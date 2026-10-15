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Reubican a 8 orangutanes tras los incendios en Indonesia y el fuego ya amenaza a más de la mitad de los ejemplares

La pérdida de corredores naturales y fuentes de alimento llevó a estos primates en peligro crítico hacia plantaciones y áreas pobladas, desde donde equipos de conservación los trasladaron a un bosque protegido de Kalimantan Occidental en las últimas semanas

Las autoridades de Indonesia y grupos conservacionistas trasladaron a ocho orangutanes (Muffidz Ma’sum/Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI)/ Handout via REUTERS)
Las autoridades de Indonesia y grupos conservacionistas trasladaron a ocho orangutanes (Muffidz Ma’sum/Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI)/ Handout via REUTERS)
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Los incendios forestales que atraviesan Indonesia desde julio se concentraron en las islas de Sumatra y Borneo, donde la sequía vinculada con el fenómeno de El Niño redujo la disponibilidad de agua y dificultó las tareas de extinción. El gobierno indonesio advirtió que el fuego podría mantenerse hasta noviembre, en una temporada que figura entre las más intensas del país en los últimos 11 años.

Entre enero y julio, las llamas consumieron unas 202.000 hectáreas. Organizaciones no gubernamentales estimaron que, desde entonces, la superficie afectada sumó al menos 600.000 hectáreas adicionales. En ese contexto, los incendios destruyeron corredores forestales, afectaron fuentes de alimento y acercaron a la fauna silvestre a plantaciones y zonas habitadas. Según indicó Reuters, las autoridades y grupos conservacionistas trasladaron a ocho orangutanes a un bosque protegido de Kalimantan Occidental.

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Los animales, en peligro crítico de extinción, habían quedado expuestos a la pérdida de su hábitat tras los incendios. El fuego y el humo limitaron sus desplazamientos en los bosques de Borneo y los llevaron a buscar refugio y alimento en áreas intervenidas por actividades humanas.

Ocho orangutanes en peligro de extinción fueron reubicados

La reubicación se realizó el 8 de octubre en el bosque protegido de Batu Nyambu, en la provincia de Kalimantan Occidental, de acuerdo con la información difundida por la Fundación para la Iniciativa de Rehabilitación de la Naturaleza de Indonesia, conocida como YIARI. El grupo estaba integrado por tres hembras con sus crías y dos machos adolescentes que habían sido rescatados entre agosto y septiembre.

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Los ocho primates examinados por la fundación YIARI presentaron cuadros de desnutrición y deshidratación, pero no registraron quemaduras ni fracturas (Muffidz Ma’sum/Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI)/ Handout via REUTERS)
Los ocho primates examinados por la fundación YIARI presentaron cuadros de desnutrición y deshidratación, pero no registraron quemaduras ni fracturas (Muffidz Ma’sum/Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI)/ Handout via REUTERS)

Los orangutanes procedían de sectores de las regencias de Ketapang y North Kayong que habían sufrido el avance de los incendios. Heribertus Suciadi, portavoz de YIARI, indicó a Associated Press que la interrupción de los corredores de hábitat y la reducción de las fuentes de alimento llevaron a los animales hacia plantaciones habitadas.

Antes de su liberación, los ocho ejemplares pasaron por controles veterinarios y un período de observación en un centro de rehabilitación operado por YIARI. Suciadi afirmó que no registraban quemaduras, heridas abiertas ni fracturas que comprometieran su vida, aunque presentaban señales de desnutrición y deshidratación.

Entre los animales rescatados estaban Mama Man y su cría, Man, que eran monitoreadas desde hacía meses en una pequeña zona boscosa rodeada de plantaciones. Según explicó Suciadi a Associated Press, los incendios y el humo denso impidieron que ambas regresaran a sectores de bosque de mayor extensión, por lo que fueron evacuadas a comienzos de septiembre.

