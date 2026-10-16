Guatemala

Antigua Guatemala reunió a más de 300 especialistas en el FEL Summit 2026 para analizar la transformación digital de los sistemas fiscales en América Latina

La cita organizada por INFILE y con coorganización técnica de la SAT convocó a autoridades tributarias, empresas tecnológicas y funcionarios regionales para abordar automatización, inteligencia artificial y sistemas fiscales electrónicos

Un hombre en traje habla desde un atril junto a una pantalla azul que dice Factura Electrónica Summit 2026 frente a un público sentado
Un ponente dirige una conferencia ante los asistentes frente a una pantalla con la inscripción Factura Electrónica Summit 2026. (Román Castro, FEL SUMMIT 2026)
Guardar

Antigua Guatemala reunió el 15 de octubre a más de 300 especialistas, autoridades tributarias y empresas tecnológicas de al menos 10 países en el FEL Summit 2026, un encuentro dedicado a los cambios que la inteligencia artificial, la automatización y la ciberseguridad imponen sobre los sistemas fiscales de América Latina.

La jornada contó con más de 20 expositores internacionales, representantes de 25 compañías y funcionarios de administraciones tributarias de la región.

PUBLICIDAD

El encuentro fue organizado por la empresa guatemalteca INFILE y tuvo la coorganización técnica de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala.

El debate abarcó la digitalización de los trámites fiscales y financieros, pero también la relación entre los Estados y las empresas. La expansión de los procesos electrónicos durante la última década aceleró esa transformación y planteó exigencias de supervisión, protección de datos y adaptación institucional.

Un hombre en traje habla desde un atril junto a una pantalla azul que dice Factura Electrónica Summit 2026 frente a un público sentado
Un ponente dirige una conferencia ante los asistentes frente a una pantalla con la inscripción Factura Electrónica Summit 2026. (Román Castro, FEL SUMMIT 2026)

La inteligencia artificial en la administración tributaria

La inteligencia artificial concentró buena parte de las exposiciones por su capacidad para automatizar validaciones, agilizar procedimientos y ampliar el análisis de grandes volúmenes de datos. Los participantes también abordaron los riesgos vinculados con el tratamiento de información y la gestión de amenazas digitales.

PUBLICIDAD

José Eduardo Gutiérrez, representante del Banco Mundial, presentó la conferencia “El futuro fiscal de América Latina: tecnología, confianza y desarrollo en una economía digital”. Luego participó de un conversatorio junto con Erick Echeverría, intendente de Recaudación de la SAT, sobre tecnología, formalización y tributación como herramientas para impulsar el desarrollo económico.

Echeverría expuso el recorrido de Guatemala desde la implementación de la factura electrónica hasta su actual objetivo de crear un ecosistema fiscal integrado. Ese modelo busca vincular los comprobantes digitales con otros procesos de administración, control y cumplimiento tributario.

La coordinación entre países surgió como una condición para extender la modernización fiscal en América Latina y el Caribe. Las administraciones de la región avanzan a ritmos distintos: algunas llevan años con la factura electrónica obligatoria, mientras otras todavía comienzan su transición hacia sistemas digitales.

El panel regional reunió al superintendente de la SAT, Werner Ovalle, con especialistas de Panamá, República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Perú. Las experiencias compartidas incluyeron modelos de automatización, digitalización y evolución de las obligaciones de los contribuyentes.

Vista del Panel Regional de Administraciones Tributarias de América Latina y el Caribe, bajo el tema "América Latina y el Caribe: hacia un ecosistema fiscal digital". En el escenario se encuentra un grupo de ponentes frente a una pantalla con la imagen del evento y banderas de diversos países, mientras la audiencia permanece sentada en un auditorio. Prensa Summit 2026

La protección de datos y el uso financiero de las facturas

La ciberseguridad ocupó otro lugar central en la agenda por el aumento de los riesgos de fraude digital y robo de identidad. La protección de la información tributaria fue presentada como una condición para sostener la confianza de empresas y contribuyentes en los sistemas electrónicos.

Guillermo Bran, presidente ejecutivo de INFILE, definió el alcance del encuentro: “Conectamos autoridades tributarias, líderes empresariales, especialistas en tecnología y actores del ecosistema financiero, conversando en un mismo espacio sobre contabilidad electrónica, factura electrónica, cumplimiento tributario, factoraje, inteligencia artificial y ciberseguridad”.

“No es una conferencia teórica; es un espacio para entender hacia dónde va la transformación fiscal de la región”, agregó Bran. La convocatoria integró a actores públicos y privados vinculados con los sistemas tributarios, financieros y tecnológicos.

