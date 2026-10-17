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Egipto advirtió que hará “todo lo necesario” para defender a Arabia Saudita en medio de las tensiones con los hutíes de Yemen

Abdelfatá al Sisi pidió a los países del golfo Pérsico que trabajen para detener los conflictos regionales y, en particular, a la ofensiva del grupo rebelde yemení contra Riad

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, expresó su total respaldo a Arabia Saudita en medio de las crecientes tensiones con los rebeldes hutíes de Yemen (EFE/EPA/EGYPTIAN PRESIDENCY HANDOUT)
El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, expresó su total respaldo a Arabia Saudita en medio de las crecientes tensiones con los rebeldes hutíes de Yemen (EFE/EPA/EGYPTIAN PRESIDENCY HANDOUT)
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El presidente egipcio Abdelfatá al Sisi afirmó este sábado que Egipto hará “todo lo necesario” para defender a Arabia Saudita ante una petición formal de Riad, una oferta que condicionó a la autorización del Parlamento y que formuló mientras anunciaba un plan militar para preparar a futuros dirigentes del Estado.

La Academia Militar Egipcia financiará un programa de 7.500 horas destinado a formar a cuadros militares para asumir responsabilidades en ministerios, el Parlamento, las regiones y otras instituciones, según informó el diario estatal Al Ahram.

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Durante la ceremonia de graduación celebrada en la Nueva Capital egipcia, a unos 45 kilómetros al este de El Cairo, Al Sisi declaró: “Vamos a hacer todo lo necesario para proteger a Arabia Saudí. Pido al Parlamento que celebre una reunión de emergencia para autorizar esta acción si nos la solicitan”.

El mandatario situó esa eventual intervención bajo las directrices del rey saudí Salmán bin Abdulaziz Al Saud y del príncipe heredero Mohamed bin Salmán. “No queremos combatir ni atacar a nadie. Solo vamos a defender a Arabia Saudita”, afirmó.

Los rebeldes hutíes han aumentado los ataques contra Arabia Saudita
Los rebeldes hutíes han aumentado los ataques contra Arabia Saudita

Al Sisi pidió a los países del golfo Pérsico que trabajen para detener la guerra, en alusión a los conflictos regionales y, en particular, a la ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen. “Independientemente de que ese llamamiento tenga éxito o no, Egipto seguirá apoyando las directrices” de las autoridades saudíes, sostuvo.

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El presidente egipcio afirmó que la seguridad nacional de Egipto, Arabia Saudita y los países del Golfo está interconectada. También rechazó las amenazas contra la seguridad fronteriza saudí y contra la navegación en el mar Rojo.

Los ataques atribuidos a los hutíes han tenido como blanco buques comerciales, aeropuertos saudíes e instalaciones petroleras del reino. El grupo rebelde yemení ha lanzado misiles y drones contra territorio saudí como represalia por el respaldo militar de Riad al Gobierno de Yemen reconocido por la comunidad internacional.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita continúa su conflicto con los hutíes, que incrementaron sus operaciones contra el reino en las últimas semanas. En los primeros días de octubre, esos ataques causaron 19 muertos y decenas de heridos.

A mediados de septiembre, Bin Salmán realizó una visita exprés a Egipto para reunirse con Al Sisi. Ambos acordaron que las circunstancias exigían una mayor solidaridad y coordinación, dado que sus intereses y objetivos coincidían.

Al Sisi adelantó que en 2030 terminará su mandato en Egipto (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Al Sisi adelantó que en 2030 terminará su mandato en Egipto (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Al Sisi descartó una reforma constitucional para continuar en el poder

Ante los graduados de la Academia Militar, Al Sisi se refirió al futuro de la Constitución egipcia y afirmó: “Dejar intacta la Constitución es lo correcto. En 2030 terminará mi etapa de dirigente del país, si sigo vivo. Esta cuestión está totalmente cerrada y no se debatirá más”.

Al Sisi ganó un tercer mandato en diciembre de 2023 y juró el cargo en abril de 2024. La reforma constitucional aprobada en 2019 establece que el actual período será el último del presidente egipcio.

El mandatario calculó que faltaban unos 43 meses para el final de su mandato y sostuvo que no dejará el Estado sin una estructura de ciudadanos capacitados para asumir responsabilidades. “No voy a dejar el Estado egipcio hasta que esté repleto de gente capaz de asumir la responsabilidad”, dijo.

También negó que esté preparando a un familiar como sucesor. “Nadie debería decir que estoy preparando a alguno de mis familiares”, afirmó, antes de pedir colaboración para impedir que una persona con “malas intenciones”, un “traidor o criminal”, llegue al poder.

Por su parte, el jefe de Estado anunció que la Academia Militar Egipcia asumirá la tarea de formar a una nueva generación de dirigentes. “Hoy, la Academia asumirá una nueva función: preparar a otra generación de dirigentes capaces de asumir la responsabilidad de dirigir el Estado”, señaló.

El programa durará 30 meses y estará dirigido a candidatos con doctorados obtenidos en universidades egipcias o extranjeras de prestigio, de entre 40 y 50 años. Un comité seleccionará a los aspirantes y una futura ley regulará los requisitos.

El presidente indicó que podrían participar entre 200 y 1.000 personas, que recibirán formación sobre el funcionamiento del Estado, sus recursos, sus capacidades y su defensa. El plan excluirá a quienes hayan trabajado al menos seis años en administraciones públicas, porque Al Sisi consideró que ya cuentan con experiencia.

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