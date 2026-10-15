La iniciativa plantea declarar al Volcán de Agua una reserva natural para conservar sus bosques en Guatemala

Una iniciativa de ley busca declarar Reserva de Uso Múltiple al Volcán de Agua para conservar sus recursos naturales. (Guatemala.com)

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Una iniciativa de ley plantea declarar área protegida al Volcán de Agua bajo la categoría de Reserva de Uso Múltiple, con el objetivo de conservar sus bosques, proteger las fuentes de agua y regular las actividades agrícolas, forestales y turísticas en sus laderas.

La propuesta abarca 5.436,93 hectáreas, equivalentes a 54,37 kilómetros cuadrados, distribuidas entre seis municipios de los departamentos de Sacatepéquez y Escuintla.

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El proyecto reemplazaría el actual estatus de Zona de Veda Definitiva, vigente desde 1956, por una figura que prevé mecanismos de planificación, financiamiento, participación comunitaria y control territorial.

El texto sostiene que el cambio responde a la necesidad de actualizar un modelo que se limitó a prohibiciones generales, sin contemplar instrumentos para enfrentar la tala ilegal, los incendios forestales, la expansión agrícola o la presión urbana sobre el cono volcánico.

Este proyecto fue presentado por el bloque Raíces en el Congreso guatemalteco, donde iniciará su proceso legislativo, hasta llegar a una sala de trabajo que deberá dictaminarlo y después regresar al pleno para definir se es aprobada o no.

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La iniciativa presentada por los diputados del bloque Raíces reemplazaría el estatus de Zona de Veda Definitiva vigente desde 1956 para brindar mayor control territorial. (Congreso de Guatemala)

El incendio de 2024 expuso la vulnerabilidad ambiental del área

La iniciativa cita como antecedente el incendio forestal que afectó al Volcán de Agua entre febrero y abril de 2024. El fuego consumió alrededor de 960 hectáreas de bosque durante 50 días y requirió apoyo internacional para su control.

El incendio forestal de 2024 destruyó 960 hectáreas de bosque y afectó el hábitat de especies como el quetzal y el puma. (Nuestro Diario)

Según la exposición de motivos, el siniestro dañó ecosistemas de alta montaña y afectó a especies de fauna y flora nativas. El documento menciona al quetzal, el puma y el oso hormiguero entre los animales perjudicados por la pérdida de hábitat.

La recuperación natural del ecosistema podría demandar al menos una década. La propuesta señala que no se contempla una reforestación inmediata en las zonas afectadas, debido al riesgo de agravar la erosión del suelo tras la pérdida de cobertura vegetal.

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Entre la fauna del lugar está el Quetzal, símbolo patrio de Guatemala. (Los Bichos de Diana)

El proyecto también vincula la degradación del bosque con amenazas para las comunidades asentadas en las faldas del volcán. La disminución del manto vegetal eleva la posibilidad de deslizamientos, flujos de detritos y deslaves en un territorio con pendientes pronunciadas.

La reserva protegería una zona de recarga hídrica para más de medio millón de personas

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es la función hídrica del área. El estudio técnico aprobado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) establece que el 93% de la superficie tiene una capacidad de recarga de agua alta o muy alta.

El 49% del territorio posee recarga hídrica alta y el 44% alcanza la categoría de muy alta. Estas condiciones abastecen a las cuencas de los ríos Achiguate y María Linda, de las que dependen actividades domésticas, agrícolas e industriales en los valles de Sacatepéquez y Escuintla.

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El documento indica que la zona conserva un 74,2% de cobertura vegetal y contiene bosque pluvial montano tropical, un ecosistema de alta montaña con escasa representación dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.

La pérdida de cobertura vegetal eleva el riesgo de deslaves y deslizamientos en las comunidades asentadas en las laderas. (Conred)

También identifica especies incluidas en la Lista de Especies Amenazadas del CONAP, la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Entre ellas figuran la tangara cabanisi, una serpiente de coral endémica y anfibios de alta montaña.

El proyecto propone zonas de conservación, amortiguamiento y uso público

La Reserva de Uso Múltiple Volcán de Agua tendría una categoría que permite combinar conservación y aprovechamiento sostenible. El proyecto prevé una zona de conservación para la cima, el cráter y las áreas de mayor altitud, donde se concentran los bosques y las fuentes de recarga hídrica.

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En esos sectores quedarían prohibidas la expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal, los cultivos que impliquen deforestación y las actividades que provoquen erosión o contaminación del agua.

A la vez, se autorizarían actividades como restauración ecológica, investigación científica, sistemas agroforestales compatibles con la conservación y turismo rural controlado.

La propuesta contempla la creación de zonas de conservación, amortiguamiento y uso público para ordenar el turismo y la agricultura. (Disetur)

La propuesta incluye además una zona de amortiguamiento en áreas bajas de Palín, Santa María de Jesús, Antigua Guatemala, Ciudad Vieja y San Juan Alotenango. Allí se buscaría impulsar prácticas agrícolas de conservación de suelos, reforestación con especies nativas e incentivos forestales.

Una tercera área de uso público ordenaría senderos, campamentos y servicios para visitantes. El texto contempla regular el montañismo, el turismo de naturaleza y los servicios de guías, además de prohibir fogatas no autorizadas y pernoctes fuera de los sitios definidos.

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