Honduras

Honduras: Con apoyo aéreo intensifican búsqueda de cuatro personas desaparecidas en el Lago de Yojoa

La desaparición activó un amplio despliegue de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El operativo incluye lanchas y apoyo aéreo para ampliar el área de rastreo y localizar posibles indicios de los desaparecidos. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
El operativo incluye lanchas y apoyo aéreo para ampliar el área de rastreo y localizar posibles indicios de los desaparecidos. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
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Equipos de emergencia ampliaron este miércoles el operativo de búsqueda de cuatro personas desaparecidas en el Lago de Yojoa, luego de que la lancha en la que realizaban un recorrido no regresara a tierra tras salir durante la tarde del martes.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, las cuatro personas habían alquilado una embarcación para realizar un recorrido turístico por el Lago de Yojoa, sin embargo, posteriormente se perdió el contacto con ellos y la lancha no retornó al punto de partida.

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Entre los desaparecidos se encuentra un ciudadano de nacionalidad nicaragüense, mientras que las otras tres personas serían hondureñas. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado públicamente mayores detalles sobre las identidades de los cuatro ocupantes.

El operativo se desarrolla bajo la posibilidad de que la embarcación haya sufrido algún percance o incluso naufragado, debido a las condiciones meteorológicas adversas que se registraron en la zona durante las últimas horas.

Las cuatro personas habían alquilado una embarcación para realizar un recorrido turístico por el Lago de Yojoa antes de desaparecer. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Las cuatro personas habían alquilado una embarcación para realizar un recorrido turístico por el Lago de Yojoa antes de desaparecer. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid, explicó que los equipos recibieron el reporte sobre una lancha que había salido desde un sector del lago cercano a un hotel de la zona.

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Tras conocer la desaparición, los cuerpos de emergencia comenzaron las labores de rastreo durante la tarde y noche del martes. Sin embargo, las condiciones climatológicas dificultaron las operaciones y obligaron a suspender temporalmente parte de las acciones.

La presencia de fuertes lluvias, tormenta eléctrica, viento y oleaje incrementó el riesgo para los propios rescatistas que se desplazaban en las embarcaciones, por lo que se tomaron medidas de seguridad para evitar que el operativo provocara nuevas emergencias.

Madrid explicó que las condiciones en el lago hacían complicado el desplazamiento de las lanchas, especialmente durante la noche, por lo que los equipos debieron extremar las precauciones antes de continuar con el rastreo.

Con las primeras horas de luz de este miércoles, los cuerpos de emergencia reactivaron e intensificaron la búsqueda, ampliando las zonas de rastreo en diferentes puntos del Lago de Yojoa.

La búsqueda comenzó desde la tarde y noche del martes, pero las condiciones meteorológicas adversas obligaron a suspender temporalmente algunas labores. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
La búsqueda comenzó desde la tarde y noche del martes, pero las condiciones meteorológicas adversas obligaron a suspender temporalmente algunas labores. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

El despliegue incluye varias embarcaciones que recorren el cuerpo de agua en busca de señales de la lancha o de sus ocupantes. A estas labores se sumó apoyo aéreo, con el objetivo de ampliar el campo de búsqueda y localizar desde el aire cualquier indicio que pueda orientar a los equipos que trabajan sobre el agua.

La incorporación de medios aéreos permite a los cuerpos de socorro cubrir sectores más extensos en menor tiempo, mientras las lanchas concentran sus esfuerzos en las áreas donde puedan encontrarse rastros de la embarcación desaparecida.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el hallazgo de la lancha ni de las cuatro personas, por lo que el operativo permanece activo.

Los equipos de rescate continúan recorriendo distintos sectores del lago y analizando las posibles áreas hacia donde pudo haberse desplazado la embarcación, tomando en cuenta las condiciones del viento y el comportamiento del agua durante el periodo en que se produjo la desaparición.

Las autoridades mantienen la esperanza de encontrar algún indicio que permita establecer la ubicación de los cuatro ocupantes y conocer qué ocurrió después de que salieron a bordo de la lancha.

Fuertes lluvias, tormentas eléctricas, viento y oleaje dificultaron la navegación de los equipos de rescate durante las primeras horas del operativo. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Fuertes lluvias, tormentas eléctricas, viento y oleaje dificultaron la navegación de los equipos de rescate durante las primeras horas del operativo. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Mientras avanzan las labores, los cuerpos de emergencia mantienen coordinación para ampliar el rastreo y responder ante cualquier señal que pueda contribuir a localizar a los desaparecidos.

El caso también ha generado preocupación entre visitantes y prestadores de servicios turísticos del Lago de Yojoa, especialmente debido a las condiciones meteorológicas que han afectado diferentes zonas del país.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad antes de realizar actividades acuáticas, particularmente cuando existen pronósticos de lluvias intensas, tormentas eléctricas o fuertes vientos.

Los cuerpos de socorro han reiterado que las condiciones del clima pueden cambiar rápidamente y generar oleaje o dificultades para la navegación, por lo que es necesario atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Por ahora, el principal objetivo del operativo es localizar a las cuatro personas desaparecidas y establecer las circunstancias en las que la embarcación dejó de ser ubicada.

Las labores continuarán mientras las condiciones permitan el desplazamiento seguro de los equipos de rescate, que mantienen el rastreo por agua y aire en diferentes sectores del Lago de Yojoa.

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