Guatemala

El presidente Arévalo fija la cobertura de Mano a Mano en 114 municipios para finales de 2027 en Guatemala

La expansión busca llevar las intervenciones públicas a cerca de un tercio del territorio nacional, luego de que Jocotán fuera escenario de la declaración del área Ch’ortí como libre de suelos de tierra

Un grupo de personas levanta la mano detrás de un cartel azul institucional en un terreno al aire libre con carpas de fondo
El presidente Bernardo Arévalo y autoridades gubernamentales posan con pobladores durante un acto oficial sobre infraestructura básica en Chiquimula. (Gobierno de Guatemala)
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, fijó la meta de que el programa Mano a Mano alcance 114 municipios en 2027, tras declarar al área Ch’ortí de Chiquimula como el tercer territorio del país libre de pisos de tierra.

El plan busca extender intervenciones de vivienda, alimentación, agua y salud, mientras el Gobierno prepara controles para impedir que la asistencia estatal sea utilizada con fines electorales.

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La iniciativa ya declaró libres de piso de tierra a 23 municipios desde 2024. Esa cifra forma parte del objetivo de cubrir 81 localidades durante el presente año, antes de ampliar el alcance territorial del programa en el siguiente período.

Arévalo presentó las metas luego del acto de declaratoria realizado en Jocotán. Allí sostuvo que la expansión de Mano a Mano apunta a llegar aproximadamente a una tercera parte de los municipios guatemaltecos y remarcó la continuidad de las acciones: “Esta tarea no se puede interrumpir, tiene que seguir adelante”.

El programa reúne a los ministerios de Salud, Educación y Agricultura, junto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, conocida como Sesan. La articulación busca atender necesidades de los hogares en los territorios incorporados a la estrategia.

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Un grupo de personas levanta la mano detrás de un cartel azul institucional en un terreno al aire libre con carpas de fondo
El presidente Bernardo Arévalo y autoridades gubernamentales posan con pobladores durante un acto oficial sobre infraestructura básica en Chiquimula. (Gobierno de Guatemala)

Pisos, bonos sociales y equipos para los hogares

La construcción de pisos de concreto tiene una meta anual de 150.000 unidades, de las cuales ya fueron terminadas 115.000. Un funcionario del gabinete social que participó de la conferencia indicó que el objetivo se integra a un esquema de intervenciones destinado a reducir las carencias de las familias atendidas.

El Gobierno proyecta que el bono social llegue a 350.000 beneficiarias este año. El compromiso para los cuatro años de gestión es alcanzar a 500.000 familias mediante ese apoyo.

Las metas también incluyen la entrega de 150.000 filtros de agua y 100.000 estufas mejoradas. Estos recursos serán distribuidos en los territorios donde opera Mano a Mano, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada hogar.

La definición de los objetivos se basa en la información reunida por el Registro Social de Hogares, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. La herramienta permite modificar las metas conforme el programa se incorpora a nuevos municipios y departamentos.

En Chiquimula, la formación de agentes de cambio superó en 50% la meta prevista, con 5.000 personas certificadas. La secretaria de la Sesan explicó que reciben capacitación sobre cuidado de la vivienda, higiene del hogar, salud, agricultura y atención infantil.

Su tarea posterior consiste en acompañar a las familias para asegurar que utilicen de forma adecuada los bienes y apoyos recibidos. La figura también alcanza a hogares que no calificaron para una intervención determinada, pero necesitan fortalecer conocimientos o modificar prácticas relacionadas con la nutrición infantil.

El área Ch’ortí de Chiquimula se convirtió así en el tercer territorio del país que obtuvo la declaratoria de libre de pisos de tierra. La condición se alcanzó en el marco de un programa que combina mejoras habitacionales con otras acciones sociales.

Registro de hogares y control sobre las ayudas

Los recursos estatales no deben quedar sujetos a mecanismos clientelares ni politizados, según planteó Arévalo al ser consultado sobre el período previo a un proceso electoral. El mandatario consideró que esa exigencia adquiere mayor sensibilidad en la etapa anterior a los comicios.

El presidente identificó al Registro Social de Hogares como el instrumento central para transparentar la distribución de beneficios. El sistema permite conocer la situación económica de cada familia en los municipios y departamentos donde tiene presencia el programa.

Arévalo resumió el criterio de selección de los apoyos: “Permite identificar quién sí necesita un programa y quién no lo necesita”. La información reunida debe determinar la asignación de las intervenciones sociales.

Los gobernadores departamentales tendrán además la responsabilidad de verificar que las listas de beneficiarios respondan a criterios objetivos. El control busca impedir que actores políticos manipulen la entrega de ayudas en los territorios.

Como ejemplo, el mandatario mencionó la asistencia dirigida a familias afectadas por pérdidas agrícolas. Ese apoyo se canaliza mediante la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, y los Consejos de Coordinación Educativa y Social municipales.

El presidente no precisó cuándo comenzará a aplicarse el mecanismo de verificación en las zonas donde Mano a Mano continuará su expansión durante los próximos meses.

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