Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios tras cancelar su gira de despedida por una lesión de Steven Tyler

Steven Tyler y Aerosmith regresan a los escenarios con dos conciertos en Los Ángeles. EFE/Nils Meilvang

Guardar

Aerosmith regresará a los escenarios con dos conciertos especiales en Los Ángeles, después de haber anunciado su retiro de las giras en 2024.

La banda ofrecerá presentaciones el 29 de octubre y el 1 de noviembre en el Hollywood Bowl como parte de California, Dream On: Aerosmith & Friends, un evento que contará con la participación de numerosos artistas invitados.

PUBLICIDAD

El grupo estadounidense compartirá el escenario con músicos de distintas generaciones y géneros.

La lista de invitados incluye a Run-D.M.C., Billy Idol, Eric Church, Slash, The Black Crowes, Heart, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan, Jerry Cantrell, Marcus King, Mike Inez, Nuno Bettencourt, Pat Monahan, Sammy Hagar, Steve Stevens, Sully Erna y Tom Morello.

La organización informó que la alineación de invitados será diferente en cada una de las dos fechas y que todavía se anunciarán nuevas participaciones y apariciones sorpresa durante las próximas semanas.

Aerosmith tendrá dos conciertos especiales en Los Ángeles. (AP)

Don Was estará a cargo de la dirección musical de los conciertos. Los carteles definitivos de cada noche se darán a conocer cerca de la hora de las presentaciones, por lo que la distribución de los artistas invitados entre ambas fechas todavía no ha sido especificada.

PUBLICIDAD

El regreso de Aerosmith fue anticipado por la propia banda a través de sus redes sociales. En una publicación reciente, el vocalista Steven Tyler apareció junto al fotógrafo Ross Halpin colocando letras en el letrero del Hollywood Bowl, una acción que sirvió para anunciar las dos presentaciones.

Los conciertos representan el regreso de Aerosmith a los escenarios después de la cancelación de su gira de despedida.

En 2023, el grupo había iniciado “Peace Out: The Farewell Tour”, pero tuvo que suspenderla debido a una lesión de Tyler. El cantante sufrió una fractura de laringe que obligó a modificar los planes de la agrupación.

PUBLICIDAD

En agosto de 2024, Aerosmith anunció oficialmente que no continuaría con las giras debido a las dificultades de recuperación de Steven Tyler .

La lesión en la garganta de Steven Tyler obligó a la banda a retirarse. Shutterstock

En aquel momento, la banda informó que la recuperación de su lesión vocal no permitiría al cantante continuar con las presentaciones en vivo. El grupo agradeció entonces a sus seguidores por haber incorporado su música a sus vidas.

“Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música se haya convertido en parte de la vuestra”, escribió la banda en una publicación en redes sociales en aquel momento.

A pesar del anuncio de retiro de Aerosmith de las giras, Tyler continuó participando ocasionalmente en actuaciones públicas.

Incluso, Steven Tyler participó en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2025 como parte de un emotivo homenaje musical dedicado a Ozzy Osbourne tras su muerte, donde interpretó el clásico “Mama, I’m Coming Home”.

PUBLICIDAD

Steven Tyler se presentó en un homenaje a Ozzy Osbourne junto Yungblud (Foto: YouTube/@MTV)

Los próximos conciertos en el Hollywood Bowl no han sido presentados como el inicio de una nueva gira, sino como dos actuaciones especiales.

Aerosmith, formado en Boston en 1970, cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas y éxitos como “Dream On”, “Walk This Way” y “Sweet Emotion”. Las dos fechas en Los Ángeles marcarán su primera presentación colectiva desde que la banda anunció su retiro de los escenarios en 2024.