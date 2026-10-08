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Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

La actriz contó que regresar al trabajo poco después de tener a sus hijos mayores fue difícil para ella

Megan Fox - Machine Gun Kelly
Megan Fox revela cómo cambió su forma de maternar con el nacimiento de su hija Saga. (Instagram/@meganfox)
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Megan Fox habló sobre cómo ha cambiado su experiencia de maternidad después del nacimiento de su cuarta hija, Saga Blade, y explicó que haber podido permanecer en casa durante el periodo posterior al parto le ha permitido vivir esta etapa de una manera diferente a la de sus embarazos anteriores.

En una entrevista con PEOPLE relacionada con su participación en una campaña para Ro, la actriz, de 40 años, contó que por primera vez no tuvo que regresar inmediatamente al trabajo después de dar a luz.

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Según explicó, esta posibilidad le permitió pasar más tiempo con su hija y estar presente durante sus primeros meses.

“Esta es la primera vez que no tuve que volver al trabajo de inmediato, así que mi experiencia posparto ha sido muy diferente. He podido estar realmente con ella de la manera que quería”, afirmó.

La vida amorosa de Megan Fox
Megan Fox aseguró que ha podido ser una madre presente para su última hija. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Saga nació el 27 de marzo de 2025 y es hija de Megan Fox y el músico Colson Baker, conocido profesionalmente como Machine Gun Kelly. La actriz también es madre de Noah, Bodhi y Journey, sus tres hijos con su exesposo, Brian Austin Green.

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Fox y Baker terminaron su relación a finales de 2024, antes del nacimiento de Saga. En enero de 2026, una fuente citada por PEOPLE señaló que la relación entre ambos estaba centrada en la crianza compartida y que la actriz tenía como prioridad a sus hijos.

La experiencia con Saga también fue diferente desde el momento del nacimiento. Fox explicó que fue la primera de sus cuatro hijos que no nació en un hospital. Según relató, el parto ocurrió en su casa, dentro de una bañera ubicada en el patio trasero y cerca de una fogata.

Después del nacimiento, la actriz pudo permanecer en casa con su hija durante más tiempo.

La estrella de Hollywood señaló que esta situación contrastó con lo ocurrido tras el nacimiento de sus tres hijos mayores, cuando tuvo que reincorporarse al trabajo en un periodo más cercano al parto.

Megan Fox recordó que debió dejar a sus hijos pequeños durante el postparto para poder trabajar. (Instagram)
Megan Fox recordó que debió dejar a sus hijos pequeños durante el postparto para poder trabajar. (Instagram)

“Tener que separarme de mis otros hijos tan pronto siempre fue muy doloroso. Afectó mi salud mental y también mi salud física”, dijo.

En el caso de Saga, afirmó que haber podido permanecer presente durante esta etapa ha sido una experiencia significativa para ella.

“Poder estar realmente presente con ella es algo que me encanta, y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de hacerlo de esta manera”, comentó.

La actriz también habló sobre el sentimiento de culpa que experimenta cuando se separa de su hija, incluso durante periodos breves.

Megan Fox señaló que las madres pueden sentir culpa al dedicar tiempo a actividades personales o profesionales, independientemente de cuánto tiempo hayan pasado con sus hijos.

Megan Fox en Transformers
Megan Fox aseveró que sintió culpa por no ser una madre presente. (Captura de video)

“Incluso para mí, cuando estoy con mi hija todo el tiempo, todavía me siento culpable por alejarme para hacer llamadas telefónicas, recibir un masaje o hacer cosas que necesito para mi bienestar o mi carrera”, comentó.

De acuerdo con la artista, no haber tenido que regresar inmediatamente al trabajo después del nacimiento de Saga redujo parte de la presión que había experimentado durante sus primeros años como madre.

“Estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad de hacerlo de esta manera porque, cuando era más joven y tenía a mis otros hijos, me encontraba en una situación en la que tenía que trabajar. Eso no era algo con lo que me sintiera realmente bien, al menos no a esa edad”, indicó.

Megan Fox
Megan Fox admitió que estar lejos de sus hijos le afectó. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Y añadió: “He podido elegir estar mucho más presente, y gracias a eso tengo mucha más paz en mi relación con ella”.

La actriz ha continuado desarrollando proyectos profesionales mientras mantiene su atención en sus cuatro hijos.

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