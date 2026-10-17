Desestiman los cargos de abuso sexual infantil contra Timothy Busfield en Nuevo México

El juez Joseph Montano desestimó los cargos contra Timothy Busfield por irregularidades en el proceso ante el gran jurado. (Sam Wasson/Pool vía REUTERS)

Guardar

El juez Joseph Montano, del Segundo Distrito Judicial de Nuevo México, desestimó este viernes los cargos de abuso sexual infantil contra el actor y director Timothy Busfield tras concluir que la fiscalía no actuó de manera justa e imparcial durante el proceso ante el gran jurado. La decisión, conocida el 16 de octubre, pone fin —al menos de forma temporal— a un caso que acusaba al intérprete de 69 años de contacto sexual inapropiado con un menor en el set de la serie televisiva The Cleaning Lady, en Albuquerque.

El fallo, sin embargo, no cierra por completo la vía penal. Montano señaló que los fiscales tienen la posibilidad de presentar nuevos cargos contra Busfield, quien negó las acusaciones de forma reiterada y las calificó de “mentiras”. Una vocera de la Fiscalía del Segundo Distrito Judicial indicó que la oficina evalúa sus opciones, según informó Reuters.

PUBLICIDAD

Por qué el juez desestimó los cargos contra Timothy Busfield

En su resolución, el juez Montano determinó que la fiscalía no instruyó de forma correcta a los miembros del gran jurado sobre los procedimientos para solicitar el testimonio de testigos adicionales. Según el fallo, el fiscal informó de manera errónea a los jurados que al menos ocho de ellos debían estar de acuerdo para convocar a un testigo, un requisito que no correspondía con la normativa aplicable.

La resolución cuestionó las instrucciones de la fiscalía sobre la convocatoria de testigos solicitados por los jurados. (Sam Wasson/Pool via REUTERS)

“El fiscal actuó de manera que no fue justa ni imparcial”, escribió Montano, y agregó que esa conducta “tuvo el efecto práctico de retener de forma unilateral a los testigos solicitados por los miembros del gran jurado”, de acuerdo con lo publicado por The Guardian.

PUBLICIDAD

En términos sencillos, un gran jurado es un grupo de ciudadanos que evalúa las pruebas presentadas por la fiscalía para decidir si existen indicios suficientes para llevar a un acusado a juicio. A diferencia de un juicio ordinario, la defensa no participa en igualdad de condiciones, por lo que la imparcialidad del fiscal resulta esencial para garantizar un proceso legítimo.

Lo que el juez cuestionó fue, precisamente, que la fiscalía impidió a los jurados acceder a testimonios que ellos mismos habían pedido escuchar.

La causa se originó por una denuncia sobre presuntos hechos ocurridos durante la producción de The Cleaning Lady en Albuquerque. (Sam Wasson/Pool via REUTERS)

La abogada defensora Amanda Fayerberg reprodujo durante una audiencia en septiembre grabaciones de audio en las que los jurados solicitaban la comparecencia de testigos adicionales. Según NBC News, Fayerberg afirmó que los fiscales informaron de forma incorrecta a los jurados que se necesitarían citaciones judiciales, pese a que esos testigos “estaban presentes, disponibles y dispuestos a declarar”.

PUBLICIDAD

Qué denunciaron los menores y cuál era la acusación formal

La investigación se originó a partir de la denuncia de los padres de dos hermanos gemelos que participaron como actores infantiles en The Cleaning Lady, serie producida por Fox y filmada en Albuquerque entre 2022 y 2024. De acuerdo con la denuncia penal presentada en enero, un investigador del Departamento de Policía de Albuquerque recogió el relato de uno de los niños, quien afirmó que Busfield lo tocó en sus partes íntimas sobre la ropa en al menos dos ocasiones: una cuando tenía siete años y otra a los ocho.

Su hermano gemelo también declaró ante las autoridades que fue tocado por el actor, aunque no precisó dónde y dijo que no lo había contado antes porque no quería meterse en problemas, según NBC News.

PUBLICIDAD

Busfield negó las acusaciones ante el gran jurado y sostuvo que los señalamientos en su contra eran falsos. (Sam Wasson/Pool via REUTERS)

Los presuntos hechos habrían ocurrido durante pausas en la producción, mientras Busfield se desempeñaba como director y productor de la serie. En febrero, un gran jurado emitió una acusación formal con cuatro cargos de contacto sexual criminal con un menor, que lo acusaban de haber tocado las “partes íntimas” de uno de los niños en varias ocasiones. Cada cargo contemplaba una pena de hasta seis años de prisión, con posibilidad de incremento, según indicaron los fiscales.

La defensa de Timothy Busfield y los próximos pasos de la fiscalía

Los abogados del actor sostuvieron que las acusaciones carecían de sustento y señalaron que, en las entrevistas iniciales con la policía, los propios niños declararon que Busfield no los había tocado de forma inapropiada. La defensa acusó a los padres de los menores de haber inducido a sus hijos a cambiar sus relatos tras perder roles en la serie, según NBC News.

PUBLICIDAD

La defensa de Timothy Busfield sostuvo que el gran jurado no pudo escuchar testimonios favorables al actor y pidió desestimar la acusación. (Sam Wasson/Pool via REUTERS)

Durante su declaración ante el gran jurado, que se prolongó por unas tres horas según NBC News, el actor aseguró que el caso había puesto su vida “patas arriba” y que perdió contratos de trabajo. Ante la pregunta sobre las acusaciones, respondió: “Digo que eso es absolutamente, en un trillón por ciento, falso. Nunca, jamás”.

La fiscal del condado de Bernalillo, Greer Staley, defendió la actuación de su equipo y argumentó que fue el propio Busfield quien intentó de manera “excesiva” orientar a los jurados hacia testigos y pruebas favorables a su versión.

Con la desestimación de los cargos, la fiscalía deberá decidir si presenta una nueva acusación ante otro gran jurado o busca una vía procesal diferente. Busfield, conocido por sus papeles en The West Wing, Thirtysomething y la película Field of Dreams junto a Kevin Costner, permanece sin condena y mantiene su declaración de inocencia.

PUBLICIDAD