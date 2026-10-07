Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond

aoirse Ronan habla sobre los rumores de Jack Lowden como 007.

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Saoirse Ronan se refirió a los rumores que apuntan a su esposo, Jack Lowden, como uno de los candidatos para interpretar al próximo James Bond, aunque evitó confirmar si el intérprete ha sido elegido para suceder a Daniel Craig como el agente 007.

En declaraciones ofrecidas a Associated Press, la actriz explicó que Gary Oldman, compañero de Lowden en la serie Slow Horses, considera que el actor podría asumir el papel del espía británico.

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Sin embargo, la artista no confirmó si esa posibilidad forma parte de los planes de Amazon MGM, estudio que prepara la próxima película de la franquicia. “Gary piensa que Jack es James Bond”, señaló.

Cuando fue consultada sobre si los rumores eran ciertos, la actriz evitó dar detalles y explicó que el posible nombramiento no es un tema habitual en su vida cotidiana con su esposo.

“Eso es otro tema. Para ser honestos, seguimos con nuestra vida. Tenemos muchas otras cosas de las que ocuparnos. Así que, la verdad, no es un tema que se mencione en casa. Hay que sacar al perro a pasear, preparar la cena; en eso estamos más concentrados”, comentó.

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Saoirse Ronan admitió que el tema de James Bond no ocupa mucho espacio en sus conversaciones con Jack Lowden. REUTERS/Aude Guerrucci

Por si fuera poco, Saoirse Ronan también indicó que Jack Lowden continúa trabajando en Slow Horses, cuya sexta temporada se encuentra actualmente en emisión en Apple TV. La pareja contrajo matrimonio en 2024 después de varios años de relación.

Los rumores sobre Lowden como posible nuevo James Bond surgieron con mayor fuerza después de unas declaraciones realizadas por Gary Oldman en septiembre.

El actor, quien interpreta a Jackson Lamb en Slow Horses, afirmó durante una entrevista con el programa canadiense The Morning Show que había escuchado que Lowden estaba incluido en una lista de candidatos para interpretar al personaje.

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“Se ha rumoreado que está en la lista de candidatos. Pronto lo sabremos, ¿verdad? Porque ya lo han elegido. Ya tomaron su decisión, pero aún no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por Jack”, dijo.

Gary Oldman espera que Jack Lowden sea elegido como el próximo James Bond.

Posteriormente, el actor matizó sus declaraciones durante un panel de Visionaries celebrado en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Oldman explicó que tenía conocimiento de la existencia de una lista de seis posibles intérpretes, pero aclaró que no sabía quién había sido seleccionado finalmente.

“Escuché el rumor de que han elegido a James Bond, pero todavía no lo han anunciado. Aunque lo supiera… aprendí la lección. No voy a decir nada. Así que no sé quién será, pero espero que sea Jack”, afirmó.

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La nueva película de James Bond será dirigida por Denis Villeneuve, cineasta responsable de títulos como Dune y Blade Runner 2049. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders y guionista de películas como Dirty Pretty Things y Spencer.

El proyecto será el primero de la franquicia desarrollado por Amazon MGM después de que el estudio obtuviera el control creativo total sobre el personaje y su propiedad intelectual en febrero de 2025.

Denis Villeneuve dirigirá la nueva cinta de James Bond. REUTERS/Mike Blake

Desde la salida de Daniel Craig del papel después de No Time to Die, estrenada en 2021, varios actores han sido vinculados con el personaje.

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Entre los nombres mencionados se encuentran Callum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson y Jack Lowden.