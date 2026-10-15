Turba incendia una subestación policial y varios vehículos en Guatemala tras la captura en flagrancia de un presunto violador de menores

Turba incendia una subestación de la Policía Nacional Civil en Guatemala. (Bomberos Municipales Departamentales)

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Disturbios violentos se registraron la noche de este miércoles 14 de octubre en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, luego de que vecinos sorprendieran a un hombre mientras presuntamente agredía sexualmente a un niño.

La multitud terminó por incendiar la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), tres autopatrullas, una motocicleta institucional y varios vehículos particulares que se encontraban estacionados en el lugar.

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Según relatos de residentes del sector, el presunto agresor cometía el abuso dentro de una vivienda cuando los gritos del menor alertaron a transeúntes que dieron aviso a las autoridades. Agentes de la PNC acudieron al llamado, capturaron al sospechoso y lo trasladaron hacia la subestación policial del asentamiento Gran Mirador, en Ciudad Peronia.

La versión que circuló entre los pobladores fue que el detenido podría quedar en libertad en poco tiempo si era remitido al sistema judicial de manera convencional.

Ese rumor bastó para que decenas de vecinos se concentraran frente a las instalaciones policiales con la exigencia de que el hombre les fuera entregado. Los disturbios iniciaron a eso de las 20 horas y se extendió hasta las 21:40 horas cuando bomberos lograron ingresar para sofocar las llamas.

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Vecinos enardecidos trataban de tomar justicia por sus propias manos en contra del presunto violador.

La presión de la multitud deriva en incendio

Lo que comenzó como una concentración de reclamo escaló hacia el ataque directo contra la sede policial. “¡No es justo para la niñez! ¡Quémenlo!”, gritaban los manifestantes mientras lanzaban piedras y objetos contundentes contra el edificio.

Posteriormente, un grupo con los rostros cubiertos prendió fuego a la parte frontal de la subestación, que se extendió hacia el costado derecho del inmueble, donde permanecían estacionados los vehículos policiales.

El fuego calcinó por completo tres autopatrullas, una motocicleta de la institución y automóviles particulares que se hallaban en los alrededores. La estación de Bomberos Municipales Departamentales, ubicada a pocos metros del lugar, no pudo intervenir de inmediato porque los propios vecinos impidieron el paso de las unidades contra incendio durante los primeros minutos del disturbio.

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Varios vehículos particulares y tres autopatrullas fueron calcinadas por el fuego. (Bomberos Voluntarios)

Antimotines dispersan a la multitud con gas lacrimógeno

Ante la magnitud de los hechos, se desplegaron agentes de las Fuerzas Especiales Antimotines, que lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y controlar la zona.

Esa maniobra permitió que efectivos de la PNC retiraran al detenido de la subestación en llamas, aunque un grupo de inconformes persiguió tanto a los agentes como al sospechoso hasta la autopatrulla en la que finalmente fue trasladado hacia la Torre de Tribunales para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Elementos antimotines acudieron a Ciudad Peronia para dispersar a la turba con bombas lacrimógenas.

Las detonaciones de gas lacrimógeno provocaron además afectaciones respiratorias en varios vecinos de la zona, que debieron ser atendidos por paramédicos de los Bomberos Voluntarios que se movilizaron al lugar.

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Leandro Amado, portavoz de los socorristas explicó que se desplegaron cuatro unidades contra incendio, un camión de abastecimiento y recursos de ambulancia para sofocar las llamas y asistir a los heridos y a los afectados por el gas.

Los bomberos lograron ingresar al primer nivel del edificio con mangueras cargadas de agua para iniciar el sofocamiento del fuego, que amenazaba con propagarse hacia viviendas, comercios y la Iglesia Católica María Auxiliadora, situada junto a la subestación.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre capturado, así como el paradero del menor presuntamente agredido y de su familia.

PNC explica su versión

De acuerdo con el parte policial, el problema inició cuando los vecinos pretendían “tomar la justicia por sus propias manos”.

En el lugar se concentraron unas 150 personas “con la intención de linchar a la persona sospechosa y amenazaban con quemar la subestación policial si los efectivos no entregaban” al capturado.

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“Las personas no quieren acceder y dejar que el procedimiento se realice de forma legal”, detalla el parte policial preliminar al que tuvo acceso Infobae.