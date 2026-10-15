Honduras

Honduras: Separan deshonrosamente a coronel investigado por presunto faltante de 320 mil dólares en cárcel de Támara

El caso del coronel Juan Carlos Osorto Castillo, quien estuvo al frente de la cárcel de Támara, volvió a llamar la atención tras confirmarse su separación deshonrosa de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Osorto dirigió la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, conocida como cárcel de Támara, desde septiembre de 2025. (Foto: Cortesía)
Osorto dirigió la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, conocida como cárcel de Támara, desde septiembre de 2025. (Foto: Cortesía)
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Juan Carlos Osorto Castillo, exdirector de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, fue separado de las Fuerzas Armadas de Honduras después de una investigación administrativa por presuntas irregularidades en los fondos de los economatos penitenciarios.

La decisión fue confirmada por el coronel Héctor Fajardo Mejía, director de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas, durante una entrevista con Noticieros Hoy Mismo de TSi. El portavoz explicó que el caso del exdirector penitenciario forma parte de las separaciones ejecutadas por la institución durante 2026.

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Según Fajardo, antes de tomar la decisión se desarrolló una investigación administrativa y posteriormente intervino un tribunal de honor, que recomendó separar al oficial superior de la institución castrense.

Los señalamientos contra Osorto están relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos de los economatos que funcionan dentro de los centros penitenciarios.

Sin embargo, el procedimiento administrativo y la separación militar no equivalen, por sí solos, a una condena penal por el supuesto faltante.

El portavoz militar estimó que un coronel puede acumular alrededor de 30 años de servicio, aunque no precisó la trayectoria exacta de Osorto. (Foto: Redes sociales)
El portavoz militar estimó que un coronel puede acumular alrededor de 30 años de servicio, aunque no precisó la trayectoria exacta de Osorto. (Foto: Redes sociales)

Osorto asumió la dirección de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, conocida como cárcel de Támara, en septiembre de 2025. Durante su gestión, el centro penitenciario quedó bajo su responsabilidad como parte de la estructura de administración del sistema carcelario hondureño.

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En junio de 2026, las Fuerzas Armadas confirmaron que mantenían una investigación interna contra el oficial por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los fondos de los economatos penitenciarios.

El caso trascendió por señalamientos sobre un posible faltante de aproximadamente L8 millones, una cifra que puso el foco en la administración de los recursos vinculados con estos establecimientos.

Los economatos penitenciarios permiten la adquisición de determinados productos dentro de los centros de reclusión. Por esa razón, el manejo de sus fondos y los controles administrativos forman parte de los aspectos que pueden ser examinados cuando surgen denuncias o indicios de irregularidades.

Hasta la información proporcionada por el portavoz militar, el elemento confirmado es que se desarrolló una investigación administrativa que derivó en la recomendación de separación del coronel.

El caso del exdirector penitenciario está relacionado con un presunto faltante de ocho millones de lempiras en los fondos de los economatos. (Foto: Cortesía)
El caso del exdirector penitenciario está relacionado con un presunto faltante de ocho millones de lempiras en los fondos de los economatos. (Foto: Cortesía)

Fajardo explicó que los procedimientos disciplinarios para oficiales y suboficiales requieren distintas etapas, entre ellas la investigación administrativa y la intervención de un tribunal de honor.

Este tipo de instancia evalúa la conducta del personal militar y puede emitir recomendaciones relacionadas con su permanencia en la institución, de acuerdo con las normas y los reglamentos aplicables.

En el caso de Osorto, el tribunal de honor recomendó su separación después de las diligencias correspondientes, según la explicación del director de Comunicaciones Estratégicas.

El portavoz también indicó que los procesos de esta naturaleza deben desarrollarse respetando el debido proceso. La separación deshonrosa constituye una medida dentro del ámbito militar, mientras que la determinación de eventuales responsabilidades penales corresponde a las autoridades competentes.

Por ello, los señalamientos sobre el manejo de los fondos penitenciarios deben mantenerse diferenciados de cualquier conclusión judicial que pudiera establecerse posteriormente.

Durante la entrevista, Fajardo estimó que un oficial con el rango de coronel puede acumular alrededor de 30 años de servicio en las Fuerzas Armadas. No obstante, no precisó cuánto tiempo llevaba Osorto dentro de la institución ni proporcionó una cifra exacta sobre su trayectoria militar.

El caso del exdirector de Támara se encuentra entre las 125 separaciones deshonrosas que las Fuerzas Armadas reportaron durante 2026, una cifra que incluye personal de distintos rangos y categorías.

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