal y el juicio deberá comenzar desde cero. González indicó que la dimensión del caso excede la competencia material de la sala que intervino hasta ahora, por lo que deberá ser analizado por un órgano colegiado.

Para Plutarco Jáquez, abogado de un grupo de víctimas, la decisión representa un avance para los querellantes. “No es posible que un hecho como este, donde murieron tantas personas, pudiera seguir en este proceso como homicidio involuntario”, afirmó ante los medios, según recogió EFE.

Jáquez sostuvo que durante la investigación aparecieron elementos que, a su criterio, vinculan a Antonio Espaillat con la generación del riesgo que derivó en el derrumbe. También afirmó que el empresario tenía información sobre las condiciones que afectaban al techo del local.

Otro de los representantes legales de familiares de víctimas, Yan Carlos Martínez Segura, definió la resolución como “histórica”. En un video publicado en la red social X, aseguró que el juez fundamentó el cambio de calificación en la normativa y la jurisprudencia aplicables.

La sobrecarga del techo fue un eje de la investigación

La tragedia ocurrió durante la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras centenares de personas asistían a un concierto del merenguero Rubby Pérez en la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo. El desplome del techo provocó 236 muertes y decenas de heridos.

El desplome del techo de la discoteca Jet Set provocó 236 muertes durante la madrugada del 8 de abril de 2025. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
El desplome del techo de la discoteca Jet Set provocó 236 muertes durante la madrugada del 8 de abril de 2025. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Entre las víctimas estuvo Pérez, así como uno de los músicos de su orquesta. También fallecieron el exlanzador de las Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo de Eduardo Estrella, expresidente del Senado y ministro de Obras Públicas dominicano.

A principios de septiembre, tres peritos del Ministerio Público coincidieron en que el colapso estuvo relacionado con una sobrecarga progresiva de la estructura. Los especialistas señalaron que el techo recibió un peso mayor al que podía resistir debido a la incorporación de distintos elementos.

Entre ellos figuraban tanques de agua, casetas, equipos de climatización, sistemas de sonido y luces. Esos informes formaron parte de las actuaciones previas a la decisión judicial que modificó la imputación contra los propietarios del establecimiento.

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