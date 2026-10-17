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El papa León XIV salió del hospital tras ser dado de alta

El pontífice abandonó a primera hora de la tarde el Gemelli en Roma, donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar. Se retiró caminando del establecimiento

El papa León XIV salió del hospital tras ser dado de alta
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El papa León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado tras abandonar a primera hora de la tarde el Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar.

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, indicó el equipo médico en un comunicado difundido por la oficina de prensa del Vaticano.

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Tras cuatro días de hospitalización, el pontífice regresó a la Santa Sede y este domingo rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

El papa León XIV salió del hospital tras ser dado de alta (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León XIV salió del hospital tras ser dado de alta (REUTERS/Yara Nardi)

Las primeras fotografías del pontífice después de la intervención, difundidas el viernes, lo habían mostrado de pie y sin asistencia mientras celebraba misa en una capilla improvisada en el décimo piso del Gemelli. Los análisis de sangre y una radiografía de tórax “confirmaron una mejora sostenida en su estado general”, según el boletín firmado por el doctor Luigi Carbone, médico personal de León XIV, y el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital.

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El comunicado médico previo precisó que la recuperación posoperatoria le permite llevar a cabo sus actividades diarias de manera completamente independiente. El papa nacido en Chicago retomó sus tareas de trabajo desde la habitación del hospital, donde se reunió con su jefe de gabinete y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria.

El papa León XIV saludó desde el vehículo que lo trasladó al Vaticano (REUTERS/Vincenzo Livieri)
El papa León XIV saludó desde el vehículo que lo trasladó al Vaticano (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El tumor fue extirpado en una cirugía videoasistida de tres horas

A León XIV se le diagnosticó adenocarcinoma pulmonar, la forma más frecuente de cáncer de pulmón, tras la cirugía del martes 13 de octubre en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una intervención videoasistida que duró aproximadamente tres horas.

Los especialistas que lo atienden aguardan los resultados de estudios adicionales para determinar la composición molecular y genética precisa del tumor, si el cáncer se diseminó más allá del lóbulo extirpado y si será necesario algún tratamiento complementario.

“Los resultados son bastante buenos, con una supervivencia libre de enfermedad a cinco años superior al 80% en los estadios más tempranos del cáncer de pulmón de células no pequeñas”, indicó el doctor Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson de Seattle, citado por CNN.

El Papa salió caminando del Hospital Gemelli (REUTERS/Yara Nardi)
El Papa salió caminando del Hospital Gemelli (REUTERS/Yara Nardi)

El viaje apostólico a América Latina queda condicionado a la recuperación

El primer viaje apostólico de León XIV a América Latina —programado del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú— quedó condicionado a la recuperación del pontífice. “Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, había indicado en la semana el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien calificó la gira como “un viaje largo y exigente”, en declaraciones recogidas por las agencias LaPresse y ANSA.

La travesía contempla 14 vuelos y recorridos por 10 ciudades en los tres países sudamericanos. Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado cambios oficiales en el itinerario, pero la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, añadió una nota de cautela al señalar que la recuperación podría demorar “más de lo esperado” y que podrían producirse modificaciones en el calendario de la visita al país, prevista a partir del 11 de noviembre.

Parolin indicó este jueves que la recuperación del pontífice “va bien”, pero dejó entrever que el ritmo del pontificado podría verse modificado. “La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, declaró. El cardenal admitió que permanece preocupado por la salud del papa de 71 años, aunque matizó que esa inquietud también responde a la sorpresa que le provocó enterarse de que León XIV necesitaba cirugía.

León XIV saluda a la gente que esperaba su salida en la puerta del hospital (REUTERS/Remo Casilli)
León XIV saluda a la gente que esperaba su salida en la puerta del hospital (REUTERS/Remo Casilli)

Desde el hospital, el Papa habló con Putin sobre la crisis en Ucrania

Desde su habitación en el Gemelli, el Papa dialogó por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin y le expresó su “profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson”, además de pedir un alto el fuego para permitir la entrega de ayuda humanitaria, informó el Vaticano.

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