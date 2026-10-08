La propuesta para limitar dietas en Guatemala, una respuesta legislativa a los excesos documentados en el sector público

La bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Presupuesto en el sector público. (Congreso de Guatemala)

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Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentó una iniciativa para reformarla Ley Orgánica del Presupuesto con el fin de limitar el pago de dietas y gastos de representación en el sector público.

La propuesta busca ordenar los cobros que perciben funcionarios y directivos mediante la fijación de montos máximos mensuales y la obligación de publicar de manera individual los desembolsos.

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El proyecto propone modificar los artículos 77 y 78 de la legislación presupuestaria para fijar un límite general de Q7 mil (USD 909) mensuales en concepto de gastos de representación.

Con esta medida se pretende evitar que cada institución determine de forma discrecional las asignaciones para sus autoridades. Debido a que, en la actualidad, hay funcionarios que devengan más de su salario en este concepto.

Respecto a las dietas, la iniciativa busca fijar un tope de Q5 mil (USD 650) al mes, independientemente del número de sesiones o reuniones en las que participe cada integrante.

Asimismo, la reforma contempla la obligación de que las instituciones difundan públicamente el desglose de lo pagado por persona.

Las asignaciones adicionales por estos rubros quedarían reservadas para cargos específicos de alta jerarquía, entre los que figuran el presidente de la República, la vicepresidenta, los titulares de los organismos del Estado.

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El proyecto propone modificar la ley presupuestaria para fijar un tope general de Q7 mil en gastos de representación y Q5 mil en dietas mensuales, detalló el diputado José Chic. (Congreso de Guatemala)

Además de los los magistrados presidentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como los integrantes de la junta directiva del Congreso de la República, el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el fiscal general, el procurador de los Derechos Humanos (PDH) y los alcaldes.

La bancada VOS detectó cobros mensuales que superan los Q100 mil en el sector público

El diputado José Chic señaló que las fiscalizaciones previas permitieron identificar a dirigentes deportivos y autoridades estatales que perciben entre Q5 mil (USD 650) y Q8 mil (USD 1.039) por cada sesión.

El legislador detalló que funcionarios como los titulares de los ministerios de Energía y Minas y de Economía, además del titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), reciben ingresos de Q28 mil (USD 3.636) mensuales por formar parte del directorio del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), adicionales a sus sueldos y gastos de representación institucionales.

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La revisión parlamentaria expuso que en las entidades deportivas los gastos de representación oscilan entre Q25 mil (USD 3.247) y Q35 mil (USD 4.545) sin mecanismos de liquidación.

Adicionalmente, se hallaron directivos con cargos clasificados como ad honorem que devengan por dietas entre Q35 mil (USD 4.545) y Q40 mil (USD 5.194) mensuales.

Diputados de la bancada VOS propuso una iniciativa de ley para limitar las dietas y gastos de representación en Guatemala. José Chic explicó que la intención es establecer un tope en la Ley General del Presupuesto. (Cortesía)

De acuerdo con Chic, un dirigente deportivo llegó a percibir en septiembre Q105 mil (USD 13.636) mediante la combinación de dietas en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader) y gastos de representación.

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Por su parte, en el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal se registraron cobros de dietas de hasta Q555 (USD 72) por minuto.

Instituciones descentralizadas y autónomas deberán ajustar sus pagos al nuevo marco legal

Los cambios proyectados abarcan a entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. La norma aplicaría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Banco de Guatemala (Banguat), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), empresas municipales, el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la CDAG.

El diputado Orlando Blanco de la bancada VOS detalla los excesos en algunas instituciones donde se pagan dietas y gastos de representación. (Cortesía)

La iniciativa incluye también al Consejo Económico Social, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el Fondo de Tierras, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, el Fondo de Desarrollo y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

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La propuesta deberá agotar el proceso legislativo antes de convertirse en ley. Es decir, primero deberá ser conocida en el pleno, para asignarla a una comisión legislativa para dictamen y luego someterse a la aprobación o no por parte de los congresistas.