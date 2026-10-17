Violencia familiar en Panamá aumenta un 17% y supera las 18,700 denuncias en 2026

La violencia doméstica concentró 13.694 denuncias durante los primeros nueve meses de 2026, según las estadísticas preliminares de la Procuraduría General de la Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá registró 18,789 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 17.1% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 16.048 casos.

Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran un aumento de las investigaciones relacionadas con violencia doméstica, maltrato infantil y agresiones contra adultos mayores.

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La violencia doméstica concentró 13.694 denuncias, equivalentes a casi el 73% del total registrado durante los primeros nueve meses del año. Esta categoría presentó un crecimiento del 15.3%, frente a las 11.881 denuncias contabilizadas en el mismo período de 2025, lo que representa 1.813 reportes adicionales.

El informe también revela 3.433 denuncias por maltrato de niños, niñas y adolescentes, un aumento del 17% respecto al año anterior. De ese total, 3,286 corresponden a maltrato al menor y otras 147 a la modalidad culposa, esta última con un incremento del 77% frente a 2025.

Los delitos relacionados con el maltrato de niños, niñas y adolescentes acumularon 3.433 denuncias hasta septiembre, un incremento del 17% frente a 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias por maltrato al adulto mayor alcanzaron 967 casos, frente a los 743 reportados un año antes, equivalente a un crecimiento del 30%. También aumentaron los delitos contra la familia, que pasaron de 476 a 684 denuncias, impulsados principalmente por el incumplimiento de deberes familiares.

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Por distribución geográfica, Panamá encabezó los registros con 5,166 denuncias, seguida de Panamá Oeste, con 4,440, y Chiriquí, con 2,411. Sin embargo, Panamá Oeste presentó uno de los incrementos más pronunciados, al registrar un crecimiento del 43% frente a las 3,111 denuncias del año anterior.

En San Miguelito se contabilizaron 867 denuncias, un aumento del 25%, mientras Veraguas registró 1,168, con un incremento del 24%. En cuanto al comportamiento mensual, agosto acumuló 2,164 reportes y septiembre 2,014, según las estadísticas oficiales, que incluyen distintas modalidades de delitos familiares.

Las cifras encuentran reflejo en tres casos de agresiones familiares investigados esta semana, que terminaron con medidas de detención provisional contra los presuntos responsables. Los hechos ocurrieron en San Miguelito, David y Dolega, e involucraron a mujeres y menores de edad que habrían sufrido ataques físicos.

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Las denuncias por maltrato a adultos mayores pasaron de 743 a 967 casos en Panamá, lo que representa un crecimiento del 30% en comparación con el año anterior. (FOTO: X)

En San Miguelito, un hombre fue detenido por violencia doméstica y maltrato al menor, tras un incidente registrado el 13 de octubre en el sector 4 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras. Según la Fiscalía, agredió física y psicológicamente a su pareja y a un adolescente de 17 años.

Al momento de su aprehensión, el sospechoso mantenía un sartén en su poder, objeto que presuntamente utilizó para golpear a su pareja, madre de sus hijos. La Fiscalía solicitó su detención por los riesgos para las víctimas y la posible afectación de pruebas. Ambos afectados recibirán atención psicológica hospitalaria.

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Otro caso ocurrió en David, provincia de Chiriquí, el 11 de octubre, cuando un hombre de 37 años presuntamente agredió a su pareja mediante violencia e intimidación. La víctima sufrió golpes y heridas provocadas con un cuchillo, por lo que necesitó atención médica para estabilizar su condición.

El sospechoso fue imputado por violencia doméstica y quebrantamiento de una medida de protección, mientras un Tribunal de Garantías ordenó su detención provisional. La Fiscalía presentó elementos de convicción sobre su presunta participación y los riesgos existentes para la víctima, que fundamentaron la medida cautelar.

Panamá Oeste registró 4.440 denuncias por delitos familiares hasta septiembre, un aumento del 43% respecto al mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También en Chiriquí, un hombre de 32 años fue detenido por presunto maltrato contra su hija de 13 años, en el corregimiento de Los Algarrobos, distrito de Dolega. La investigación señala agresiones registradas entre abril y mayo de 2026, que se intensificaron el pasado 12 de octubre.

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Según el Ministerio Público, el padre habría golpeado a la adolescente con un objeto contundente y cometido otros maltratos físicos. Las lesiones provocaron una incapacidad superior a diez días, por lo que la Fiscalía solicitó su detención provisional para proteger a la víctima durante la investigación.

Los tres expedientes continúan en etapa de investigación y no representan condenas. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las estadísticas muestran que las denuncias por violencia doméstica y maltrato a menores mantienen una presencia considerable dentro de los delitos contra el entorno familiar registrados en Panamá.