El Ministerio de Silvicultura de Indonesia gestionó el rescate y traslado de más de 270 animales silvestres durante la emergencia ambiental (REUTERS/Victor Fidelis Sentosa)
El Ministerio de Silvicultura de Indonesia gestionó el rescate y traslado de más de 270 animales silvestres durante la emergencia ambiental (REUTERS/Victor Fidelis Sentosa)

La operación hasta Batu Nyambu demandó seis horas por ruta, una hora en embarcación y dos horas de recorrido a pie. Los animales viajaron en jaulas que el equipo transportó con varas de bambú, según informó Reuters. El área fue elegida por su disponibilidad de alimento, agua y árboles aptos para anidar, además de su conexión con bosques cercanos.

Argitoe Ranting, director de operaciones de YIARI, explicó antes de la liberación que el objetivo era que la reubicación ofreciera condiciones reales de supervivencia y no fuera un simple desplazamiento territorial. El directivo señaló que los espacios protegidos capaces de recibir orangutanes desplazados son cada vez más escasos a medida que se extienden los incendios.

La Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Kalimantan Occidental y YIARI rescataron a 46 orangutanes afectados por el fuego desde agosto, indicó Murlan Dameria Pane, director de la agencia. En total, el Ministerio de Silvicultura informó que más de 270 animales silvestres de la zona indonesia de Borneo habían sido rescatados, rehabilitados o trasladados a hábitats considerados más seguros.

Los incendios forestales impulsados por el fenómeno de El Niño afectaron cientos de miles de hectáreas en Sumatra y Borneo (REUTERS/Abriansyah Liberto)
Los incendios forestales impulsados por el fenómeno de El Niño afectaron cientos de miles de hectáreas en Sumatra y Borneo (REUTERS/Abriansyah Liberto)

El fuego alcanza hábitats clave y agrava la presión sobre la especie

La pérdida de bosque causada por los incendios amplía una amenaza que ya afectaba a los orangutanes por la deforestación, la transformación del suelo y la caza furtiva. Las tres especies reconocidas de estos grandes simios viven en estado silvestre únicamente en Borneo y Sumatra, y todas están catalogadas en peligro crítico de extinción.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, citada por Associated Press, advirtió que los incendios avanzaban sobre territorios que concentran al 52% de la población de orangutanes de Borneo, incluidos 13 de los 20 grupos poblacionales más numerosos de la isla. La entidad también señaló que, durante episodios de contaminación atmosférica, estos primates pueden perder reservas de grasa aun cuando incrementan el consumo de alimentos y descansan más.

El impacto del fuego no se limita a los animales desplazados que logran ser encontrados por los equipos de rescate. En Kalimantan Central, una cría de orangután llamada Novita fue hallada en el bosque de Katune con quemaduras en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Jamartin Sihite, presidente de la Fundación para la Supervivencia del Orangután de Borneo, afirmó a AP que las lesiones probablemente ocurrieron cuando el animal atravesó una zona quemada para alcanzar otro árbol.

La combustión en las turberas secas facilitó la propagación del fuego bajo tierra y extendió la contaminación atmosférica hacia países vecinos (REUTERS/Abriansyah Liberto)
La combustión en las turberas secas facilitó la propagación del fuego bajo tierra y extendió la contaminación atmosférica hacia países vecinos (REUTERS/Abriansyah Liberto)

Novita recibió sedación, oxígeno y fluidos intravenosos antes de ser trasladada al centro de rehabilitación de Nyaru Menteng. Sihite explicó que la posibilidad de devolverla a la naturaleza dependerá de su evolución y de su capacidad para trepar y desplazarse en el bosque.

Otro caso fue el de Sampurna, un macho de unos 20 años encontrado por residentes con dificultades para respirar en una plantación de palma aceitera del distrito de Ketapang. El Ministerio de Silvicultura informó que murió horas después de su rescate.

El fenómeno de El Niño intensificó la sequía y favoreció la propagación de las llamas, pero especialistas consultados por AFP señalaron que las condiciones climáticas no explican por sí solas el origen de los incendios.

Las turberas secas representan una dificultad adicional. Se trata de ecosistemas con capas de materia orgánica parcialmente descompuesta que, al perder humedad, se vuelven inflamables y pueden mantener focos bajo tierra. Las autoridades indonesias desplegaron más de 60.000 efectivos para combatir los incendios, mientras el humo ya afectó la calidad del aire en Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas.

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