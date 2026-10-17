El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador propone permitir cambios de uso en suelos forestales

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial estudiará la modificación al artículo 12 de la normativa forestal vigente en El Salvador. /(Ministerio de Medio Ambiente)

Guardar

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentó ante la Asamblea Legislativa de El Salvador una propuesta para reformar la Ley Forestal que habilitaría, en situaciones determinadas, el cambio de uso de suelo en terrenos cubiertos de árboles clasificados en las categorías VI, VII y VIII.

La iniciativa será analizada por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial. El proyecto propone añadir un inciso al artículo 12 de la normativa, que hasta ahora impide modificar el destino de esos suelos cuando tienen cobertura arbórea. La regla vigente permite su aprovechamiento sostenible, pero mantiene la obligación de conservar su uso forestal.

PUBLICIDAD

Según informó Radio YSKL, la modificación abriría la posibilidad de tramitar autorizaciones ante la autoridad competente en tres supuestos. El primero contempla los casos en los que se pruebe una alteración en las condiciones del entorno. El segundo se refiere a propiedades cuyas restricciones técnicas no se correspondan con las características reales del terreno. El tercero alcanza a los proyectos de interés público.

La propuesta establece que, aun si se autoriza el cambio de uso, los interesados deberán procurar medidas de conservación del suelo. También tendrían que cumplir con la compensación urbanística prevista en el artículo 38-A de la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

PUBLICIDAD

La reforma plantea tres causales para autorizar el cambio de destino del suelo: proyectos de interés público, alteraciones del entorno y discrepancias técnicas en la propiedad. /(Ministerio de Medio Ambiente)

Esa disposición fija que, cuando proceda una modificación del uso de suelo en iniciativas alcanzadas por dicha ley, el solicitante deberá abonar una compensación en efectivo equivalente al 20% del valor comercial de la propiedad.

El monto deberá ser establecido por un perito valuador registrado ante la Superintendencia del Sistema Financiero. El costo de esa valoración quedará a cargo de quien presente la solicitud, de acuerdo con los términos expuestos en el proyecto.

La norma sobre compensación urbanística contempla algunas excepciones. Entre ellas figuran determinados inmuebles declarados con función social y propiedades ubicadas en zonas específicas de protección agrícola y de riego.

PUBLICIDAD

Bosques salados, sitios Ramsar y áreas protegidas quedarían excluidos

El texto enviado por el MAG establece límites expresos para la aplicación de la nueva excepción. Los bosques salados, los sitios Ramsar y las áreas naturales protegidas no podrían acceder a la autorización para modificar el uso del suelo, incluso si estas últimas no cuentan con una declaratoria formal.

La iniciativa veta de forma expresa el cambio de uso de suelo en bosques salados, sitios Ramsar y áreas naturales protegidas. /(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

La exclusión busca mantener la protección sobre ecosistemas y espacios considerados sensibles dentro de la legislación ambiental. La iniciativa conserva así la prohibición para esos terrenos, pese a que permitiría revisar las restricciones en otras superficies forestales de las categorías VI, VII y VIII.

La Ley Forestal clasifica los suelos de acuerdo con sus condiciones físicas y sus posibilidades de aprovechamiento. En el caso de las categorías incluidas en el proyecto, la regulación actual restringe la transformación de predios arbolados debido a sus limitaciones técnicas y a la necesidad de preservar la cobertura forestal.

PUBLICIDAD

La DOT concentraría los trámites vinculados con construcciones y urbanizaciones

Los considerandos de la propuesta señalan que la Ley Forestal regula el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A su vez, recuerdan que una ley aprobada en 2024 creó la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) como entidad competente para otorgar permisos y autorizaciones vinculados con lotificaciones, obras, urbanizaciones y construcciones.

El documento también menciona reformas aprobadas en 2025, que incorporaron el cambio de uso de suelo entre los trámites que puede gestionar la DOT dentro de su ámbito de competencia.

De acuerdo con lo publicado por Radio YSKL, el objetivo de los cambios es optimizar la resolución de solicitudes relacionadas con permisos de construcción y adecuar la Ley Forestal a las atribuciones de la nueva dirección.

PUBLICIDAD