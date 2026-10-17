Guatemala gestiona la llegada del sistema de alertas sísmicas de Android en medio de fallas en la app nacional

La CONRED y el INSIVUMEH gestionan con Google la incorporación del Sistema de Alertas de Sismos de Android para fortalecer la respuesta ante movimientos telúricos en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La CONRED, el INSIVUMEH y Google iniciaron en Guatemala las gestiones para habilitar el Sistema de Alertas de Sismos de Android, una herramienta gratuita que notifica posibles terremotos en teléfonos compatibles, mientras la aplicación nacional atraviesa una fase de revisión, mantenimiento y mejoras. El trámite fue anunciado el 16 de octubre mediante el comunicado de prensa número 29-2026 y todavía no tiene una fecha de implementación.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) trabajan con Google y el Congreso de la República para incorporar el servicio al país. La iniciativa busca sumar una alternativa de notificación sísmica para la población guatemalteca.

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La expansión del sistema coincidió con el anuncio de Google de que el servicio pasó de estar disponible en 98 países a más de 200 países y regiones, incluida Guatemala. La compañía informó que la herramienta utiliza los sensores instalados en millones de dispositivos para detectar movimientos compatibles con un sismo.

Las autoridades de Guatemala anuncian gestiones conjuntas para implementar un sistema gratuito de alerta sísmica para dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos como red de detección sísmica

El Sistema de Alertas de Sismos de Android funciona a partir de los acelerómetros incorporados en los teléfonos móviles. Cuando varios dispositivos identifican vibraciones similares de forma simultánea, transmiten la información a los servidores de Google, que procesan los datos para estimar la ubicación y la magnitud del movimiento.

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Las notificaciones están previstas para sismos de magnitud 4,5 o superior. Según la compañía, el aviso puede llegar antes, durante o después de que comience el temblor, una diferencia que depende de la distancia entre el usuario y el epicentro.

La herramienta contempla tres tipos de avisos. La alerta “Atención” corresponde a temblores leves; “Prepárate” se utiliza para movimientos más perceptibles que requieren precauciones, y “Toma medidas” aparece a pantalla completa ante sismos moderados o fuertes e incluye indicaciones inmediatas de seguridad.

Google también adelantó que, durante los próximos meses, la notificación “Prepárate” incorporará un mapa con el radio de la zona afectada y una estimación de la magnitud del evento. El sistema se integraría a las funciones disponibles en los dispositivos Android compatibles.

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La gestión para llevar el servicio a Guatemala fue impulsada por el diputado Jorge Mario Villagrán Álvarez, jefe de bancada del Partido Azul, coordinador del Foro Presidencial de Transformación Digital y presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República. A partir de esa iniciativa, las instituciones comenzaron el trabajo conjunto con el Foro de Transformación Digital del Congreso y la empresa tecnológica.

La evaluación técnica antes de la habilitación

El proceso aún se encuentra en una etapa de aprovisionamiento, durante la cual se realizan validaciones técnicas para comprobar que el sistema pueda responder a las necesidades de la población guatemalteca. CONRED e INSIVUMEH señalaron que comunicarán los avances mediante sus canales oficiales.

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La incorporación de la herramienta de Android ocurre mientras “INSIVUMEH Alerta de Terremotos”, la aplicación nacional desarrollada por el instituto, está bajo revisión. La entidad indicó que el sistema ingresó en una fase de mantenimiento y mejoras, aunque aclaró que continuará funcionando.

El instituto describió ese trabajo como parte de las actualizaciones periódicas que requieren este tipo de sistemas a nivel mundial. Desde su puesta en marcha en 2024, la aplicación nacional notificó 649 sismos.

De ese total, 163 alertas correspondieron a 2024 y 335 a 2025. Durante el primer semestre de 2026, el sistema emitió otras 151 notificaciones sobre movimientos sísmicos.

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La cooperación con Google incluye una segunda herramienta destinada a emergencias: el Emergency Location Service, un servicio de localización para personas que solicitan asistencia. CONRED e INSIVUMEH avanzan también en las gestiones para implementarlo, sin precisar un plazo para su disponibilidad.

El servicio busca facilitar la ubicación de quienes requieren ayuda y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones ante una emergencia. Las dos entidades reiteraron que informarán oportunamente la habilitación de las nuevas herramientas a través de los canales oficiales de CONRED.