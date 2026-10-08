Capturaron a un presunto sicario vinculado a cadáveres abandonados en sábanas en Guatemala

Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a José Bryon Arcón Macal en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala. (Infobae América)

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Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un presunto sicario vinculado con el abandono de cadáveres en bolsas y sábanas en diversos sectores de la Ciudad de Guatemala.

La detención del sospechoso ocurrió durante una vigilancia en la vía pública de la colonia El Amparo I, ubicada en la zona 7 de la capital.

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El capturado fue identificado como José Bryon Arcón Macal, de 27 años, a quien las fuerzas de seguridad consideran un objetivo de alto valor.

Sobre la persona pesaba una orden de aprehensión emitida el 08 de septiembre por la jueza Neldy Vanesa Rodríguez Andrade, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal del Departamento de Guatemala.

El individuo afronta cargos por asociación ilícita, asesinato, terrorismo y plagio o secuestro. Las pesquisas iniciales lo señalan por la muerte de varias personas cuyos restos terminaron arrojados en bolsas en la vía pública.

El capturado fue identificado como José Bryon Arcón Macal, de 27 años. (Cortesía para Infobae América)

Esta detención se suma a las acciones policiales desarrolladas en semanas recientes contra estructuras asociadas al mismo patrón criminal.

A finales de septiembre, las autoridades aprehendieron en Villa Nueva a Roger Iván Molina Boch, alias “Carnicero”, requerido por secuestro y homicidio.

Los investigadores también relacionan estos operativos con un expediente de noviembre de 2024, cuando fueron localizados dos cuerpos desmembrados y envueltos en sábanas en el límite entre el puente Villalobos y el bulevar Sur de San Cristóbal, en Mixco.

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La detención del sospechoso ocurrió durante una vigilancia en la vía pública de la colonia El Amparo I, ubicada en la zona 7 de la capital. (PNC de Guatemala)

El Ministerio Público contabiliza 65 cadáveres hallados en sacos, bolsas y sábanas durante 2026

Los operativos de la PNC responden a una constante localización de restos humanos en envoltorios plásticos, costales y piezas textiles en la región metropolitana.

Las estadísticas de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP) reportaron 54 denuncias vinculadas a 65 personas fallecidas que aparecieron en bolsas, sábanas, toneles, costales o nailon entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de 2026.

El informe oficial detalló que 49 de las víctimas aparecieron en el departamento de Guatemala. La distribución geográfica de la fiscalía ubicó 16 hallazgos en la ciudad capital, ocho en Mixco, cuatro en Villa Nueva, cuatro en Chinautla, tres en Amatitlán, tres en Villa Canales, dos en San José Pinula y uno en Palencia.

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Del total nacional consignado por el MP, 50 de los fallecidos eran hombres, seis eran mujeres y en nueve casos no se determinó el sexo. Además, la policía registró 318 homicidios registrados en agosto, la cifra mensual más elevada de los últimos cinco años.

El departamento de Guatemala concentró 49 de los cadáveres localizados en envoltorios plásticos y costales. (Archivo/Redes Sociales)

Disputas territoriales entre pandillas y ejecuciones en inmuebles privados encabezan la hipótesis oficial

Las investigaciones del Ministerio de Gobernación y de la policía derivaron en varias líneas explicativas sobre el modus operandi de los responsables de estos crímenes.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó en varias entrevistas que un porcentaje considerable de estas muertes ocurre cuando las víctimas resultan ejecutadas en el interior de inmuebles privados.

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En esas viviendas, la intervención preventiva de los agentes enfrenta límites legales, por lo que los agresores trasladan posteriormente los restos hacia la vía pública, tramos carreteros o barrancos.

Por su parte, el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, ha dicho que los perfiles de las víctimas y las pruebas recolectadas atribuyen los hechos a enfrentamientos entre facciones pandilleras.

Las autoridades determinaron que el abandono de cadáveres responde a purgas internas, disputas territoriales por narcomenudeo y cobro de extorsiones. Asimismo, la policía constató que varios de los fallecidos contaban con antecedentes penales o ingresos previos a centros carcelarios.

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