La factura electrónica también fue analizada como una herramienta que puede exceder el cumplimiento fiscal. Entre las posibilidades discutidas figuró su uso como activo financiero y su vínculo con el factoring digital, un mecanismo de financiamiento mediante el cual una empresa cede sus facturas por cobrar para obtener liquidez anticipada.

Estos modelos podrían facilitar el acceso al financiamiento de pequeñas y medianas empresas, que suelen enfrentar mayores dificultades para obtener crédito en la banca tradicional. La agenda incluyó además experiencias regionales sobre el uso de inteligencia artificial en pagos entre empresas y en la contabilidad electrónica.

Los organizadores situaron en 2030 la próxima etapa de los sistemas fiscales latinoamericanos, marcada por la convergencia entre factura electrónica, contabilidad digital, factoring electrónico y transformación tecnológica. El desafío planteado fue combinar innovación, seguridad y capacidad institucional para supervisar los nuevos procesos.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloFEL Summit 2026SAT Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala despliega 700 efectivos para retomar el control en Tajumulco e Ixchiguán ante presiones del narcotráfico para retirar a militares

La operación, iniciada el 15 de octubre en San Marcos, contempla patrullajes, puestos de vigilancia y pesquisa criminal durante un período que podría prolongarse entre 15 y 20 días, según evolucione la violencia

Guatemala despliega 700 efectivos para retomar el control en Tajumulco e Ixchiguán ante presiones del narcotráfico para retirar a militares

Centro de Investigaciones lanza una alerta respecto a que el proyecto de presupuesto de Guatemala elevaría la deuda pública al 29.4% del PIB en 2027

La iniciativa remitida al Congreso el 2 de septiembre prevé un déficit fiscal de 4.43%, el segundo mayor de las últimas dos décadas, y supera la meta oficial de 26.8%

Centro de Investigaciones lanza una alerta respecto a que el proyecto de presupuesto de Guatemala elevaría la deuda pública al 29.4% del PIB en 2027

Una serie de ataques armados deja cinco muertos y varios heridos en la región central de Guatemala

Los hechos ocurrieron de forma simultánea en sectores de la capital, San Miguel Petapa y la ruta al Atlántico, donde los cuerpos de socorro atendieron a las víctimas durante la jornada del jueves 15 de octubre

Una serie de ataques armados deja cinco muertos y varios heridos en la región central de Guatemala

Bernardo Arévalo detalla cuál fue el aporte de Guatemala en el nuevo puente que inauguró Nayib Bukele

Bernardo Arévalo aclaró la participación guatemalteca en la obra inaugurada por Bukele. Los dos gobiernos dividieron responsabilidades, y los montos invertidos por Guatemala aún no están del todo claros.

Bernardo Arévalo detalla cuál fue el aporte de Guatemala en el nuevo puente que inauguró Nayib Bukele

Localizan sin vida a adolescente reportado como desaparecido tras salir del colegio en Guatemala

José David Barrios Barrios, de 17 años, había desaparecido el 12 de octubre de 2026 tras salir de clases y enviar ubicación a su novia antes de que se interrumpiera la señal de su teléfono

Localizan sin vida a adolescente reportado como desaparecido tras salir del colegio en Guatemala

TECNO

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

Crean un modelo de IA que promete detectar el rechazo cardíaco tras un trasplante: cómo funciona

Primer iPhone plegable de Apple agotó entregas a los 30 minutos de salir a la venta

Por 30.000 dólares, 1 de cada 8 peruanos haría clic en un link sospechoso en la computadora de su empresa

El 50% de los latinoamericanos fue víctima de estafas con servicios de banca digital

ENTRETENIMIENTO

Romeo, hijo de los Beckham, debuta en el cine con un personaje gay: así es el primer tráiler de “Forty Love”

Romeo, hijo de los Beckham, debuta en el cine con un personaje gay: así es el primer tráiler de “Forty Love”

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Lady Gaga le canta La Vie en Rose a su hija cada noche y asegura sentirse en una “familia completa” con Michael Polansky

“Ella es probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”: Selena Gomez se refirió a su vínculo con Taylor Swift

MUNDO

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

La Policía india volvió a detener al líder del movimiento "las cucarachas" antes de una masiva protesta en Nueva Delhi

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El rey de Marruecos tomó juramento al Gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri

Venezuela: una ONG pidió a la oposición que gestione la derogación de la Ley contra el Odio