Matrimonio opositor denunció que fue obligado a exiliarse para salir de prisión en Cuba

La Seguridad del Estado presiona a los opositores Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García para que abandonen Cuba como condición de su excarcelación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La opositora Donaida Pérez Paseiro denunció que ella y su esposo, Loreto Hernández García, enfrentan presiones de la Seguridad del Estado para abandonar Cuba como condición para obtener la excarcelación. Ambos permanecen recluidos en el complejo penitenciario de Guamajal, en la provincia de Villa Clara, tras recibir condenas por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

Donaida aseguró a Martí Noticias que agentes identificados como “Arturo” y “Christopher” contactaron a Loreto para exigir que se aceleren los trámites y la recepción de documentos desde el extranjero. El propósito, de acuerdo con su denuncia, sería facilitar la salida del matrimonio de la isla, sin que hasta el momento se conozca un país de destino ni una fecha para una eventual liberación.

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La activista afirmó que los oficiales insisten en que los documentos lleguen desde el exterior, sin importar qué nación esté dispuesta a recibirlos. Para la mujer, esa exigencia se vincula con la intención de impedir que ella y su esposo retomen sus actividades opositoras una vez fuera de prisión.

“Saben que, cuando salgamos de prisión, vamos a continuar en nuestra lucha por la libertad de Cuba”, expresó la presa política en un audio enviado al citado medio. También sostuvo que el régimen busca apartarlos: “Creo que les urge enormemente que seamos exiliados de nuestra patria”.

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Los agentes del régimen exigen la recepción de documentos desde el extranjero para tramitar la salida del matrimonio sin fijar fecha ni país de destino.(Cortesía: Redes sociales)

El deterioro de salud influyó en la decisión de aceptar una posible salida

El expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como “Antúnez” y hermano de Loreto confirmó que el matrimonio le comunicó los reiterados contactos de la policía del régimen. Según su testimonio, funcionarios de alto rango condicionaron la excarcelación de ambos a su salida inmediata de Cuba.

“Antúnez” señaló que habrían preferido permanecer en la isla, pero decidieron evaluar la alternativa del exilio debido al deterioro de su salud y a las condiciones de reclusión. “Las condiciones de encarcelamiento los llevaron a optar por el exilio”, afirmó al explicar que la decisión responde a la necesidad de recuperar la libertad y recibir atención ante sus problemas médicos.

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Loreto, líder religioso y presidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, cumple una condena de siete años. Donaida, por su parte, fue sentenciada a ocho años. Ambos fueron procesados por su participación en las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron por distintas localidades cubanas el 11 de julio de 2021.

Donaida fue excarcelada en enero de 2025 bajo un régimen de libertad condicional. Sin embargo, volvió a prisión poco después, luego de mantener sus reclamos públicos por la liberación de su esposo y de otros presos políticos. La situación fue mencionada por organizaciones de derechos humanos como parte de un contexto de restricciones y represalias contra personas críticas del gobierno cubano.

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Piden liberación sin condiciones migratorias

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) cuestionó las presiones para que los dos opositores acepten la salida del país a cambio de recuperar la libertad. La organización sostuvo que este tipo de exigencias se relaciona con prácticas de reclusión y uso abusivo del poder, de acuerdo con la metodología del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE).

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa cuestionó las exigencias migratorias impuestas a la pareja de activistas. (Cortesía: Redes sociales)

El instituto también recordó antecedentes vinculados con la pareja, entre ellos la revocación de la libertad condicional de la activista, restricciones para viajar al exterior y denuncias de agresiones contra Loreto dentro de prisión.

En su declaración, el ICLEP reclamó la liberación de Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García sin que deban renunciar a permanecer en Cuba, además del cese de las presiones.

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