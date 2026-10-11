Guatemala

Disparó contra un venezolano y fue capturado tras una persecución policial en Guatemala

El detenido, de 17 años, habría atacado a un hombre de 46 años detenido ante un semáforo en La Reformita, zona 12 capitalina; otra persona que viajaba en el automóvil también fue baleada

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a un menor de 17 años que disparó contra un ciudadano venezolano en la zona 12.
El ataque armado ocurrió en un semáforo de la colonia La Reformita y dejó dos personas heridas dentro de un vehículo. (PNC de Guatemala)
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturaron a un adolescente de 17 años que disparó contra un ciudadano venezolano en la colonia La Reformita, ubicada en la zona 12 de la capital.

El ataque armado ocurrió mientras el hombre, de 46 años, permanecía dentro de un vehículo a la espera del cambio de luz en un semáforo.

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Los disparos alcanzaron a un ciudadano venezolano en el hombro y el tórax, mientras que una segunda persona que viajaba como pasajero en el mismo automóvil también sufrió heridas de bala.

Elementos de la comisaría 14 que ejecutaban el plan Semáforo Seguro escucharon las detonaciones e intervinieron de inmediato, lo que derivó en un enfrentamiento en el cual el menor resultó herido en una pierna y terminó neutralizado bajo custodia policial.

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Jorge Aguilar, hace un llamado a los padres de familia sobre las implicaciones de los hechos criminales, luego de que se registrara una persecución donde un adolescente de 17 años fue abandonado tras un ataque armado en la zona 12 de la capital.

Durante la agresión, el sospechoso descendió de una motocicleta y abrió fuego contra los uniformados para evitar su captura.

Socorristas trasladaron a las víctimas y al agresor a la emergencia del Hospital Roosevelt. En tanto, el acompañante del menor huyó del lugar a bordo de la motocicleta y lo abandonó en la vía pública.

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Unidades de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) iniciaron el rastreo del prófugo. Las fuerzas de seguridad confiscaron al detenido una pistola ilegal, un cargador y tres municiones.

De acuerdo con el reporte oficial, el joven es un integrante activo de la pandilla Mara 18 y proviene de una familia vinculada a estructuras del crimen organizado.

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a un menor de 17 años que disparó contra un ciudadano venezolano en la zona 12.
Luego de su captura, el adolescente fue llevado hacia un centro asistencial bajo la custodia de la Policía Nacional Civil. (PNC de Guatemala)

El 25 de agosto, las autoridades aprehendieron a su tío, Gilberto José Ángel Luna Flores, de 34 años, en la zona 10 de la capital tras un asalto y tiroteo contra un transeúnte, hecho en el que también incautaron un arma de fuego sin registro.

La violencia en la zona 12 motiva operativos continuos de las fuerzas de seguridad

La zona 12 de la Ciudad de Guatemala, en especial la colonia La Reformita y el sector de la Central de Mayoreo (Cenma), constituye una de las áreas prioritarias para las intervenciones de la PNC y el Ejército de Guatemala debido a la persistencia de robos, asaltos a transeúntes y ataques armados contra automovilistas.

Las fuerzas de seguridad despliegan patrullajes y puestos de control en intersecciones clave para mitigar la operatividad de grupos delictivos.

Operativos recientes permitieron la identificación de cientos de personas y la fiscalización de vehículos para prevenir la comisión de ilícitos en esta jurisdicción capitalina.

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a un menor de 17 años que disparó contra un ciudadano venezolano en la zona 12.
Las fuerzas de seguridad decomisaron una pistola ilegal al detenido mientras las unidades de la DEIC rastrean al piloto prófugo. (PNC de Guatemala)

Las persecuciones policiales de 2026 permitieron desarticular redes de motoladrones

Entre enero y octubre de 2026, el Ministerio de Gobernación y la PNC intensificaron las persecuciones policiales y las operaciones estratégicas en el departamento de Guatemala y regiones colindantes como Escuintla para combatir el robo de motocicletas y los ataques cometidos por motoladrones.

Las acciones coordinadas por las autoridades derivaron en la desarticulación de ocho estructuras criminales y la detención de más de 30 personas vinculadas a este tipo de delitos.

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a un menor de 17 años que disparó contra un ciudadano venezolano en la zona 12.
Agentes del plan Semáforo Seguro se enfrentaron al agresor y lo neutralizaron tras resultar herido en una pierna. (PNC de Guatemala)

La implementación de patrullajes focalizados y el plan Semáforo Seguro contribuyeron a una reducción de más del 17% en el robo de motocicletas, con operativos en carretera y áreas urbanas que permitieron la recuperación de vehículos y el decomiso de armas de fuego ilegales.

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