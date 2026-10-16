Guatemala

La Vuelta Ciclística a Guatemala reunirá a 20 equipos en diez etapas del 23 de octubre al 1 de noviembre

El certamen recorrerá 1,438 kilómetros desde El Progreso hasta la capital, con ascensos y tramos de velocidad y resistencia por nueve departamentos, bajo la organización de la federación nacional

Un ciclista con uniforme negro y amarillo en el centro entre otros ciclistas que sostienen sus bicicletas levantadas sobre la rueda trasera
Foto para ilustrar: El ciclista Manuel Rodas permanece en el centro mientras varios competidores levantan sus bicicletas en la salida de una etapa de la Vuelta a Guatemala. (Redes Sociales)
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La 65.ª Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala reunirá a 10 equipos extranjeros y 10 nacionales entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, en un recorrido de 1.438 kilómetros repartido en diez etapas que atravesará distintas regiones del país. La competencia irá acompañada por un plan de seguridad vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para ordenar el tránsito ante el paso de la caravana.

La prueba partirá desde El Progreso y finalizará en la Ciudad de Guatemala, donde los corredores completarán un circuito en el Anillo Periférico. El itinerario contempla pasos por Zacapa, Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango y Guatemala.

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El recorrido de acuerdo con el comunicado compartido, combinará ascensos de montaña con tramos de velocidad y resistencia, una configuración que pondrá a prueba a los participantes durante las diez jornadas. La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala organiza la carrera.

Un ciclista con uniforme negro y amarillo en el centro entre otros ciclistas que sostienen sus bicicletas levantadas sobre la rueda trasera
Foto para ilustrar: El ciclista Manuel Rodas permanece en el centro mientras varios competidores levantan sus bicicletas en la salida de una etapa de la Vuelta a Guatemala. (Redes Sociales)

Veinte equipos en un recorrido entre montaña, velocidad y resistencia

Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Bélgica estarán representados en la competencia. Entre las escuadras internacionales confirmadas figuran UN Colombia, Best PC de Ecuador, Colono Bikestation Kolbi de Costa Rica y Banco Industrial 4WD Rentacar de Honduras.

México competirá con Canel’s Java y Arenas Tlax_Mex, mientras que Bolivia estará representada por Pio Rico Cyclin Team. También participarán Momentum Racing Aguaroni de Estados Unidos, la Selección de Panamá y Team King of the Flemish Mountains de Bélgica.

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El pelotón guatemalteco estará integrado por Hino One La Red Suzuki, ECA Electricidad Ciclismo, Decorabaños Bantrab de Quetzaltenango y Cerámicas Castelli-Ópticas Deluxe-Redhook Guatemala. La nómina nacional se completa con ADD Sololá Intercope RL, ADD Quiché Frank Sport Wear, ADD San Marcos Quici, Copeba-Muni Toto-FAC, Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike de Huehuetenango y Master Xela.

Mayte Ruano, gerente interina de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, sostuvo que el diseño de la prueba busca exigir a los participantes de cada especialidad. “Hemos diseñado un recorrido exigente que permitirá demostrar el talento de los mejores corredores nacionales e internacionales para celebrar el deporte y promover el orgullo nacional”, afirmó.

La carrera cuenta con el respaldo de patrocinadores como Malta Gallo. Ricardo Pontaza, gerente de la marca, afirmó que “la Vuelta Ciclística a Guatemala conecta a los guatemaltecos a través del deporte” y añadió que la competencia “inspira a miles de personas, impulsa el desarrollo y refleja valores que compartimos como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia”.

El paso de los ciclistas también genera movimiento en las localidades incluidas en el trazado. Hoteles, restaurantes, comercios y pequeños emprendimientos reciben a visitantes y aficionados que acompañan las jornadas deportivas.

Seguridad vial y cambios de ruta durante el paso de la caravana

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda activará la campaña “Cumpliendo una Vuelta Ciclística Segura” durante los días de la competencia. La Dirección General de Transportes coordinará la difusión del recorrido para que el sector transporte pueda anticipar los efectos sobre la circulación.

La Dirección General de Transportes reforzará la comunicación con las gremiales de transporte extraurbano de pasajeros, turismo y carga. Pilotos, porteadores y operadores recibirán información anticipada sobre los tramos carreteros utilizados por la caravana para ajustar horarios, modificar recorridos o elegir rutas alternas.

La campaña incluirá publicaciones informativas y mensajes de concientización en redes sociales. Las recomendaciones para los transportistas contemplan respetar la señalización, seguir las indicaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales para conocer los cierres viales programados.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial participará en el control del tránsito junto con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y las Policías Municipales de Tránsito de los municipios alcanzados por el recorrido. La coordinación busca mantener una circulación ordenada mientras avanza la competencia.

La Dirección General de Transportes recomendó planificar los viajes con anticipación, prever retrasos, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas al encontrarse con la caravana ciclística. Los transportistas deberán mantenerse informados sobre los desvíos y cierres establecidos en cada sector.

La organización deportiva desplegará medidas de seguridad y logística para los atletas, los equipos técnicos y los espectadores. En cada etapa habrá apoyo de PROVIAL, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito y servicios médicos.

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